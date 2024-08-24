7 фактов о Кирилло-Белозерском монастыре, самом большом в России

Эта огромная обитель на Русском Севере поражает своей красотой и мощью. Ее стены не раз были свидетелями боевых действий, а в ее храмах молились самые знатные люди страны, включая царей.

1. Основан сподвижником Сергия Радонежского, Кириллом

Это было во второй половине XIV века. Совсем недавно Сергий Радонежский основал свой Троицкий монастырь под Москвой и по сути стал духовным лидером Руси того времени. Его ученики по всем уголкам страны создавали новые и новые обители. Церковь стали активно поддерживать великие князья. Совсем недавно в Куликовской битве русское войско впервые дало отпор татаро-монголам и началось объединение Руси.

Преподобный Кирилл Белозерский. Прижизненная икона, написанная Дионисией Глушицким, 1424 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В Симонове монастыре Москвы монашествовал ученик Преподобного Сергия Кирилл, отличавшийся аскезой и прозорливостью. Его избрали настоятелем монастыря, но он отказался от почетной должности, предпочтя уединенную молитву в келье. В монастырь часто приезжал по делам сам Сергий, и они Кириллом часто беседовали.

2. По преданию, место для монастыря выбрала Богородица

Согласно Житию Кирилла, как-то ночью во время усердной молитвы он услышал голос Божией матери: «Кирилл, выйди отсюда и иди на Белоозеро. Там я уготовала тебе место, где можно спастись».

Пелена "Явление Богоматери преподобному Кириллу Белозерскому". 1620-35. Вклад бояр Сулешевых в Кирилло-Белозерский монастырь. Getty Images Getty Images

Вместе с монахом Ферапонтом он отправился на Русский Север к Белозерью. Но не дойдя всего 40 км до самого Белого озера, Кирилл остановился на Сиверском озере и узнал место из своего видения, которое указала ему сама Богородица. Там в 1397 году он и основал свою обитель, ныне известную как Кирилло-Белозерский монастырь.

Обитель эта будет известна такими же строгими правилами, как в монастыре Сергия.

3. Был духовным центром Русского Севера

Со временем вокруг монастыря сформируется еще несколько обителей, и все они станут важнейшими духовными центрами. Сам Ферапонт пошел дальше и в 20 км от Кирилла основал Ферапонтов монастырь.

Вид на Кирилло-Белозерский монастырь с другого берега Сиверского озера Александра Гузева Александра Гузева

Также в XV веке неподалеку инок Кириллова монастыря Нил Сорский основал Нило-Сорскую пустынь. Она будет известна предельно аскетичным образом жизни монахов, а сам Нил – основоположником идеи нестяжательства в Русской Церкви (отказа от права монастырей на землевладении и другую собственность и преумножения богатств).

Поэтому Кириллов монастырь и другие белозерские монастыри стали местом притяжения паломников, а еще и важным экономическим центром на Русском Севере. Именно через эти места шел торговый путь в Белое море и Архангельск. И многие купцы, конечно, остававливались тут. И переночевать, и помолиться.

Внутри Успенского собора Александра Гузева Александра Гузева

Монастырю благоволили многие великие князья, жалуя обители большие деньги. И именно в этих, казалось бы, отдаленных местах, появились шедевры церковной росписи и иконописи – именно сюда стремились лучшие религиозные художники Руси.

4. Иван Грозный обязан монастырю своим рождением

Особенно любил Кириллов монастырь московский великий князь Василий III. Сюда он в 1529 году ездил со своей женой Еленой Глинской молиться о рождении наследника. Через год у них и правда родился сын, будущий царь Иван Грозный.

Эта деталь в биографии неоднозначного правителя делала его рождение в глазах простого народа проявлением Божьего знамения. Сам Иван Грозный очень любил монастырь и высоко чтил святого Кирилла. До наших дней сохранилось Послание Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь. Это письмо царя братии считается литературным памятником XVI века.

Утраченная рака преподобного Кирилла, 1909 Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Несмотря на неприятный повод для написания письма (монастырь укрыл у себя одного из преследуемых опричниками царских бояр), его тон крайне уважителен по отношению к братии.

Известно, что царь и сам мечтал о спокойной монашеской жизни. И по одной из легенд, незадолго до смерти он даже принял монашескую схиму в Кирилловом монастыре.

5. Здесь находился в ссылке патриарх Никон

Главный виновник русского церковного раскола и автор масштабной церковной реформы середины XVII века патриарх Никон также почтил своим присутствием Кирилло-Белозерский монастырь. Он был сюда отправлен в ссылку после того, как в результате дворцовых интриг и заговоров лишился доверия и милости царя Алексея Михайловича. В итоге в 1666 году на соборе Русской церкви Никона лишили сана и отправили в ссылку.

"Старый город", ансамбль Успенского собора Getty Images Getty Images

Сначала он находился в Ферапонтовом монастыре, а после смерти Алексея Михайловича, который все-таки благоволил ему, Никона отправили в Кирилло-Белозерский монастырь, где устав был гораздо строже. Здесь он провел последнии пять лет жизни.

Никон был не единственным «узником» далекого монастыря. Сюда из Москвы ссылали неугодных бояр и очень знатных людей (например, князя Шуйского при Борисе Годунове или деда Петра I во время стрелецких мятежей конца XVII века).

6. Крепость, участвовавшая в боях

Монастыри на Руси не зря строили как крепости. Многие из них были форпостами - и Кирилло-Белозерская обитель не исключение. В Смутное время в начале XVII века монастырь выдержал длительную осаду польских интервентов.

Несколько раз они пытались штурмовать крепость, но удачей нападения так для них и не обернулись. Осада была отбита.

Вид на монастырь с Сиверского озера Getty Images Getty Images

После этой осады монастырь серьезно укрепили, и власти поняли, что он имеет особое фортификационное значение. Однако больше нападений эти стены не видели. Когда Петр I пришел к власти и перенаправил торговые пути с Европой через Санкт-Петербург в обход Архангельска, то монастырь оказался на обочине торговли и экономики, и постепенно начал увядать.

7. Два монастыря в одном

Любой, кто заходит в монастырь впервые, может прийти в некоторые замешательство. Мы привыкли, что вокруг монастыря есть одна стена, а здесь целая сложная система ограждения. И чтобы пройти к главному храму, например, нужно преодолеть сразу несколько стен.

Церковь Преображения над Водяными воротами (часть Большого Успенского монастыря) Илья Тимин/Sputnik Илья Тимин/Sputnik

По сути внутри комплекса есть два монастыря: самая древняя часть – Малый Ивановский монастырь. Именно здесь на холме поселился Кирилл, когда пришел в здешние края. Сегодня на том холме стоит Церковь Иоанна Предтечи с приделом в честь Кирилла Белозерского. Она была построена на деньги Василия III, в благодарность за рождение сына. Сегодня на территории бывшего Ивановского монастыря – действующий монастырь, Кирилло-Белозерский мужской епархиальный монастырь.

На соседнем холме, огорожен стенами Большой Успенский монастырь, и его главная достопримечательность – уникальный Успенский собор конца XV века с шедевральным иконостасом и фресками. К нему примыкает барочная Церковь Кирилла, где хранятся мощи Кирилла Белозерского.

Стена Нового города Александра Гузева Александра Гузева

Оба монастыря составляют ансамбль так называемого Старого города. В то время как есть еще одна огороженная часть – Новый город. Он был построен после польской интервенции, во второй половине XVII века именно как оборонительное сооружение на подходе к основной монастырской части. (С другой стороны есть естественная преграда – Сиверское озеро).

Это самый большой православный монастырь не только России, но и Европы. Его площадь около 12 гектаров (сравните: площадь Троице-Сергиевой Лавры – около 3 гектаров).

В советское время монастырю повезло, он уже в 1924 году получил статус музея-заповедника.

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