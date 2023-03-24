10 фактов о балете «Лебединое озеро»

Это произведение стало культовым во всем мире. Его ставили, вероятно, все театры всех континентов. Хореография во всех постановках разная, но неизменны музыка Петра Чайковского и соперничество Одетты и Одиллии.

1. Первый балет Петра Чайковского

«Лебединое озеро» в постановке Новосибирского театра балета, 2019 Виталий Белоусов/Sputnik Виталий Белоусов/Sputnik

Это один из самых часто инсценируемых балетов, его постановки идут по всему миру. Хореография в них разная, но неизменно одно - музыка Петра Чайковского. Он сочинил ее в 1876 году, и это калейдоскоп самых разных мелодий, танцев, фольклорных мотивов.

Портрет Петра Ильича Чайковского Николай Кузнецов Николай Кузнецов

«Лебединое озеро» - один из трех балетов Чайковского и самый первый из написанных им. Далее последовали не менее легендарные «Щелкунчик» и «Спящая красавица».



2. Вырос из домашней постановки

Злой волшебник Ротбарт в сцене из балета «Лебединое озеро» в постановке Марийского театра оперы и балета, 2022 Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Идея «Лебединого озера» родилась из любительской домашней постановки, которую разыгрывали в семье композитора. Чайковский выступал режиссером и хореографом, его сестры играли лебедей, а брат - принца.

Сказку про лебедя придумали специально для балета, хотя она безусловно имеет отсылки к фольклору и сказкам братьев Гримм, например. Считается, что Чайковский принимал участие и в разработке либретто. Основным автором выступил драматург и управляющий императорскими московскими театрами Владимир Бегичев.

3. Первая постановка провалилась

Световая инсталляция на тему балета «Лебединое озеро» на здании Большого театра в Москве, 2015 Владимир Песня/Sputnik Владимир Песня/Sputnik

Премьера балета состоялась 4 марта 1877 года на сцене московского Большого театра. Первый вариант хореографии принадлежит Вацлаву Рейзингеру. Однако московская публика не оценила балет, посчитала сюжет и смысл неглубоким. И хотя музыку Чайковского признали удачной, в целом постановка провалилась и вскоре была закрыта.

4. Стал культовым уже после смерти композитора

Пьерина Леньяни в главной роли в постановке Петипа Общественное достояние Общественное достояние

В 1895 году, через два года после смерти Чайковского, балету решили дать второй шанс и поставили заново - теперь уже на сцене петербургского Мариинского театра.

Постановка балетмейстера Мариуса Петипа стала культовой - и именно его хореография считается канонической. С этим спектаклем связано и возвышение русского балета, превращение его в настоящий бренд, который мы теперь знаем и любим.

5. В центре - конфликт добра и зла

Одетта и Одилия в балете на льду Алексей Филиппов/Sputnik Алексей Филиппов/Sputnik

Основа сюжета - противостояние добрых и злых сил. Красивую девушку Одетту злой волшебник заколдовал в лебедя за то, что она отказалась стать его женой. Принц Зигфрид встречает прекрасного лебедя-Одетту, она рассказывает ему свою историю, и то, что чары может разрушить только любовь. Принц клянется ей в любви и обещает отомстить. Но злой волшебник подсылает на бал к Зигфриду темного двойника Одетты - Одиллию.

Итару Нада в роли принца Зигфрида и Кристина Михайлова в роли Одиллии на сцене Российского академического молодежного театра, 2022 Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Принц не замечает подмены и представляет именно ее как свою невесту - получается, что он нарушил обещание. На замок опускается тьма и принц понимает, что его обманули. Тогда он спешит на озеро, сражается со стихиями, посланными колдуном и освобождает Одетту от злых чар.

Наталья Огнева в роли Одетты и Артем Хорошилов в роли принца Зигфрида на сцене Государственного Кремлевского дворца, 2019 Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Одетту и Одиллию в спектаклях часто играет одна и та же балерина, меняя белый наряд на черный.

