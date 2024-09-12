Ездили ли советские люди на такси?

«Наши люди в булочную на такси не ездят!», - говорит героиня культовой комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Правда ли это?

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" Леонид Гайдай/Мосфильм, 1969 Леонид Гайдай/Мосфильм, 1969

Знаменитое выражение про такси и булочную мгновенно стало крылатым в СССР. В фильме его произносит одиозный персонаж, старшая по многоквартирному дому, блюстительница общественного порядка и нравственности. И в этой фразе зашифровано все советское презрение к такой мещанской роскоши, как такси. Впрочем, в булочную за углом на такси в СССР действительно никто не ездил.

Кадр из фильма "Джентльмены удачи" Александр Серый/Мосфильм, 1971 Александр Серый/Мосфильм, 1971

Большинство людей пользовались общественным транспортом. У редких счастливчиков были личные автомобили. Купить их было можно, но нередко для этого надо было несколько лет ждать своей очереди (читайте подробнее тут). Те, у кого было личное авто, постоянно возил друзей на дачу, помогал с переездом или наряжал машину в ленты и катал знакомых молодоженов по городу.

Водитель такси Юрий Комарный Фред Гринберг/Sputnik Фред Гринберг/Sputnik

Большие начальники, генералы и чиновники ездили на служебных авто с личным водителем. Это был признак статуса.

Сколько стоило такси?

Конечно, были и такси. Но прокатиться на машине с шашечками считалось роскошью, ведь это стоило немалых денег. «Иногда в 1980-х я могла шикануть и доехать до работы на такси, если опаздывала. Правда, потом приходилось до зарплаты питаться одним кофе», - рассказывает Ольга, жившая в Ленинграде.

Такси на Комсомольской площади Юрий Сомов/Sputnik Юрий Сомов/Sputnik

Сравните: такси по счетчику стоило от 10 копеек за километр. А проезд на общественном транспорте обходился всего в 3-5 копеек за одну поездку. Средняя зарплата советского человека при этом была 150-170 рублей.

Таксисты считались чуть ли не привилегированной кастой. Они неплохо зарабатывали, водили шикарные Волги и другие машинах (до Великой Отечественной войны, например, лимузины ЗиС-101). Считалось, что таксисты владеют инсайдерской информацией, ведь они постоянно общаются с разными большими шишками. Отсюда пошло множество легенд, придуманных самими таксистами.

Юная москвичка на такси Борис Кавашкин/Sputnik Борис Кавашкин/Sputnik

Значительная часть другого культового советского фильма «Три тополя на Плющихе» происходит в такси, и на удивление там показан таксист щедрый и благородный. Он везет девушку от вокзала за сущие копейки, правда, при этом заезжает по своим делам и проезжает почти всю Москву.

Кадр из фильма "Три тополя на Плющихе" Татьяна Лиознова/Киностудия имени М. Горького, 1968 Татьяна Лиознова/Киностудия имени М. Горького, 1968

Кто и когда пользовался такси?

Такси можно было «поймать», если на крыше горел зеленый значок «свободно». Можно было и вызвать такси по телефону. Правда, услуга работала не слишком исправно.

Стоянка такси Евгений Умнов/МАММ/МДФ

«У нас каждый поход в театр и поездка в аэропорт на такси выливалась в поток маминого стресса. Так как такси подавали порой очень долго, а иногда водители и вовсе не приезжали», – вспоминает москвичка свое детство в 1980-х.

На такси часто добирались в аэропорт или из аэропорта. Раньше воздушный транспорт не пользовался большой популярностью, автобусных рейсов в аэропорты было мало, так что на общественном транспорте добраться было проблематично. Порой на такси ездили и на вокзалы.

Московское такси Getty Images Getty Images

Многие советские граждане ездили на такси считанные разы за всю жизнь, и связано это было с нерядовыми событиями. Например, на такси можно было забрать жену из роддома. Или после большого банкета юбиляр мог доехать до дома на такси.

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