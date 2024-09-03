10 идей для осеннего путешествия по России

Увидеть рыцарские замки, побывать в единственном сохранившемся кремле Сибири и проехаться по самой красивой дороге страны. И все это – в самые живописные месяцы года.

1. Замки Калининградской области

Руины замка в Черняховске. Legion Media Legion Media

Самый западный регион России известен не только своими курортами Балтийского моря и янтарными месторождениями, но и средневековыми замками Тевтонского ордена. От многих из них сегодня остались руины, которые постепенно восстанавливают.

Рыцарские доспехи и трофеи можно увидеть в замках Вальдау (поселок Низовье) и Шаакен (поселок Некрасово), а в городе Черняховске прогуляться вдоль сохранившейся крепостной стены замка Инстербург. Руины есть и в Немане, и в Багратионовске, и в Знаменске. Подробнее читайте здесь.

2. Чуйский тракт

Чуйский тракт. Getty Images Getty Images

Пожалуй, самая красивая дорога России проходит по бывшему Шелковому пути в Китай. Она начинается в Новосибирске и тянется тысячу километров через Алтай к границе с Монголией.

По дороге вас ожидают потрясающие пейзажи: горы, реки и озера невероятной красоты, особенно в районе Курайской степи.

Читайте по ссылке, где еще есть шикарные дорожные виды.

3. Плёс как с картинки

Вид на Плёс. Getty Images Getty Images

Небольшой город в Ивановской области обожали художники – именно эти виды чаще всего появлялись на картинах Исаака Левитана. И именно в осеннее время — с яркими золотыми и красные листьями.

Кажется, будто здесь время застыло, и современные люди могут запросто гулять между купеческих усадеб и старинных церквей. А вот чем еще заняться в Плёсе — читайте здесь.

4. Тобольский кремль – единственный в Сибири

Тобольский кремль. Legion Media Legion Media

В окружении глухих лесов Тюменской области есть сказочный город с мощеными улочками, уютными кофейнями и неоготическим костелом.

Тобольск – это единственный город Сибири, в котором сохранился белокаменный кремль XVII-XVIII веков. Также внутри кремля осталась старейшая каменная церковь Сибири 1686 года - Софийско-Успенский собор, Приказная палата, Гостиный двор и колокольня, где «отбывал ссылку» колокол из Углича. В 1591 году он оповестил о смерти царевича Дмитрия, в качестве наказания его сослали в Сибирь на 300 лет.

Подробнее про Тобольск рассказываем здесь.

5. Карельские водопады

Водопад Кивач. Legion Media Legion Media

Голубые озера, мраморные каньоны и горные леса с валунами-гигантами – северные виды Карелии покоряют с первого взгляда. Например, водопад Кивач - второй по величине равнинный водопад Европы. А еще потухший палеовулкан Гирвас, который выглядит как скалистый лес с озерами.

А вот что еще обязательно стоит увидеть в Карелии.

6. Мосты и маяки Владивостока

Русский мост. Getty Images Getty Images

Владивосток часто называют «русским Сан-Франциско» из-за живописных видов с мостами через бухты. Два самых известных моста – Золотой и Русский.

А еще здесь есть один из старейших маяков России - Токаревский. Он расположен на островке, к которому ведет узкая искусственная насыпь.

Больше красивых видов Владивостока – в нашей подборке.

7. Парки Кавказских Минеральных Вод

Парк в Кисловодске. Getty Images Getty Images

Курорты этого региона на Кавказе известны целебными источниками, горными парками и уютными старинными городами с южным колоритом и кавказской кухней.

Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и Пятигорск – это главные города Кавказских Минеральных Вод, каждый из которых по-своему интересен.

В Ессентуках сохранился дореволюционный «предок» тренажерных залов, где занимались «механотерапией».

В Железноводске – Каскадная лестница с фонтанами длиной 860 метров.

В Кисловодске– огромный парк с множеством тропинок и терренкуров разного уровня сложности.

В Пятигорске – парк «Цветник» и карстовое озеро Провал.

А вот что еще там интересного.

8. Столица Русского Севера - Вологда

Вид на Вологду. Getty Images Getty Images

Город, знаменитый своим кружевом, сливочным маслом и резными наличниками – это душа и негласная столица Русского Севера. Вологда, ровесница Москвы, исторически была крупным торговый городом, и здесь развивались народные промыслы.

Центральная часть города – это кремль середины XVI века с Софийским собором и Архиерейским двором. А центральный музей, конечно же, посвящен кружеву.

Что еще делать в Вологде, читайте здесь.

9. Бархатный сезон в Краснодарском крае

Кипарисовое озеро Сукко в Анапе. Getty Images Getty Images

Если вы любите пляжный отдых, то до октября еще можно успеть искупаться в Черном море. Впрочем, в Краснодарском крае есть и другие не менее интересные активности.

Под Анапой можно посетить руины античного города Горгиппия (V в до н.э.), а на Таманском полуострове - туристический комплекс казачьей станицы «Атамань».

А вот какие еще античные города были в России.

10. Древний город Дербент

Крепость Нарын-Кала в Дербенте. Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Дербент в Дагестане – это самый южный город России и один из самых старых. Дербент был основан в VI веке до н.э., и здесь сохранилось много древностей.

Среди них самая старая крепость России - Нарын-кала, построенная в VI веке. А еще Джума-мечеть 734 года - самая старая не только в России, но и во всем постсоветском пространстве.

Осенью в Дербенте не так жарко, но еще можно купаться на Каспийском море.

Подробнее про этот город читайте здесь.

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