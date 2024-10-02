Здесь крестили Русь: Свято-Владимирский собор в Херсонесе (ФОТО)

По преданию, храм возвели на том месте, где принял крещение князь Владимир.

1. Построили на месте крещения князя Владимира

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В летописях говорится о том, что князь новгородский и великий князь киевский Владимир Святославич вместе с дружиной принял крещение в Корсуни, как тогда назывался Херсонес. И там же заключил брак с византийской принцессой Анной. В Повести временных лет говорится, что обряд проводили в церкви, «где собираются корсунцы на торг». В 19 веке археологи решили отыскать это место. Они обнаружили три храма, походящих под описание: над одним из них и возвели Владимирский собор.

Идею Главнокомандующего Черноморского флота Алексея Грейга о постройке церкви в 1825 году одобрил Александр I. Через четыре года Николай I принял проект памятника-обелиска. Но строительство началось только в 1861 году – при Александре II. Возводили собор тридцать лет на народные пожертвования. На внутреннее убранство храма деньги выделил Александр III.

Позже археологи нашли баптистерий древнего кафедрального собора Херсонеса – так называемой Уваровской базилики. Там находилась мраморная купель с крестообразным углублением. Над этим местом установлена сень.

2. Двухэтажный собор

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Императрица Мария Александровна поручила разработать проект собора архитектору Давиду Гримму. Он предложил построить его в торжественном неовизантийском стиле, напоминающем о Константинопольском соборе Святой Софии.

Собор состоит из двух храмов: нижний освящен во имя Рождества Богородицы, а верхний – во имя Святого равноапостольного князя Владимира.

Высокий, с золоченым куполом, собор и сегодня остается одним из самых больших в Крыму.

3. Главный храм Херсонесского монастыря

Макс Ветров/Sputnik Макс Ветров/Sputnik

Владимирский собор был главным храмом Херсонесского Князь-Владимирского мужского монастыря, который основали в 1850 году. После революции на территории обители устроили лагерь ОГПУ, а в 1924 ее закрыли. В этом году монастырь возобновил свое существование.

4. Святыни храма

Юрий Лашов/Sputnik Юрий Лашов/Sputnik

В соборе хранятся частицы мощей князя Владимира и список с чудотворной иконы Богородицы Утешение, находящейся на горе Афон.

5. Был разрушен во время войны

Валерий Шустов/Sputnik Валерий Шустов/Sputnik

После того, как Херсонесский монастырь был закрыт, храм постепенно ветшал. Во время Великой Отечественной войны он сильно пострадал из-за бомбежек, разрушились перекрытия между храмами, рухнул купол. Оставшись беззащитными перед дождями, постепенно исчезали росписи храма. Богослужения здесь возобновили только в начале 1990-х. Чуть позже начали восстанавливать и сам собор и в 2004 освятили его главный алтарь.

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