6. Главным лебедем в течение 30 лет была Майя Плисецкая

Майя Плисецкая в балете «Лебединое озеро», 1960-е Евгений Умнов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Одной из самых легендарных исполнительниц главной роли была балерина Майя Плисецкая. В «Лебедином озере» она танцевала 30 (!!!) лет, с 1947 по 1977 год, отыграв не менее 800 спектаклей. Гениальная балерина обладала невероятной пластикой и считается лучшей исполнительницей роли и до сих пор.

Фидель Кастро и Майя Плисецкая после спектакля «Лебединое озеро» в Большом театре, 1963 Евгений Умнов/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

На Одетту-Одиллию в исполнении Плисецкой смотрел и Иосиф Сталин, и Никита Хрущев, и многие иностранные гости, которых непременно водили на русский балет, визитную карточку страны.

7. Танец маленьких лебедей стал самым известным номером в мире

Даже если вы никогда не смотрели «Лебединое озеро», вы совершенно точно слышали музыку этого танца и видели отрывки его исполнения. Именно он в постановке Мариуса Петипа стал своего рода визитной карточкой русского балета.

Популярность танца подтверждают и многочисленные пародии.

8. Новую версию в СССР сделал Юрий Григорович

Светлана Захарова и Денис Родькин в Большом театре Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Сегодня «флагманскую» версию балета танцуют на сцене главного театра страны - Большого. Автором выступил советский хореограф и режиссер-постановщик Юрий Григорович. Он использовал фрагменты классической постановки Петипа, добавив собственное видение сюжета.

Григорович хотел воспроизвести изначальную задумку Чайковского и сделать трагический финал, но советская сцена требовала счастливого окончания и победы добра над злом. Премьера состоялась в 1969 году. Сегодня в главной роли выступает одна из самых известных русских балерин Светлана Захарова.

9. Стал символом советской цензуры

Воссозданная жилая комната в экспозиции Президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге. Телевизор с трансляцией балета «Лебединое озеро» Павел Лисицын/Sputnik Павел Лисицын/Sputnik

В СССР все знали: если по телевизору показывают «Лебединое озеро», значит в стране произошло нечто трагическое. Показывали балет во время смерти советских лидеров - Брежнева, Андропова и Черненко.

Над этим фактом пошутил и культовый комедийный режиссер Леонид Гайдай. В его «Кавказской пленнице» трансляция балета по телевизору сопровождает сцену с запугиванием героя бандитами.

Кадр из фильма «Кавказская пленница» Леонид Гайдай/Мосфильм,1967 Леонид Гайдай/Мосфильм,1967

Но настоящим «мемом» стал показ балета во время августовского путча 1991 года, когда была предпринята попытка реставрации СССР и свержения Михаила Горбачева. Вместо живого репортажа с места событий телевизор в каждой квартире транслировал танец маленьких лебедей.

10. Стал полем для экспериментов

Балет Джона Ноймайера «Иллюзии – как Лебединое озеро» Youtube.com Youtube.com

Балет стал едва ли не народным. Его ставят в ведущих театрах по всему миру, разыгрывают и в детских студиях, и в самодеятельных коллективах. Под музыку Чайковского режиссеры и балетмейстеры экспериментируют, соревнуясь в оригинальности.

Свою версию в 1984 году сделал в Париже Рудольф Нуреев, и сам исполнил роль принца (и отвел ему больше места и внимания, чем лебедям). В 1995 году на сцене лондонского Сэдлерс-Уэллс театра вышла постановка-провокация хореографа Мэтью Боурна, в которой роли лебедей исполнили мужчины.

Мужчины-лебеди в постановке Мэтью Боурна Ian Gavan/Getty Images Ian Gavan/Getty Images

А в 2011 году швед Фредерик Ридман представил постановку Swan Lake: Reloaded, а которой была хореография в стиле уличного танца, а действие перенесено на Улицу красных фонарей…

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