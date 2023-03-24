10 фактов о балете «Лебединое озеро»

«Лебединое озеро» в постановке Новосибирского театра балета, 2019Виталий Белоусов/Sputnik
Это один из самых часто инсценируемых балетов, его постановки идут по всему миру. Хореография в них разная, но неизменно одно - музыка Петра Чайковского. Он сочинил ее в 1876 году, и это калейдоскоп самых разных мелодий, танцев, фольклорных мотивов.
Портрет Петра Ильича ЧайковскогоНиколай Кузнецов
«Лебединое озеро» - один из трех балетов Чайковского и самый первый из написанных им. Далее последовали не менее легендарные «Щелкунчик» и «Спящая красавица».
Злой волшебник Ротбарт в сцене из балета «Лебединое озеро» в постановке Марийского театра оперы и балета, 2022Владимир Вяткин/Sputnik
Идея «Лебединого озера» родилась из любительской домашней постановки, которую разыгрывали в семье композитора. Чайковский выступал режиссером и хореографом, его сестры играли лебедей, а брат - принца.
Сказку про лебедя придумали специально для балета, хотя она безусловно имеет отсылки к фольклору и сказкам братьев Гримм, например. Считается, что Чайковский принимал участие и в разработке либретто. Основным автором выступил драматург и управляющий императорскими московскими театрами Владимир Бегичев.
Световая инсталляция на тему балета «Лебединое озеро» на здании Большого театра в Москве, 2015Владимир Песня/Sputnik
Премьера балета состоялась 4 марта 1877 года на сцене московского Большого театра. Первый вариант хореографии принадлежит Вацлаву Рейзингеру. Однако московская публика не оценила балет, посчитала сюжет и смысл неглубоким. И хотя музыку Чайковского признали удачной, в целом постановка провалилась и вскоре была закрыта.
Пьерина Леньяни в главной роли в постановке ПетипаОбщественное достояние
В 1895 году, через два года после смерти Чайковского, балету решили дать второй шанс и поставили заново - теперь уже на сцене петербургского Мариинского театра.
Постановка балетмейстера Мариуса Петипа стала культовой - и именно его хореография считается канонической. С этим спектаклем связано и возвышение русского балета, превращение его в настоящий бренд, который мы теперь знаем и любим.
Одетта и Одилия в балете на льдуАлексей Филиппов/Sputnik
Основа сюжета - противостояние добрых и злых сил. Красивую девушку Одетту злой волшебник заколдовал в лебедя за то, что она отказалась стать его женой. Принц Зигфрид встречает прекрасного лебедя-Одетту, она рассказывает ему свою историю, и то, что чары может разрушить только любовь. Принц клянется ей в любви и обещает отомстить. Но злой волшебник подсылает на бал к Зигфриду темного двойника Одетты - Одиллию.
Итару Нада в роли принца Зигфрида и Кристина Михайлова в роли Одиллии на сцене Российского академического молодежного театра, 2022Владимир Вяткин/Sputnik
Принц не замечает подмены и представляет именно ее как свою невесту - получается, что он нарушил обещание. На замок опускается тьма и принц понимает, что его обманули. Тогда он спешит на озеро, сражается со стихиями, посланными колдуном и освобождает Одетту от злых чар.
Наталья Огнева в роли Одетты и Артем Хорошилов в роли принца Зигфрида на сцене Государственного Кремлевского дворца, 2019Максим Блинов/Sputnik
Одетту и Одиллию в спектаклях часто играет одна и та же балерина, меняя белый наряд на черный.
Майя Плисецкая в балете «Лебединое озеро», 1960-еЕвгений Умнов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Одной из самых легендарных исполнительниц главной роли была балерина Майя Плисецкая. В «Лебедином озере» она танцевала 30 (!!!) лет, с 1947 по 1977 год, отыграв не менее 800 спектаклей. Гениальная балерина обладала невероятной пластикой и считается лучшей исполнительницей роли и до сих пор.
Фидель Кастро и Майя Плисецкая после спектакля «Лебединое озеро» в Большом театре, 1963Евгений Умнов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
На Одетту-Одиллию в исполнении Плисецкой смотрел и Иосиф Сталин, и Никита Хрущев, и многие иностранные гости, которых непременно водили на русский балет, визитную карточку страны.
Даже если вы никогда не смотрели «Лебединое озеро», вы совершенно точно слышали музыку этого танца и видели отрывки его исполнения. Именно он в постановке Мариуса Петипа стал своего рода визитной карточкой русского балета.
Популярность танца подтверждают и многочисленные пародии.
Светлана Захарова и Денис Родькин в Большом театреВладимир Вяткин/Sputnik
Сегодня «флагманскую» версию балета танцуют на сцене главного театра страны - Большого. Автором выступил советский хореограф и режиссер-постановщик Юрий Григорович. Он использовал фрагменты классической постановки Петипа, добавив собственное видение сюжета.
«Лебединое озеро» в 1980-хЛеонид Жданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Григорович хотел воспроизвести изначальную задумку Чайковского и сделать трагический финал, но советская сцена требовала счастливого окончания и победы добра над злом. Премьера состоялась в 1969 году. Сегодня в главной роли выступает одна из самых известных русских балерин Светлана Захарова.
Воссозданная жилая комната в экспозиции Президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге. Телевизор с трансляцией балета «Лебединое озеро»Павел Лисицын/Sputnik
В СССР все знали: если по телевизору показывают «Лебединое озеро», значит в стране произошло нечто трагическое. Показывали балет во время смерти советских лидеров - Брежнева, Андропова и Черненко.
«Лебединое озеро» в Большом, 1950-еЛеонид Жданов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Над этим фактом пошутил и культовый комедийный режиссер Леонид Гайдай. В его «Кавказской пленнице» трансляция балета по телевизору сопровождает сцену с запугиванием героя бандитами.
Кадр из фильма «Кавказская пленница»Леонид Гайдай/Мосфильм,1967
Но настоящим «мемом» стал показ балета во время августовского путча 1991 года, когда была предпринята попытка реставрации СССР и свержения Михаила Горбачева. Вместо живого репортажа с места событий телевизор в каждой квартире транслировал танец маленьких лебедей.
Балет Джона Ноймайера «Иллюзии – как Лебединое озеро»Youtube.com
Балет стал едва ли не народным. Его ставят в ведущих театрах по всему миру, разыгрывают и в детских студиях, и в самодеятельных коллективах. Под музыку Чайковского режиссеры и балетмейстеры экспериментируют, соревнуясь в оригинальности.
Свою версию в 1984 году сделал в Париже Рудольф Нуреев, и сам исполнил роль принца (и отвел ему больше места и внимания, чем лебедям). В 1995 году на сцене лондонского Сэдлерс-Уэллс театра вышла постановка-провокация хореографа Мэтью Боурна, в которой роли лебедей исполнили мужчины.
Мужчины-лебеди в постановке Мэтью БоурнаIan Gavan/Getty Images
А в 2011 году швед Фредерик Ридман представил постановку Swan Lake: Reloaded, а которой была хореография в стиле уличного танца, а действие перенесено на Улицу красных фонарей…
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