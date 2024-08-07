Три самых близких друга Петра I

Прежде всего царь ценил их за личную преданность и фанатичную приверженность его идее модернизации России.

В окружении царя находилось много способных и деятельных людей. Однако этих троих он уважал более всего:

1. Патрик Гордон

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Выходец из знатного шотландского рода сражался в польской и шведской армиях, пока в 1661 году не оказался на русской службе. Будучи опытным военным, Патрик Гордон консультировал юного царя Петра по вопросам фортификации и артиллерии, содержания и вооружения войск.

В ходе борьбы за власть между Петром и его сестрой царевной Софьей в 1689 году шотландец встал на сторону первого, чем заслужил его полное доверие и вошел в круг его самых близких соратников. Царь часто гостил у Гордона, посетил свадьбу его дочери, брал у него книги для чтения.

«Его беседы могли заменить для Петра чтение газет, — писал русский историк XIX века Александр Брикнер. — Переписываясь со множеством лиц в разных концах Европы, Гордон хорошо знал о том, что происходило на западе… Их отношения не изменялись в продолжение всего времени до кончины Гордона. Они имели большое значение в жизни юного царя, принося ему большую пользу, расширяя круг его знаний, наводя его на новые мысли, упражняя его в делах военной техники и развивая его понятия».

В ноябре 1698 года Гордон тяжело заболел и лишь изредка вставал с постели. Когда 9 декабря следующего года он скончался, царь собственной рукою закрыл его глаза.

2. Франц Лефорт

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Сын женевского торговца Франц Лефорт полностью разделял веру Петра I в необходимость скорейшей европеизации России и активно ему в этом процессе помогал. Он стоял у истоков русского флота и новой армии, созданных по европейскому образцу. По воле царя Францу Яковлевичу были пожалованы генеральский и адмиральский чины.

Самодержец ценил женевца за острый ум, чувство юмора и веселый нрав. «Лефорт был человек забавной и роскошной или назвать дебошан французской. И непрестанно давал у себя в доме обеды, супе и балы…» — вспоминал сподвижник и свояк Петра I князь Борис Куракин. Эти балы царь охотно оплачивал.

Франц Лефорт внезапно скончался в 1699 году в возрасте всего лишь сорока трех лет от тифозной горячки. «Он один был мне верен. На кого теперь могу положиться?!» — произнес тогда глубоко опечаленный потерей друга Петр.

3. Александр Меншиков

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Будущий видный государственный деятель и военачальник светлейший князь Александр Меншиков был простым слугой Франца Лефорта, когда царь его приметил и взял себе в денщики. Бойкий и ловкий молодой человек быстро завоевал доверие правителя и стал его «сердечным другом».

Многие полагали, что Меншиков станет кем-то типа придворного шута при царском дворе, но тот благодаря своим многочисленным природным талантам сделал блестящую политическую карьеру. Так именно Александр Данилович стал первым генерал-губернатором Санкт-Петербурга, а в ходе Северной войны против Швеции проявил себя как выдающийся полководец.

При всех своих способностях Меншиков обладал склонностью к казнокрадству, из-за чего не раз попадал в неприятности. Но всякий раз его выручал царь.

«Где дело идет о жизни или чести человека, то правосудие требует взвесить на весах беспристрастия как преступления его, так и заслуги, оказанные им отечеству и государю… а он мне и впредь нужен», — говорил Петр I, когда ему жаловались на махинации светлейшего князя.

После смерти царя в 1725 году в России начался период борьбы за власть, известный как Эпоха дворцовых переворотов. Меншиков оставался на политическом олимпе в течение двух лет, после чего был низвергнут, лишен всех титулов и имущества и сослан в Сибирь, где вскоре скончался.