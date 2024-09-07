Перспективное такси – утопическая идея советских дизайнеров

Эту футуристическую разработку так и не запустили в массовое производство.

Лондонский кэб плачет в сторонке, когда видит, как советская мамочка закатывает коляску с ребенком прямо в салон автомобиля.

Это испытательный образец «перспективного такси», созданный в СССР в 1964 году. Советские чиновники решили, что такси должны отличаться от обычных легковых авто и скорее напоминать маленький автобус. Компактный и маневренный, но при этом вместительный – с ровным полом, внутренним багажником, широкими дверями, отдельной кабиной водителя.

Опытный экземпляр создали конструкторы Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ).

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Новый концептуальный автомобиль прошел испытания на улицах Москвы, и планировалось, что его будут выпускать массово. Но этого так и не случилось. Советские чиновники зашли в тупик в спорах о преимуществах и недостатках такого такси. Будет ли оно безопасно? А может лучше использовать обычные авто? Наконец, на каком заводе выпускать и где найти под это производственные мощности?

А жаль, крутая была идея! Покатались бы на таком?

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