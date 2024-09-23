Будь с нами!
Присоединяйся к нашему каналу в Телеграме, чтобы не пропустить эксклюзивный контент.
ПОДПИШИСЬ

Ферапонтов монастырь: сохранившиеся фрески великого Дионисия

Галереи
Александра Гузева

Константин Кокошкин/Global Look Press
В 100 км от Вологды есть небольшой Ферапонтов монастырь, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В нем – уникальные росписи XVI века, которые дошли до нас в идеальной сохранности.

Дионисия принято считать продолжателем иконописной традиции легендарного Андрея Рублева. Известно, что он расписывал собор в Пафнутьево-Боровском монастыре. Фрески так понравились Великому князю Ивану III, что именно Дионисию заказали целый ряд икон для только что построенного Успенского собора Московского Кремля. К сожалению, ни роспись монастыря, ни тот самый иконостас кремлевского собора не сохранились.

При реставрации в 2020 году обнаружили часть предположительно росписей Дионисия в Успенском соборе Московского кремля

При реставрации в 2020 году обнаружили часть предположительно росписей Дионисия в Успенском соборе Московского кремля

Сергей Карпухин/ТАСС

Зато в Третьяковской галерее хранится икона Богоматери «Одигитрия», которую Дионисий написал в 1482 году для Вознесенского собора в Кремле. 

«Одигитрия» считается самой ранней из дошедших до нас работ Дионисия

«Одигитрия» считается самой ранней из дошедших до нас работ Дионисия

Третьяковская галерея

Дионисий был одним из самых почитаемых художников на Руси в конце XV - начале XVI века. Кстати, он был современником Леонардо да Винчи. 

В главных музеях страны хранится еще несколько икон художника. 

"Спас в Силах" - одна из икон Дионисия для Павло-Обнорского монастыря под Вологдой

Третьяковская галерея

Но самое масштабное наследие Дионисия находится в отдаленном северном монастыре под Вологдой. 

Почему Дионисий расписывал отдаленный северный монастырь?

Когда-то это был духовный и просветительский центр Русского Севера. Через Ферапонтов и соседний – Кирилло-Белозерский – монастыри шли торговые пути в Архангельск. 

Ферапонтов монастырь, основанный в 1398 году

Ферапонтов монастырь, основанный в 1398 году

Getty Images

Это были богатейшие земли, которые посещали самые знатные бояре. А великие князья и цари, включая Ивана Грозного, приезжали сюда молиться. 

Вид на ворота и надвратную церковь монастыря

Вид на ворота и надвратную церковь монастыря

Legion Media

В 1490 году был построен Рождественский собор Ферапонтова монастыря. А в 1502 году Дионисий вместе с сыновьями Владимиром и Феодосием расписал его всего за 34 дня!

Рождественский собор Ферапонтова монастыря

Рождественский собор Ферапонтова монастыря

Legion Media

Чем уникальны фрески Ферапонтова монастыря?

Чудесным образом до наших дней сохранилось 600 квадратных метров стенописи. В 2000 году ансамбль Ферапонтова монастыря с фресками Дионисия был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посмотрите видео

Трудно найти другой такой пример прекрасной сохранности росписей XVI века в России.

На куполе собора Дионисий изобразил Христа Вседержителя. 

Под куполом - Христос Вседержитель

Под куполом - Христос Вседержитель

Константин Кокошкин/Global Look Press

Центральная алтарная часть посвящена прославлению Богородицы. Также на стенах можно найти сюжеты Страшного суда, изображения сцен из жизни Богородицы, евангелистов и русских святых.

Покров Богоматери

Покров Богоматери

Константин Кокошкин/Global Look Press
На алтарном своде центрального нефа изображена Богородица

На алтарном своде центрального нефа изображена Богородица

Константин Кокошкин/Global Look Press
Брак в Кане Галилейской

Брак в Кане Галилейской

Константин Кокошкин/Global Look Press
Святитель Николай Мирликийский по центру алтарного свода

Святитель Николай Мирликийский по центру алтарного свода

Константин Кокошкин/Global Look Press
Святые праотцы

Святые праотцы

Константин Кокошкин/Global Look Press
Видение Евлогия

Видение Евлогия

Константин Кокошкин/Global Look Press
Общий вид росписи Рождественского собора

Общий вид росписи Рождественского собора

Константин Кокошкин/Global Look Press
На барабане изображены Евангелисты и Архангелы

На барабане изображены Евангелисты и Архангелы

Константин Кокошкин/Global Look Press

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене

Искусство Путешествия
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен