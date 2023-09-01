«А голову ты дома не забыл?» и другие канонические фразы наших учителей

Кажется, что от Сахалина до Калининграда все школьники слышали эти высказывания. Вспоминаем самые-самые.
Нередко школьники забывают учебники, тетрадки, ручки, сделать уроки… И тогда в ход вступает эта фраза.
«Кто идет к доске? Понятно, лес рук». «Кто знает, чем синус отличается от косинуса? Опять лес рук». В смысле, ни одной. А если никто не идет отвечать, то учитель открывает журнал и идет по алфавиту.
Звонок напоминает учителю об окончании урока, но пока школьники не запишут задание на дом, никто не пойдет на перерыв. По крайней мере именно это имеет в виду учитель.
А вам хотелось бы побывать на месте учителя? Иногда он предлагает и такую опцию, особенно если школьники хулиганят или закидывают вопросами не по теме. До реальных действий, нужно сказать, практически никогда не доходит.
Опоздал на урок? Нельзя просто так зайти в класс, нужно сделать это «как следует». То есть постучать в дверь, извиниться перед учителем и классом, а уже после того, как тебе разрешат, пройти на свое место.
Так обычно учитель обращается к школьникам, которые весь урок хихикают или что-то обсуждают вместо учебы. Конечно, куда веселее планировать, куда сходить после занятий, а не второй закон термодинамики.
Если до завтрашнего дня ученик не выучит урок, то учитель может взять шариковую ручку и ОБВЕСТИ двойку. И тогда итоговая оценка снизится. Но это завтра, а сегодня можно выдохнуть, ведь есть шанс выкрутиться.
По непонятной причине задние парты в классе называют именно камчаткой, а не по имени какого-то другого отдаленного региона России. Как правило, камчатка – это любимое место двоечников и тех, кто не выучил урок. Так незаметнее.
Признайтесь, вы когда-нибудь списывали ответ на задачу у своего соседа по парте? Если да, то наверняка слышали от преподавателя такую фразу.
Так учитель говорит только в самом крайнем случае, когда школьник ведет себя очень плохо. Сначала вызывает родителей на беседу, а может еще и к директору. Очень страшно.
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