Ферапонтов монастырь: сохранившиеся фрески великого Дионисия

В 100 км от Вологды есть небольшой Ферапонтов монастырь, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В нем – уникальные росписи XVI века, которые дошли до нас в идеальной сохранности.

Дионисия принято считать продолжателем иконописной традиции легендарного Андрея Рублева. Известно, что он расписывал собор в Пафнутьево-Боровском монастыре. Фрески так понравились Великому князю Ивану III, что именно Дионисию заказали целый ряд икон для только что построенного Успенского собора Московского Кремля. К сожалению, ни роспись монастыря, ни тот самый иконостас кремлевского собора не сохранились.

При реставрации в 2020 году обнаружили часть предположительно росписей Дионисия в Успенском соборе Московского кремля Сергей Карпухин/ТАСС Сергей Карпухин/ТАСС

Зато в Третьяковской галерее хранится икона Богоматери «Одигитрия», которую Дионисий написал в 1482 году для Вознесенского собора в Кремле.

«Одигитрия» считается самой ранней из дошедших до нас работ Дионисия Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Дионисий был одним из самых почитаемых художников на Руси в конце XV - начале XVI века. Кстати, он был современником Леонардо да Винчи.

В главных музеях страны хранится еще несколько икон художника.

"Спас в Силах" - одна из икон Дионисия для Павло-Обнорского монастыря под Вологдой Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Но самое масштабное наследие Дионисия находится в отдаленном северном монастыре под Вологдой.

Почему Дионисий расписывал отдаленный северный монастырь?

Когда-то это был духовный и просветительский центр Русского Севера. Через Ферапонтов и соседний – Кирилло-Белозерский – монастыри шли торговые пути в Архангельск.

Ферапонтов монастырь, основанный в 1398 году Getty Images Getty Images

Это были богатейшие земли, которые посещали самые знатные бояре. А великие князья и цари, включая Ивана Грозного, приезжали сюда молиться.

Вид на ворота и надвратную церковь монастыря Legion Media Legion Media

В 1490 году был построен Рождественский собор Ферапонтова монастыря. А в 1502 году Дионисий вместе с сыновьями Владимиром и Феодосием расписал его всего за 34 дня!

Рождественский собор Ферапонтова монастыря Legion Media Legion Media

Чем уникальны фрески Ферапонтова монастыря?

Чудесным образом до наших дней сохранилось 600 квадратных метров стенописи. В 2000 году ансамбль Ферапонтова монастыря с фресками Дионисия был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посмотрите видео

Трудно найти другой такой пример прекрасной сохранности росписей XVI века в России.

На куполе собора Дионисий изобразил Христа Вседержителя.

Под куполом - Христос Вседержитель Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

Центральная алтарная часть посвящена прославлению Богородицы. Также на стенах можно найти сюжеты Страшного суда, изображения сцен из жизни Богородицы, евангелистов и русских святых.

Покров Богоматери Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

На алтарном своде центрального нефа изображена Богородица Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

Брак в Кане Галилейской Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

Святитель Николай Мирликийский по центру алтарного свода Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

Святые праотцы Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

Видение Евлогия Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

Общий вид росписи Рождественского собора Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

На барабане изображены Евангелисты и Архангелы Константин Кокошкин/Global Look Press Константин Кокошкин/Global Look Press

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене