Был ли Михаил Ломоносов сыном Петра I?

В народе есть миф, что первый великий русский ученый был сыном первого русского императора. Разбираемся, откуда он взялся.

Высокий рост и физическая сила, необыкновенный талант к наукам и любовь к русскому языку – эти черты были присущи и царю Петру, и русскому энциклопедисту Михайле Ломоносову. Этого было достаточно, чтобы в народной памяти родился миф: Ломоносов – сын Петра Великого. Учился в Европе, как отец, любил немцев, как отец… И, конечно, благодаря протекции отца устроился учиться в Славяно-Греко-латинскую академию в Москве.

Откуда легенда?

Автор мифа – архангельский моряк, капитан Василий Павлович Корельский. В 1950-е он опубликовал в газете «Советский рыбак» свои воспоминания, в которых утверждал: он видел документ, из которого следовало, что Ломоносов – сын Петра.

Якобы в 1932 году старший брат показывал Корельскому документ, записку, которую он нашел на чердаке. В записке было сказано, что в январе-феврале 1711 года, когда царь отдыхал в деревне Усть-Тосно, в 35 километрах от Петербурга, ему привезли девушку Елену Сивкову, сироту, для плотских утех. Посредником в сводничестве был двинский земской староста Лука Ломоносов. После того, как царь Петр уехал, Елена забеременела, и Лука выдал её замуж за своего родственника Василия Ломоносова, в семье которого родился Михаил. Василий Корельский утверждал, что назвать сына Михаилом повелел сам Петр.

Корельский Василий Павлович Архивное фото Архивное фото

Кроме воспоминаний Василия Корельского, вышедших отдельной книгой в 1996 году в Архангельске, подтверждений и источников у этой легенды нет. Корельский утверждает, что сама записка-источник была уничтожена. Однако из-за любви к сенсациям легенду стали тиражировать.

Опровержение

Опровергнуть возможность зачатия Петром великого ученого в 1711 году в Тосно легко. Согласно множеству сохранившихся документов о передвижениях царя Петра, всю осень 1710 и начало 1711 года Петр провел в Петербурге. 20 ноября 1710 во время Северной войны со Швецией войну России объявила ещё и Турция. В феврале-марте 1711 года Петр курсировал между Петербургом и Москвой, откуда 17 марта вместе с Екатериной Алексеевной выехал в Прутский поход. Севернее Петербурга в этот период царь просто не выезжал.

Кроме того, если бы Ломоносов и вправду был тайным отпрыском царя, почему же царь ему не покровительствовал? Ломоносову приходилось самому учиться в России и за границей, а затем самостоятельно выбивать себе «место под солнцем» в петербургской научной среде. Беззаботной его жизнь вовсе не была.

С другой стороны, могущественные покровители у Ломоносова вполне могли быть. Ещё в 1728 году, за три года до своего отъезда в Москву, юный Ломоносов встречался с архимандритом Соловецкого монастыря Варсонофием – важным церковным иерархом. А когда Ломоносов прибыл в Москву, он сразу же попал на аудиенцию к ректору Славяно-греко-латинской академии архимандриту Заиконоспасского монастыря Герману (Копцевичу). Впоследствии именно он определил Ломоносова как одного из самых способных студентов для обучения в петербургской Академии наук.

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