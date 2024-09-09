5 лучших советских экранизаций Льва Толстого

Благодатная литературная основа до сих пор будоражит воображение режиссеров со всего мира. Мы выбрали проверенные временем киношедевры родом из СССР.

1. «Война и мир». Реж. Сергей Бондарчук, 1967

Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1967 Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1967

Киновоплощение эпопеи получилось не менее масштабным, чем сам роман. Четырехсерийный фильм снимали около шести лет. Большое внимание уделили достоверности исторических костюмов первой половины XIX века. А в батальных сценах задействовали около 15 тысяч человек массовки.

Ну и конечно, в фильме снимались все культовые советские актеры. Олег Табаков в роли Николая Ростова, Вячеслав Тихонов (будущий Штирлиц) в роли князя Андрея Болконского, Василий Лановой в роли обольстителя Анатоля Курагина и, наконец, Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой. Сам режиссер сыграл в фильме Пьера Безухова.

Фильм стал лидером проката в СССР и получил в 1969 году «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.

2. «Анна Каренина». Реж. Александр Зархи, 1967

Александр Зархи/Мосфильм, 1967 Александр Зархи/Мосфильм, 1967

Лучшую историю любви в русской, а может и в мировой литературе экранизировали уже по меньшей мере три десятка раз. (Мы уже перечисляли 10 лучших актрис мирового кино, сыгравших Каренину, тут.)

Но сердца русского зрителя навсегда отданы главной советской Анне – актрисе Татьяне Самойловой. Она уже была большой звездой благодаря фильму «Летят журавли», который в 1957 году получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Саму Самойлову жюри тогда отметило как «самую скромную и очаровательную актрису».

Ее возлюбленного Вронского в экранизации сыграл секс-символ советского кино Василий Лановой. На тот момент в реальной жизни он уже был бывшим мужем Самойловой, что придавало еще большего драматизма их дуэту.

3. «Воскресение». Реж. Михаил Швейцер, 1960

Михаил Швейцер/Мосфильм, 1960 Михаил Швейцер/Мосфильм, 1960

Именно свой последний роман Толстой считал самым удачным. Это драматическая история о том, как офицер соблазнил девушку и бросил ее. Позже, узнав, что ее жизнь пошла под откос, он решил полностью измениться.

За первую и единственную советскую экранизацию взялся ученик Сергея Эйзенштейна Михаил Швейцер и пересказал сюжет очень близко к тексту (выступив также сценаристом).

В 1962 году на кинофестивале в Локарно Международная федерация кинопрессы FIPRESCI отметила Тамару Семину, сыгравшую главную роль, как лучшую актрису.

4. «Живой труп». Реж. Владимир Венгеров, 1968

Владимир Венгеров/Ленфильм, 1968 Владимир Венгеров/Ленфильм, 1968

Неоконченная пьеса Толстого основана на реальных событиях: персонаж Федор Протасов хочет убить себя, чтобы жена могла выйти замуж за другого. Однако на столь смелый шаг у него не хватает смелости. Вместо этого он пускает свою жизнь под откос, выпивает, гуляет с цыганами и становится «живым трупом». Жена, думая, что его больше нет, все-таки выходит замуж. Но тут его вызывают на суд давать показания...

Пьесу Толстого ставили на сцене Московского художественного театра Станиславский и Немирович-Данченко еще до революции. А в СССР к острому сюжету подступился режиссер Владимир Венгеров. Главную роль с невероятной психологической глубиной сыграл актер Алексей Баталов (его уже знал весь мир после «Летят журавли»). А его жену сыграла потрясающая Алла Демидова.

5. «Крейцерова соната». Реж. Михаил Швейцер и София Милькина, 1987

Михаил Швейцер,София Милькина/Мосфильм, 1987 Михаил Швейцер,София Милькина/Мосфильм, 1987

Эта повесть Толстого о том, как муж убивает жену, подозревая в измене, была запрещена царской цензурой. Виной тому и слишком откровенные сцены и то, что Толстой ставит под сомнение институт брака в целом, считая его узаконенным пороком.

Но, как и любой запретный плод, повесть стала очень популярной. Экранизировали ее несколько раз (первые попытки были в России еще до революции). Но одним из самых известных ее киновоплощений стал фильм Михаила Швейцера, снятый совместно с его женой Софией Милькиной. Интересно, что режиссер работал над экранизацией многих шедевров классической литературы – рассказов Чехова, «Маленьких трагедий» Пушкина и «Мертвых душ» Гоголя.

В двухсерийной психологической драме роль ревнивца-мужа сыграл гениальный Олег Янковский, а его жену – красавица Ирина Селезнева.

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