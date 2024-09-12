Ездили ли советские люди на такси?

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"Леонид Гайдай/Мосфильм, 1969
Знаменитое выражение про такси и булочную мгновенно стало крылатым в СССР. В фильме его произносит одиозный персонаж, старшая по многоквартирному дому, блюстительница общественного порядка и нравственности. И в этой фразе зашифровано все советское презрение к такой мещанской роскоши, как такси. Впрочем, в булочную за углом на такси в СССР действительно никто не ездил.
Кадр из фильма "Джентльмены удачи"Александр Серый/Мосфильм, 1971
Большинство людей пользовались общественным транспортом. У редких счастливчиков были личные автомобили. Купить их было можно, но нередко для этого надо было несколько лет ждать своей очереди (читайте подробнее тут). Те, у кого было личное авто, постоянно возил друзей на дачу, помогал с переездом или наряжал машину в ленты и катал знакомых молодоженов по городу.
Водитель такси Юрий КомарныйФред Гринберг/Sputnik
Большие начальники, генералы и чиновники ездили на служебных авто с личным водителем. Это был признак статуса.
Конечно, были и такси. Но прокатиться на машине с шашечками считалось роскошью, ведь это стоило немалых денег. «Иногда в 1980-х я могла шикануть и доехать до работы на такси, если опаздывала. Правда, потом приходилось до зарплаты питаться одним кофе», - рассказывает Ольга, жившая в Ленинграде.
Такси на Комсомольской площадиЮрий Сомов/Sputnik
Сравните: такси по счетчику стоило от 10 копеек за километр. А проезд на общественном транспорте обходился всего в 3-5 копеек за одну поездку. Средняя зарплата советского человека при этом была 150-170 рублей.
Таксисты считались чуть ли не привилегированной кастой. Они неплохо зарабатывали, водили шикарные Волги и другие машинах (до Великой Отечественной войны, например, лимузины ЗиС-101). Считалось, что таксисты владеют инсайдерской информацией, ведь они постоянно общаются с разными большими шишками. Отсюда пошло множество легенд, придуманных самими таксистами.
Юная москвичка на таксиБорис Кавашкин/Sputnik
Значительная часть другого культового советского фильма «Три тополя на Плющихе» происходит в такси, и на удивление там показан таксист щедрый и благородный. Он везет девушку от вокзала за сущие копейки, правда, при этом заезжает по своим делам и проезжает почти всю Москву.
Кадр из фильма "Три тополя на Плющихе"Татьяна Лиознова/Киностудия имени М. Горького, 1968
Такси можно было «поймать», если на крыше горел зеленый значок «свободно». Можно было и вызвать такси по телефону. Правда, услуга работала не слишком исправно.
Стоянка таксиЕвгений Умнов/МАММ/МДФ
«У нас каждый поход в театр и поездка в аэропорт на такси выливалась в поток маминого стресса. Так как такси подавали порой очень долго, а иногда водители и вовсе не приезжали», – вспоминает москвичка свое детство в 1980-х.
На такси часто добирались в аэропорт или из аэропорта. Раньше воздушный транспорт не пользовался большой популярностью, автобусных рейсов в аэропорты было мало, так что на общественном транспорте добраться было проблематично. Порой на такси ездили и на вокзалы.
Московское таксиGetty Images
Многие советские граждане ездили на такси считанные разы за всю жизнь, и связано это было с нерядовыми событиями. Например, на такси можно было забрать жену из роддома. Или после большого банкета юбиляр мог доехать до дома на такси.
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