10 советских шпионских фильмов

«17 мгновений весны», 1973

Татьяна Лиознова/Киностудия имени М. Горького, 1973 Татьяна Лиознова/Киностудия имени М. Горького, 1973

Самый известный шпионский мини-сериал по книге Юлиана Семенова об операции «Санрайз» во время Второй мировой войны. Советский разведчик Максим Исаев, который под именем Макса отто фон Штирлица работает в службе безопасности рейхсфюрера СС, должен сорвать переговоры между немецким Рейхом и США и Великобританией.

На протяжении двенадцати серий зрители в напряжении следят за тем, как главный герой ловко уходит от подозрений гестапо и продолжает свое дело. Драма о разведчике разошлась на цитаты и анекдоты. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться», – услышав эту фразу, российские зрители безошибочно узнают «своего».

«Выстрел в тумане», 1964

Анатолий Бобровский, Александр Серый/Мосфильм, 1964 Анатолий Бобровский, Александр Серый/Мосфильм, 1964

Талантливый советский ученый делает открытие, которым сразу же начинает интересоваться иностранная разведка. Завербовать его не получается, к тому же он внезапно исчезает. Но хитрость со сменой фамилии быстро раскрывают, и теперь его жизнь в опасности – на него и на его разработку объявлена настоящая охота.

Как шутит один из героев, «стоит сделать открытие, как оно сразу же становится нужным всем: сельскому хозяйству, министерству обороны, союзу писателей». Драматическая история о том, что секреты советских ученых готовы охранять любой ценой, даже сейчас привлекает внимание сюжетными твистами и тем, как динамично снята.

«Тегеран-43», 1980

Александр Алов, Владимир Наумов/Мосфильм, 1980 Александр Алов, Владимир Наумов/Мосфильм, 1980

Шпионский боевик, в котором, помимо советских актеров, сыграли Ален Делон, Курд Юргенс и Клод Жад. Во время тегеранской конференции в 1943 году готовится покушение на глав США, Великобритании и СССР. Советский разведчик Андрей Бородин с помощью переводчицы Мари Луни предотвращает диверсию.

Спустя тридцать лет один из участников заговора решает продать на аукционе свои воспоминания и кинохронику того времени. И все начинается сначала: погони, убийства и «Вечная любовь» — эту песню французский певец Шарль Азнавур посвятил исполнительнице главной женской роли Наталье Белохвостиковой.

«Щит и меч», 1968

Владимир Басов/Мосфильм, 1968 Владимир Басов/Мосфильм, 1968

У главного героя четырехсерийного полотна о разведчике, работающем в самом сердце службы безопасности рейхсфюрера СС, есть реальные прототипы. Это Рудольф Абель и Александр Святогоров, знаменитые советские разведчики, много лет нелегально работавшие на Западе.

По сюжету, Йоган Вайс успевает до войны переехать из Риги в Германию и начинает делать карьеру – сначала в Абвере, а затем и в СС. Неприметная внешность, приятный собеседник, ничем больше не выдающийся служака, каких много. Если бы не одно но: под именем Вайса скрывается Александр Белов – разведчик, который передает информацию о планах противника.

Впервые в фильме прозвучала и песня «С чего начинается Родина», ставшая самостоятельным хитом в СССР.

«Один из нас», 1970

Геннадий Полока/Мосфильм, 1970 Геннадий Полока/Мосфильм, 1970

Апрель 1941-го, беззаботная московская весна: люди танцуют и гуляют в парках, по улицам маршируют пионеры, рабочие идут к фабричной проходной. Тем временем немецкие диверсанты собираются взорвать завод, где вот-вот начнут выпускать боевые машины «Катюши». Даже известна дата, когда это произойдет - 21 июня 1941 года. Чтобы расстроить их планы, НКВД подсылает к ним командира запаса Сергея Бирюкова – ничем не отличимого от множества других советских работяг, «одного из нас».

На первый взгляд, фильм похож на сборник шпионских штампов. Но, с другой стороны — он о большой игре мировых разведок, в центре которой оказываются обычные люди.

«Мертвый сезон», 1968

Савва Кулиш/Ленфильм, 1968 Савва Кулиш/Ленфильм, 1968

Атмосферный черно-белый фильм о том, как советский разведчик, работающий под прикрытием, пытается разоблачить военного преступника и не дать его разработке оружия массового поражения уйти на запад. Сюжет основан на реальных событиях из жизни русского разведчика Конона Молодого.

В 1950-1960-х он жил в Англии под именем Гордона Лонсдейла, был вполне респектабельным бизнесменом и шпионил за немецкими учеными, во время войны работавшими на Гитлера. Что самое интересное, разведчик также выступил и консультантом «Мертвого сезона». Пожалуй, из множества шпионских фильмов этот — один из самых достоверных и остросюжетных.

«Ошибка резидента», 1968

Вениамин Дорман/Киностудия имени М. Горького, 1968 Вениамин Дорман/Киностудия имени М. Горького, 1968

Сама история создания съемок этой шпионской саги о противостоянии западных и советских спецслужб похожа на детектив с лихо закрученным сюжетом. Среди обслуживающего персонала картины, как гласит легенда, даже обнаружили настоящего шпиона! Съемки при этом велись в том числе и на секретных объектах, например, атомных электростанциях. А чтобы в кадре все было достоверно, предоставили «правильный реквизит» — настоящий детектор лжи.

История резидента западной разведки, который сначала охотится за секретами атомной промышленности СССР, а затем становится двойным агентом, разрослась до четырех фильмов. В «Ошибке резидента» сошлись все необходимые элементы: обаятельный шпион, драматический сюжет, погони, тайны и заговоры.

«Рокировка в длинную сторону», 1969

Владимир Григорьев/Ленфильм, 1969 Владимир Григорьев/Ленфильм, 1969

Неожиданный каст сразу же привлекает внимание любого русского: в роли молодого биолога, которого шантажом пытаются заставить работать на иностранную разведку, снялась звезда комедий Леонида Гайдая Александр Демьяненко. Здесь он играет сознательного советского гражданина, который сразу сообщает о том, что его принуждают к шпионажу, и злоумышленников ловит КГБ.

Но все же кино получилось, скорее, пародией на работу разведслужб, в которой есть все «шпионские» приметы. Тут и психотропные препараты, которыми накачивают главного героя, и путешествие на подводной лодке в Советский Союз, и демонический агент западных разведслужб – всего слишком много, чтобы казаться достоверным.

«ТАСС уполномочен заявить», 1984

Владимир Фокин/Киностудия имени М. Горького, 1984 Владимир Фокин/Киностудия имени М. Горького, 1984

Многосерийный фильм по роману Юлиана Семенова, в основе которого — реальные события. Сюжет закручивается вокруг поисков шпиона ЦРУ, который получил доступ к данным о советском присутствии в «африканской» стране Нагонии.

Сотрудники КГБ хотят разоблачить агентурную сеть и параллельно должны предотвратить госпереворот на другом континенте.

«Смерть на взлете», 1982

Хасан Бакаев/Мосфильм, 1982 Хасан Бакаев/Мосфильм, 1982

Этнограф Нора знакомится с ученым из секретного института в котором разрабатывают новые виды броневой стали. Разбив его часы, она дарит взамен новые – в них скрыто маленькое передающее устройство.

Слишком поздно герой понимает, что стал объектом интереса иностранной разведки и невольно выдал засекреченную информацию: в результате он гибнет. Фильм снят по всем законам жанра: смерть ученого окажется не напрасной и преступников поймают.

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