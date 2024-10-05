Ностальгические ФОТО учителей Советского Союза

Татьяна Морозычева, спортсменка Ярославского аэроклуба, член сборной команды СССР по парашютному спорту, педагог в средней школе №74 им. Ю. А.Гагарина в Ярославле.Лев Поликашин/Sputnik
1. Занятия в Центральной музыкальной школе Москвы, 1964.
2. 1-я средняя школа, Воронеж, 1963. На экзамене в классе заслуженного учителя РСФСР Маргариты Алексеевны Зацепиной.
3. «Первый раз в первый класс», 1957.
4. На уроке геометрии в школе № 113, Москва, 1949.
5. Урок пения в пятом классе 204-й школы Москвы, 1959.
6. На занятиях в лаборатории спектрального анализа, Магнитогорск, Челябинская область, 1954.
7. Школа для взрослых. На уроке русского языка, Миасс, Челябинская область, 1930-е.
8. «Таня и бином Ньютона». Средняя школа № 453 Волгоградского района города Москвы, 1976.
9. Занятия в женской школе, Ленинград, 1954.
10. В классе, 1980-е.
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