5 лучших советских экранизаций Достоевского

Режиссеры с мировым именем от Бертолуччи до Куросавы экранизировали романы и рассказы русского писателя. А как его экранизировали на родине?

1. Идиот – реж. Иван Пырьев, 1958

Юрий Яковлев в роли князя Мышкина Иван Пырьев, Мосфильм, 1958 Иван Пырьев, Мосфильм, 1958

Молодой, невероятно чистый помыслами князь Мышкин несколько лет лечился в Европе, а теперь возвращается в Россию. На родине он влюбляется в роковую красавицу Настасью Филипповну…

Картину снял любимый режиссер Сталина Иван Пырьев. Сюжет охватывает не весь роман – предполагалось продолжение, но снято оно не было. В 1958 году фильм посмотрели более 30 миллионов зрителей, а журнал «Советский экран» признал «Идиота» лучшим фильмом года.

2. Кроткая – реж. Александр Борисов, 1960

Кинодуэт Андрея Попова и Ии Саввиной Александр Борисов/Ленфильм, 1960 Александр Борисов/Ленфильм, 1960

Несчастная девушка из-за нищеты выходит замуж за презираемого ею ростовщика... Небольшой поздний рассказ Достоевского поблек в тени славы его романов. И все-таки оказал большое влияние на искусство. Например, это был любимое произведение Эдварда Мунка, знаменитого норвежского художника-экспрессиониста.

История несчастной девушки вдохновила на режиссерский дебют актера Александра Борисова. В своем фильме он с большим вниманием к деталям передал атмосферу Петербурга Достоевского. Роль "Кроткой" сыграла Ия Саввина, для нее это была также одна из первых киноработ, признанная критиками очень успешной.

3. Братья Карамазовы – реж. Иван Пырьев, 1968

Андрей Мягков (слева) в роли Алеши Карамазова и Кирилл Лавров в роли Ивана Карамазова И. Назаров/Sputnik И. Назаров/Sputnik

У Федора Карамазова три сына, но они никогда не были в хороших отношениях. И вот одного из них подозревают в убийстве отца, из-за женщины и денег. Но кто на самом деле убийца?

Еще одна экранизация Достоевского от режиссера Пырьева – и его последняя работа, которую он не успел завершить. Главные роли исполнили культовые актеры – Кирилл Лавров и Михаил Ульянов. Именно они и заканчивали картину мэтра. Успех был огромный: уже в следующем году «Братья» были номинированы на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

4. Преступление и наказание – реж. Лев Кулиджанов, 1969

Юрий Тараторкин в роли Раскольникова Лев Кулиджанов/Киностудия имени М. Горького, 1969 Лев Кулиджанов/Киностудия имени М. Горького, 1969

Сюжет знаком каждому школьнику. Бедный студент Родион Раскольников решает убить старуху-процентщицу, чтобы понять – «тварь дрожащая» или «право имеет». От совершенного преступления ужасно страдает. А тут еще мудрый следователь подобрался к нему слишком близко…

Главная роль стала одной из первых – и главной – работой в кино актера Юрия Тараторкина. Следователя сыграл уже знаменитый Иннокентий Смоктуновский. Фильм Льва Кулиджанова полон экспрессионизма и нервной резкости, подстать ритму романа. Картина получила в 1971 году государственную кинопремию.

5. Подросток – реж. Евгений Ташков, 1983

Андрей Ташков в роли "подростка", Аркадия Долгорукого Евгений Ташков/Мосфильм, 1983 Евгений Ташков/Мосфильм, 1983

19-летний «подросток» только что окончил гимназию и приезжает в Петербург. Горделивый юноша страдает из-за своего положения в обществе – он незаконнорожденный и с отцом у него сложные отношения. Подростку еще предстоит найти свой путь в жизни и он мечтает стать могущественным человеком.

Режиссером шестисерийного ТВ-фильма выступил Евгений Ташков, известный по картине «Адъютант его превосходительства». Критики похвалили его за бережный подход к первоисточнику и за то, как объемно он показал «раздражающе противоречивого» нервного подростка. Кстати, его сыграл сын режиссера.

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