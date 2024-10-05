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Ностальгические ФОТО учителей Советского Союза

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Узнай Россию
Татьяна Морозычева, спортсменка Ярославского аэроклуба, член сборной команды СССР по парашютному спорту, педагог в средней школе №74 им. Ю. А.Гагарина в Ярославле.

Татьяна Морозычева, спортсменка Ярославского аэроклуба, член сборной команды СССР по парашютному спорту, педагог в средней школе №74 им. Ю. А.Гагарина в Ярославле.

Лев Поликашин/Sputnik
В Советском Союзе все дети были обязаны ходить в школу и учиться. Профессия учителя была очень значимой, ведь этот человек не только обучал чтению и математике, но и воспитывал новых членов советского общества.

1. Занятия в Центральной музыкальной школе Москвы, 1964.

Исаак Тункель/МАММ/МДФ

2. 1-я средняя школа, Воронеж, 1963. На экзамене в классе заслуженного учителя РСФСР Маргариты Алексеевны Зацепиной.

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

3. «Первый раз в первый класс», 1957.

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

4. На уроке геометрии в школе № 113, Москва, 1949.

Сергей Васин/МАММ/МДФ

5. Урок пения в пятом классе 204-й школы Москвы, 1959.

И. Цесарский/МАММ/МДФ

6. На занятиях в лаборатории спектрального анализа, Магнитогорск, Челябинская область, 1954.

Государственный исторический музей Южного Урала

7. Школа для взрослых. На уроке русского языка, Миасс, Челябинская область, 1930-е.

Государственный исторический музей Южного Урала

8. «Таня и бином Ньютона». Средняя школа № 453 Волгоградского района города Москвы, 1976.

Архив Павла Сергеевича Сухарева

9. Занятия в женской школе, Ленинград, 1954.

Евгений Халдей/МАММ/МДФ

10. В классе, 1980-е.

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

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