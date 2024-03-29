9 музеев и центров Санкт-Петербурга, которые можно посетить БЕСПЛАТНО

Прогуляться по крепости – ровеснице города и увидеть уникальное панно-карту СССР из минералов и самоцветных камней, заглянуть в самую демократичную галерею города – и все это бесплатно!

Петропавловская крепость

Петропавловская крепость, 3

Эндрю Шива (CC BY-SA 4.0) Эндрю Шива (CC BY-SA 4.0)

Крепость была заложена в день основания Петербурга — 27 мая 1703 года. Прогулка по ее территории – хорошая возможность познакомиться с основными символами города. Здесь можно полюбоваться ангелом на шпиле собора, послушать полуденный выстрел, который дают с Нарышкина бастиона, чтобы отметить середину дня и загадать желание у крошки-скульптуры зайца, спасшегося от наводнения у Иоанновского моста. А если погода позволяет, спуститься на пляж на берегу Невы: купаться тут, конечно, нельзя, зато можно попасть на выставку песчаных скульптур или просто погреться в лучах сурового питерского солнца.

Музей-квартира Владимира Набокова

ул. Большая Морская, 47

В этом доме автор «Защиты Лужина» и «Лолиты» родился и жил до ноября 1917 года. Музей занимает первый этаж особняка в стиле модерн: от оригинальных интерьеров сохранилось не так много, но витражные окна на лестнице впечатляют. В экспозиции собраны личные вещи писателя, книги и рисунки бабочек.

Мозаичный дворик

ул. Чайковского, 2

Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Музей под открытым небом художника Владимира Лубенко и его учеников существует с 1984 года. Попав сюда, невольно оглядываешься вокруг: точно ли это Петербург, а не Барселона? Яркие мозаичные панно и арт-объекты невольно навевают ассоциации с парком Гуэль с работами Гауди. Но у работ Лубенко особенная стать. Даже в самый мрачный день во дворике на улице Чайковского по-летнему ярко.

Музей фонарей

ул. Одесская, 1

Александр Демьянчук/Sputnik Александр Демьянчук/Sputnik

Необычный музей находится на первой в мире улице, которую начали освещать с помощью электрических фонарей – Одесской. Именно здесь когда-то жил изобретатель лампы накаливания Александр Лодыгин. Сейчас здесь стоят копии уличных фонарей XIX – XX веков, а компанию им составляет бронзовая фигура фонарщика с лестницей. Тогда она была едва ли не главным рабочим инструментом: до появления электричества фонари зажигали, заливая в них масло или керосин, забираясь наверх с помощью стремянки.

«Артмуза»

13-я линия В.О., 70

Музей современного искусства на территории бывшего завода музыкальных инструментов «Муздеталь». Галереи соседствуют с мастерскими художников, магазинами, танцевальными идизайнерскими студиями. Хороший вариант, если нужно подзарядиться и поймать творческое настроение: помимо выставок тут проводят поэтические вечера, мастер-классы и кинопоказы. Например, к своему десятилетию «Артмуза» проводит конкурс городской скульптуры.

«Мансарда художников»

ул. Большая Пушкарская, 10

Народная галерея открылась в 2001 году в мансарде дома на Петроградской стороне и за двадцать с лишним лет стала местом, где можно увидеть искусство всех направлений. Здесь рады любому художнику, который хочет поделиться своим искусством с публикой.

Г еологоразведочный музей им. Феодосия Чернышева

Kora27 (CC BY-SA) Kora27 (CC BY-SA)

Настоящий клондайк для тех, кому слова «малахит», «кварц» и «берилл» — не пустой звук. Это один из крупнейших естественноисторических музеев в мире – здесь больше миллиона единиц хранения. Помимо разнообразных образцов пород, минералов и окаменелостей, сюда стоит заглянуть ради огромного панно «Индустрия социализма». Это карта Советского Союза из самоцветов и драгоценных камней, которую показывали на Всемирной выставке 1939 года в Нью-Йорке.

Арт-центр «Борей »

Литейный пр-т, 58

Галерея на Литейном проспекте – старейшая в городе. В ее обширной коллекции — работы молодых и состоявшихся художников. А на выставках можно увидеть фотографии, графику, живопись самых разных направлений. Все вместе они представляют большой срез современного искусства в городе.

Музей санкт-петербургского метрополитена

Ул. Одоевского, 29

Здесь не просто рассматривают турникеты и макеты эскалаторов, но и знакомятся с особенностями работы разных сотрудников метро, от постового до машиниста. Изучают, как работает местный пункт управления системами метро, путешествуют на ретропоезде из 1960-х годов и знакомятся с устройством современного депо.

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