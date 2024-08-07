Будь с нами!
Присоединяйся к нашему каналу в Телеграме, чтобы не пропустить эксклюзивный контент.
ПОДПИШИСЬ

Три самых близких друга Петра I

Тексты
Борис Егоров

Russia Beyond (Photo: Public Domain)
Прежде всего царь ценил их за личную преданность и фанатичную приверженность его идее модернизации России.

В окружении царя находилось много способных и деятельных людей. Однако этих троих он уважал более всего:

1. Патрик Гордон

Общественное достояние

Выходец из знатного шотландского рода сражался в польской и шведской армиях, пока в 1661 году не оказался на русской службе. Будучи опытным военным, Патрик Гордон консультировал юного царя Петра по вопросам фортификации и артиллерии, содержания и вооружения войск.

В ходе борьбы за власть между Петром и его сестрой царевной Софьей в 1689 году шотландец встал на сторону первого, чем заслужил его полное доверие и вошел в круг его самых близких соратников. Царь часто гостил у Гордона, посетил свадьбу его дочери, брал у него книги для чтения. 

«Его беседы могли заменить для Петра чтение газет, — писал русский историк XIX века Александр Брикнер. — Переписываясь со множеством лиц в разных концах Европы, Гордон хорошо знал о том, что происходило на западе… Их отношения не изменялись в продолжение всего времени до кончины Гордона. Они имели большое значение в жизни юного царя, принося ему большую пользу, расширяя круг его знаний, наводя его на новые мысли, упражняя его в делах военной техники и развивая его понятия». 

В ноябре 1698 года Гордон тяжело заболел и лишь изредка вставал с постели. Когда 9 декабря следующего года он скончался, царь собственной рукою закрыл его глаза.

2. Франц Лефорт

Общественное достояние

Сын женевского торговца Франц Лефорт полностью разделял веру Петра I в необходимость скорейшей европеизации России и активно ему в этом процессе помогал. Он стоял у истоков русского флота и новой армии, созданных по европейскому образцу. По воле царя Францу Яковлевичу были пожалованы генеральский и адмиральский чины.

Самодержец ценил женевца за острый ум, чувство юмора и веселый нрав. «Лефорт был человек забавной и роскошной или назвать дебошан французской. И непрестанно давал у себя в доме обеды, супе и балы…» — вспоминал сподвижник и свояк Петра I князь Борис Куракин. Эти балы царь охотно оплачивал. 

Франц Лефорт внезапно скончался в 1699 году в возрасте всего лишь сорока трех лет от тифозной горячки. «Он один был мне верен. На кого теперь могу положиться?!»произнес тогда глубоко опечаленный потерей друга Петр.     

3. Александр Меншиков

Общественное достояние

Будущий видный государственный деятель и военачальник светлейший князь Александр Меншиков был простым слугой Франца Лефорта, когда царь его приметил и взял себе в денщики. Бойкий и ловкий молодой человек быстро завоевал доверие правителя и стал его «сердечным другом».

Многие полагали, что Меншиков станет кем-то типа придворного шута при царском дворе, но тот благодаря своим многочисленным природным талантам сделал блестящую политическую карьеру. Так именно Александр Данилович стал первым генерал-губернатором Санкт-Петербурга, а в ходе Северной войны против Швеции проявил себя как выдающийся полководец.

При всех своих способностях Меншиков обладал склонностью к казнокрадству, из-за чего не раз попадал в неприятности. Но всякий раз его выручал царь.

«Где дело идет о жизни или чести человека, то правосудие требует взвесить на весах беспристрастия как преступления его, так и заслуги, оказанные им отечеству и государю… а он мне и впредь нужен», — говорил Петр I, когда ему жаловались на махинации светлейшего князя. 

После смерти царя в 1725 году в России начался период борьбы за власть, известный как Эпоха дворцовых переворотов. Меншиков оставался на политическом олимпе в течение двух лет, после чего был низвергнут, лишен всех титулов и имущества и сослан в Сибирь, где вскоре скончался.

История
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен