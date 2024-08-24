7 фактов о Кирилло-Белозерском монастыре, самом большом в России

Это было во второй половине XIV века. Совсем недавно Сергий Радонежский основал свой Троицкий монастырь под Москвой и по сути стал духовным лидером Руси того времени. Его ученики по всем уголкам страны создавали новые и новые обители. Церковь стали активно поддерживать великие князья. Совсем недавно в Куликовской битве русское войско впервые дало отпор татаро-монголам и началось объединение Руси.
Преподобный Кирилл Белозерский. Прижизненная икона, написанная Дионисией Глушицким, 1424Третьяковская галерея
В Симонове монастыре Москвы монашествовал ученик Преподобного Сергия Кирилл, отличавшийся аскезой и прозорливостью. Его избрали настоятелем монастыря, но он отказался от почетной должности, предпочтя уединенную молитву в келье. В монастырь часто приезжал по делам сам Сергий, и они Кириллом часто беседовали.
Согласно Житию Кирилла, как-то ночью во время усердной молитвы он услышал голос Божией матери: «Кирилл, выйди отсюда и иди на Белоозеро. Там я уготовала тебе место, где можно спастись».
Пелена "Явление Богоматери преподобному Кириллу Белозерскому". 1620-35. Вклад бояр Сулешевых в Кирилло-Белозерский монастырь.Getty Images
Вместе с монахом Ферапонтом он отправился на Русский Север к Белозерью. Но не дойдя всего 40 км до самого Белого озера, Кирилл остановился на Сиверском озере и узнал место из своего видения, которое указала ему сама Богородица. Там в 1397 году он и основал свою обитель, ныне известную как Кирилло-Белозерский монастырь.
Обитель эта будет известна такими же строгими правилами, как в монастыре Сергия.
Со временем вокруг монастыря сформируется еще несколько обителей, и все они станут важнейшими духовными центрами. Сам Ферапонт пошел дальше и в 20 км от Кирилла основал Ферапонтов монастырь.
Вид на Кирилло-Белозерский монастырь с другого берега Сиверского озераАлександра Гузева
Также в XV веке неподалеку инок Кириллова монастыря Нил Сорский основал Нило-Сорскую пустынь. Она будет известна предельно аскетичным образом жизни монахов, а сам Нил – основоположником идеи нестяжательства в Русской Церкви (отказа от права монастырей на землевладении и другую собственность и преумножения богатств).
Поэтому Кириллов монастырь и другие белозерские монастыри стали местом притяжения паломников, а еще и важным экономическим центром на Русском Севере. Именно через эти места шел торговый путь в Белое море и Архангельск. И многие купцы, конечно, остававливались тут. И переночевать, и помолиться.
Внутри Успенского собораАлександра Гузева
Монастырю благоволили многие великие князья, жалуя обители большие деньги. И именно в этих, казалось бы, отдаленных местах, появились шедевры церковной росписи и иконописи – именно сюда стремились лучшие религиозные художники Руси.
Особенно любил Кириллов монастырь московский великий князь Василий III. Сюда он в 1529 году ездил со своей женой Еленой Глинской молиться о рождении наследника. Через год у них и правда родился сын, будущий царь Иван Грозный.
Эта деталь в биографии неоднозначного правителя делала его рождение в глазах простого народа проявлением Божьего знамения. Сам Иван Грозный очень любил монастырь и высоко чтил святого Кирилла. До наших дней сохранилось Послание Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь. Это письмо царя братии считается литературным памятником XVI века.
Утраченная рака преподобного Кирилла, 1909Сергей Прокудин-Горский
Несмотря на неприятный повод для написания письма (монастырь укрыл у себя одного из преследуемых опричниками царских бояр), его тон крайне уважителен по отношению к братии.
Известно, что царь и сам мечтал о спокойной монашеской жизни. И по одной из легенд, незадолго до смерти он даже принял монашескую схиму в Кирилловом монастыре.
Главный виновник русского церковного раскола и автор масштабной церковной реформы середины XVII века патриарх Никон также почтил своим присутствием Кирилло-Белозерский монастырь. Он был сюда отправлен в ссылку после того, как в результате дворцовых интриг и заговоров лишился доверия и милости царя Алексея Михайловича. В итоге в 1666 году на соборе Русской церкви Никона лишили сана и отправили в ссылку.
"Старый город", ансамбль Успенского собораGetty Images
Сначала он находился в Ферапонтовом монастыре, а после смерти Алексея Михайловича, который все-таки благоволил ему, Никона отправили в Кирилло-Белозерский монастырь, где устав был гораздо строже. Здесь он провел последнии пять лет жизни.
Никон был не единственным «узником» далекого монастыря. Сюда из Москвы ссылали неугодных бояр и очень знатных людей (например, князя Шуйского при Борисе Годунове или деда Петра I во время стрелецких мятежей конца XVII века).
Монастыри на Руси не зря строили как крепости. Многие из них были форпостами - и Кирилло-Белозерская обитель не исключение. В Смутное время в начале XVII века монастырь выдержал длительную осаду польских интервентов.
Несколько раз они пытались штурмовать крепость, но удачей нападения так для них и не обернулись. Осада была отбита.
Вид на монастырь с Сиверского озераGetty Images
После этой осады монастырь серьезно укрепили, и власти поняли, что он имеет особое фортификационное значение. Однако больше нападений эти стены не видели. Когда Петр I пришел к власти и перенаправил торговые пути с Европой через Санкт-Петербург в обход Архангельска, то монастырь оказался на обочине торговли и экономики, и постепенно начал увядать.
Любой, кто заходит в монастырь впервые, может прийти в некоторые замешательство. Мы привыкли, что вокруг монастыря есть одна стена, а здесь целая сложная система ограждения. И чтобы пройти к главному храму, например, нужно преодолеть сразу несколько стен.
Церковь Преображения над Водяными воротами (часть Большого Успенского монастыря)Илья Тимин/Sputnik
По сути внутри комплекса есть два монастыря: самая древняя часть – Малый Ивановский монастырь. Именно здесь на холме поселился Кирилл, когда пришел в здешние края. Сегодня на том холме стоит Церковь Иоанна Предтечи с приделом в честь Кирилла Белозерского. Она была построена на деньги Василия III, в благодарность за рождение сына. Сегодня на территории бывшего Ивановского монастыря – действующий монастырь, Кирилло-Белозерский мужской епархиальный монастырь.
На соседнем холме, огорожен стенами Большой Успенский монастырь, и его главная достопримечательность – уникальный Успенский собор конца XV века с шедевральным иконостасом и фресками. К нему примыкает барочная Церковь Кирилла, где хранятся мощи Кирилла Белозерского.
Стена Нового городаАлександра Гузева
Оба монастыря составляют ансамбль так называемого Старого города. В то время как есть еще одна огороженная часть – Новый город. Он был построен после польской интервенции, во второй половине XVII века именно как оборонительное сооружение на подходе к основной монастырской части. (С другой стороны есть естественная преграда – Сиверское озеро).
Это самый большой православный монастырь не только России, но и Европы. Его площадь около 12 гектаров (сравните: площадь Троице-Сергиевой Лавры – около 3 гектаров).
В советское время монастырю повезло, он уже в 1924 году получил статус музея-заповедника.
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