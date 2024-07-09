3 самых знаменитых советских кавалериста Великой Отечественной

Они показали немцам, что даже в эпоху танков кавалерия все еще может неприятно удивить противника.

К началу самого страшного конфликта в истории человечества кавалерия как род войск уже порядком устарела. Тем не менее, бесполезной она не была.

Кавалерийские соединения отличались маневренностью, не нуждались в горючем и не были привязаны к дорогам. Под руководством умелых командиров они совершали длительные рейды в глубокий тыл врага, доставляя ему массу проблем.

Вот самые успешные из этих командиров.

1. Лев Доватор

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Начало войны начальник штаба 36-й кавалерийской дивизии полковник Доватор встретил в госпитале, в который попал с острым приступом радикулита. Как только появилась возможность, он немедленно выехал на фронт.

В конце августа 1941 года оперативная кавалерийская группа (с 26-го ноября — 2-й гвардейский кавалерийский корпус) под командованием Доватора совершила десятидневный рейд по вражеским тылам в Смоленской области, уничтожив две с половиной тысячи немецких солдат и офицеров, девять танков и две сотни машин.

Доватор обладал выдающимися лидерскими качествами, умел заслужить любовь и уважение своих бойцов. Он был безудержно смел, и, как отмечал комиссар Сергей Резников, «трусости в нем ни на йоту не было и помирать он не боялся».

Стремление всегда быть в первых рядах своих войск в итоге и погубило военачальника. 19 декабря 1941 года генерал-майор Доватор погиб от огня немецкого пулемета у деревни Палашкино в Московской области.

Спустя два дня ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

2. Павел Белов

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В июле 1941 года 2-й кавалерийский корпус (с 26-го ноября — 1-й гвардейский кавалерийский корпус) генерал-майора Павла Белова вел бои на территории Советской Молдавии. Он успешно отразил совместную атаку 50-й немецкой и 5-й румынской пехотных дивизий и сорвал быстрый захват Кишинева противником.

Осенью корпус Белова принимал участие в обороне Москвы, а в январе 1942 года прорвал вражескую оборону и отправился в рейд по немецким тылам в Смоленской области. Пять месяцев кавалеристы вместе с частями воздушного десанта и партизанами действовали на оккупированной врагом территории, сковывая его силы.

«Двигались главным образом по ночам, а днем скрывались от вражеской авиации в дремучих лесах. По пути гвардейцы уничтожали в селах и деревнях немецкие гарнизоны», — писал в своих воспоминаниях военачальник.

16 июня 1942 года корпус Белова с боями вышел к своим. Дальнейшая служба генерала уже не была связана с кавалерией. Его назначили командующим 61-й армией, вместе с которой он дошел до Берлина.

3. Исса Плиев

Ольга Ландер/Sputnik Ольга Ландер/Sputnik

6 июля 1941 года полковника Плиева назначили командиром 50-й кавалерийской дивизии Северо-Кавказского военного округа, костяк которой составили кубанские казаки. Соединение приняло участие в Смоленском сражении, превосходно проявив себя в ходе рейдов по тылам противника.

«Одиночными разъездами, эскадронами и полками врывались казаки-плиевцы в расположения штабов и тыловых учреждений врага. Громили на дорогах вражеский транспорт, взрывали мосты, выводили из строя связь. Наступление плиевцев было столь напористым и разрушительным, что командование немецко-фашистских войск решило, что рейд по тылам совершает целая конная армия», — вспоминал о подвигах дивизии один их кавалеристов.

В ходе Московской битвы 50-я кавалерийская дивизия вошла в состав 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Доватора. После гибели последнего Плиева назначили командиром корпуса.

В дальнейшем Исса Александрович командовал различными кавалерийскими корпусами и конно-механизированными группами, участвовал в Курской битве, форсировании Днепра, освобождении Украины, взятии Будапешта и Праги, а также разгроме японской Квантунской армии.

Плиеву дважды присвоили звание Героя Советского Союза.