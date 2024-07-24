5 самых живописных крепостей России (ФОТО)

В этих старинных стенах живут истории о сражениях и великих воинах. А еще – они сохраняют свое грозное очарование.

Порховская крепость (Порхов)

Legion Media Legion Media

Город Порхов, расположенный менее чем в ста километрах от Пскова, был основан князем Александром Ярославичем (будущим Александром Невским) для защиты границ Новгородской республики.

А. Савин, Wikipedia А. Савин, Wikipedia

Каменную крепость взамен деревянной построили в 1387 году. В конце 15 века она считалась одним из главных форпостов Русского царства – ее стены были способны выдержать наступление с применением осадной техники.

Ивангородская крепость (Ивангород)

Игорь Соколов /Getty Images Игорь Соколов /Getty Images

По легенде, место будущего строительства крепости на реке Нарове определили, связав между собой тонкие полоски кожи и растянув по периметру.

Наталья Набережная /Getty Images Наталья Набережная /Getty Images

Шведы не раз пытались захватить ее и даже преуспели – после русско-шведской войны они владели крепостью почти сто лет, до 1704 года. Сегодня здесь можно не только заглянуть в музей и старинные храмы, но и рассмотреть стоящую напротив Нарвскую крепость, расположенную на территории Эстонии.

Генуэзская крепость (Судак)

gagarych/Getty Images gagarych/Getty Images

Одна из самых известных крепостей России возвышается над Судакской бухтой – в 14 веке ее начали строить для защиты располагавшейся здесь генуэзской колонии. Крепость бережно хранит воспоминания о минувших веках: ее башни носят имена консулов, при которых их возводили.

Евгения Типляшина /Getty Images Евгения Типляшина /Getty Images

На самом верху Крепостной горы находится большая Дозорная башня. В XX веке крепость не раз становилась декорациями для кино: здесь снимали советских «Пиратов 20 века», шекспировские «Отелло» и «Двенадцатую ночь».

Кузнецкая крепость (Новокузнецк)

Legion Media Legion Media

Хотя строили Кузнецкую крепость для защиты территорий от возможных набегов, она ни разу не участвовала в военных действиях.

Legion Media Legion Media

А с середины XIX века использовалась в качестве тюрьмы.

Крепость Еникале (Керчь)

Legion Media Legion Media

С начала 18 века на берегу Керченского пролива стоит суровая Еникале. Кажется, что более драматического применения стен крепости сложно придумать – ее использовали как невольничий рынок.

Legion Media Legion Media

Сегодня от ее красоты осталось немного, но массивные башни по-прежнему производят сильное впечатление.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене