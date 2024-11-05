Какие иностранные продукты были в СССР?

Продукты из-за рубежа, как и другие товары, поставляли в основном из стран соцблока, редко – из западных держав. Одной из первых капстран, которая начала поставлять продукты в СССР, стала Финляндия. Коробочки сыра Viola с девушкой на этикетке покупали охотно. Как и замороженные овощи из Польши и овощные консервы из Болгарии и Венгрии. Баночка зеленого горошка к новогоднему столу была припасена едва ли не у каждой хозяйки. Некоторые продукты, например, бананы, покупались незрелыми. Связку зеленых бананов (их в СССР привозили из Эквадора и Кубы) прятали в шкафчик, где они должны были лежать, пока не созреют.

Типичная картина из советского кино: герой показывает свою квартиру и в одной из комнат, разумеется, стоит дефицитная стенка с баром, где выставлены бутылки иностранного алкоголя. В Советский Союз поставляли чешское пиво, болгарский бренди и румынский вермут. А компания Pepsi решила не только наладить поставки. В 1959 году она представила свою продукцию на выставке в московских “Сокольниках”, а в 1970-х первый цех по производству напитка открылся в Новороссийске.

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