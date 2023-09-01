«А голову ты дома не забыл?» и другие канонические фразы наших учителей

Камчатка – это задние парты. Звонок – для учителя. Но самое тревожное, когда нужно с родителями в школу.

Кажется, что от Сахалина до Калининграда все школьники слышали эти высказывания. Вспоминаем самые-самые.

1. «А голову ты дома не забыл?»

Нередко школьники забывают учебники, тетрадки, ручки, сделать уроки… И тогда в ход вступает эта фраза.

2. «Лес рук»

«Кто идет к доске? Понятно, лес рук». «Кто знает, чем синус отличается от косинуса? Опять лес рук». В смысле, ни одной. А если никто не идет отвечать, то учитель открывает журнал и идет по алфавиту.

Сергей Фадеичев/TASS Сергей Фадеичев/TASS

3. «Звонок – для учителя»

Звонок напоминает учителю об окончании урока, но пока школьники не запишут задание на дом, никто не пойдет на перерыв. По крайней мере именно это имеет в виду учитель.

4. «Давай ты сядешь на мое место, а я – на твое»

А вам хотелось бы побывать на месте учителя? Иногда он предлагает и такую опцию, особенно если школьники хулиганят или закидывают вопросами не по теме. До реальных действий, нужно сказать, практически никогда не доходит.

5. «Выйди и зайди как следует»

Опоздал на урок? Нельзя просто так зайти в класс, нужно сделать это «как следует». То есть постучать в дверь, извиниться перед учителем и классом, а уже после того, как тебе разрешат, пройти на свое место.

Сергей Карпухин/TASS Сергей Карпухин/TASS

6. «Я сейчас рассажу эту сладкую парочку!»

Так обычно учитель обращается к школьникам, которые весь урок хихикают или что-то обсуждают вместо учебы. Конечно, куда веселее планировать, куда сходить после занятий, а не второй закон термодинамики.

7. «Пока что ставлю двойку карандашом»

Если до завтрашнего дня ученик не выучит урок, то учитель может взять шариковую ручку и ОБВЕСТИ двойку. И тогда итоговая оценка снизится. Но это завтра, а сегодня можно выдохнуть, ведь есть шанс выкрутиться.

8. «А кто там смеется на камчатке? Расскажите всем, вместе посмеемся»

По непонятной причине задние парты в классе называют именно камчаткой, а не по имени какого-то другого отдаленного региона России. Как правило, камчатка – это любимое место двоечников и тех, кто не выучил урок. Так незаметнее.

Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

9. «А оценку я вам на двоих ставить буду?»

Признайтесь, вы когда-нибудь списывали ответ на задачу у своего соседа по парте? Если да, то наверняка слышали от преподавателя такую фразу.

10. «С родителями в школу!»

Так учитель говорит только в самом крайнем случае, когда школьник ведет себя очень плохо. Сначала вызывает родителей на беседу, а может еще и к директору. Очень страшно.

Кирилл Кухмарь/TASS Кирилл Кухмарь/TASS

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