10 маленьких городов России, которые стоит посетить (ФОТО)

Гороховец

А. Савин А. Савин

Считается, что город на Клязьме основал князь Андрей Боголюбский в 1168 году. Сегодня сюда едут, чтобы полюбоваться белокаменными купеческими палатами 17 века, старинными деревянными домами в стиле модерн с резными наличниками и восхититься пейзажем, который открывается с Лысой горы.

Тотьма

Юлий Ахромеев/Sputnik Юлий Ахромеев/Sputnik

Стоящая на реке Сухона Тотьма в прежние времена была важным городом Северо-Двинского пути. А добыча соли приносила неплохой доход. В 18 веке местные купцы отправили несколько десятков экспедиций в Тихий океан. Среди жемчужин Тотьмы – бывшая церковь входа в Иерусалим, где сейчас размещается Музей мореходов. А также дом Ивана Кускова, основателя крепости Форт-Росс.

Старица

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Живописный город на Волге в 16 веке был резиденцией Ивана Грозного. Его украшение – многочисленные храмы, по которым можно изучать историю русской архитектуры. Тут и белокаменный Старицкий Успенский монастырь, и эклектичная церковь Параскевы Пятницы (Рождества Богородицы), и Борисоглебский собор в стиле классицизма.

Каргополь

Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

Оказавшись в этом городке на берегу Онеги, словно попадаешь в прошлое с неспешным течением жизни. Не то «медвежий край», не то город мастеров из сказки. Взять хотя бы храм Рождества Христова 16 века – первую каменную постройку в городе. На верхнем, летнем, ярусе сохранился резной пятиярусный иконостас 18 века, а на нижнем, зимнем, показывают «небеса» из храмов Каргополья – специальные перекрытия, в которых каждая грань расписана как икона.

Мышкин

Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

В маленьком аккуратном Мышкине настоящее раздолье для любителей камерных музеев. Здесь их почти десяток, и главный, конечно, единственный в мире Музей мыши, в котором собраны разнообразные изображения грызуна. Чтобы погрузиться в историю города, можно заглянуть в Музей столицы лоцманов: жители Мышкина считались лучшими судоводителями на Волге.

Торжок

Алексей Мальгавко/Sputnik Алексей Мальгавко/Sputnik

Когда-то сюда ехали, чтобы насладиться вкусом знаменитой пожарской котлеты. В наши дни ей посвящен целый гастро-фестиваль. А еще в Торжок отправляются, чтобы неспешно прогуляться по Тверецкой набережной и полюбоваться в Музее народного шитья мастерством торжокских золотошвей.

Углич

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Город известен, прежде всего, трагическим эпизодом из своей истории: здесь убили сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия. Об этом напоминает храм Димитрия на Крови, построенный на месте его гибели. Еще одна архитектурная достопримечательность – Угличская ГЭС, которая снабжала электричеством Москву во время Великой Отечественной войны. Уехать отсюда без сувенира практически невозможно, особенно тем, кто любит сыр. А на территории местного завода работает музей «СырКультПросвет»: с застекленной галереи можно наблюдать за процессом производства.

Плес

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Любому ценителю русской живописи Плес отлично знаком: его края воспевал Исаак Левитан, создавший целую галерею тихих местных пейзажей. Насладиться плесскими видами можно, поднявшись на Соборную гору и гору Левитана, где сейчас установлен памятник художнику. А затем непременно загляните в березовую рощу – ее тоже можно увидеть на левитановских полотнах.

Суздаль

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Один из самых известных городов «Золотого кольца», очарованию которого сложно не поддаться. Не случайно сюда часто приезжают кинематографисты: например, Андрей Тарковский выбрал Суздаль для съемок «Андрея Рублева». Из достопримечательностей, которые нужно обязательно увидеть – Рождественский собор с уникальными средневековыми вратами, созданными в технике огневого золочения. В поисках особой атмосферы стоит пройтись к Ильинскому лугу и полюбоваться оттуда окрестностями.

Сортавала

Илья Тимин/Sputnik Илья Тимин/Sputnik

Небольшой городок на берегу Ладожского озера отличается суровым очарованием. Для любителей архитектурных прогулок – тут настоящее раздолье. К примеру, Дом Леандера напоминает средневековый замок, а внушительное деревянное здание бывшей городской ратуши и сейчас производит впечатление массивного корабля. А еще здесь работает музей Кронида Гоголева, который создавал из дерева объемные картины.

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