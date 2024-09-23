Ферапонтов монастырь: сохранившиеся фрески великого Дионисия

Дионисия принято считать продолжателем иконописной традиции легендарного Андрея Рублева. Известно, что он расписывал собор в Пафнутьево-Боровском монастыре. Фрески так понравились Великому князю Ивану III, что именно Дионисию заказали целый ряд икон для только что построенного Успенского собора Московского Кремля. К сожалению, ни роспись монастыря, ни тот самый иконостас кремлевского собора не сохранились.
При реставрации в 2020 году обнаружили часть предположительно росписей Дионисия в Успенском соборе Московского кремляСергей Карпухин/ТАСС
Зато в Третьяковской галерее хранится икона Богоматери «Одигитрия», которую Дионисий написал в 1482 году для Вознесенского собора в Кремле.
«Одигитрия» считается самой ранней из дошедших до нас работ ДионисияТретьяковская галерея
Дионисий был одним из самых почитаемых художников на Руси в конце XV - начале XVI века. Кстати, он был современником Леонардо да Винчи.
В главных музеях страны хранится еще несколько икон художника.
"Спас в Силах" - одна из икон Дионисия для Павло-Обнорского монастыря под ВологдойТретьяковская галерея
Но самое масштабное наследие Дионисия находится в отдаленном северном монастыре под Вологдой.
Когда-то это был духовный и просветительский центр Русского Севера. Через Ферапонтов и соседний – Кирилло-Белозерский – монастыри шли торговые пути в Архангельск.
Ферапонтов монастырь, основанный в 1398 годуGetty Images
Это были богатейшие земли, которые посещали самые знатные бояре. А великие князья и цари, включая Ивана Грозного, приезжали сюда молиться.
Вид на ворота и надвратную церковь монастыряLegion Media
В 1490 году был построен Рождественский собор Ферапонтова монастыря. А в 1502 году Дионисий вместе с сыновьями Владимиром и Феодосием расписал его всего за 34 дня!
Рождественский собор Ферапонтова монастыряLegion Media
Чудесным образом до наших дней сохранилось 600 квадратных метров стенописи. В 2000 году ансамбль Ферапонтова монастыря с фресками Дионисия был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посмотрите видео
Трудно найти другой такой пример прекрасной сохранности росписей XVI века в России.
На куполе собора Дионисий изобразил Христа Вседержителя.
Под куполом - Христос ВседержительКонстантин Кокошкин/Global Look Press
Центральная алтарная часть посвящена прославлению Богородицы. Также на стенах можно найти сюжеты Страшного суда, изображения сцен из жизни Богородицы, евангелистов и русских святых.
Покров БогоматериКонстантин Кокошкин/Global Look Press
На алтарном своде центрального нефа изображена БогородицаКонстантин Кокошкин/Global Look Press
Брак в Кане ГалилейскойКонстантин Кокошкин/Global Look Press
Святитель Николай Мирликийский по центру алтарного сводаКонстантин Кокошкин/Global Look Press
Святые праотцыКонстантин Кокошкин/Global Look Press
Видение ЕвлогияКонстантин Кокошкин/Global Look Press
Общий вид росписи Рождественского собораКонстантин Кокошкин/Global Look Press
На барабане изображены Евангелисты и АрхангелыКонстантин Кокошкин/Global Look Press
Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене