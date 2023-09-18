Почему в честь Буденного назвали головной убор и породу лошадей?

Семен Буденный прошел Гражданскую и две мировые войны. Но больше всего любил лошадей и мечтал иметь свой конезавод.

«Он обладает замечательным стратегическим инстинктом. Он отважен до сумасбродства, до безумной дерзости. Он разделяет со своими кавалеристами все самые жестокие лишения и самые тяжелые опасности. За него они готовы дать разрубить себя на части», — так в 1920 году Владимир Ленин отзывался об одном из самых блестящих командиров Красной армии, будущем Маршале Советского Союза — Семене Михайловиче Буденном.

Родившийся и выросший на юге Российской империи среди донских казаков (хотя сам казаком не был), Буденный с детства уверенно держался в седле. В рядах кавалерии он прошел русско-японскую и Первую мировую войны. Не раз командование отмечало его наградами за проявленную в боях храбрость.

Семен Буденный в 1920-е годы. МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Семен Буденный мечтал после окончания мирового конфликта обзавестись небольшим конным заводом, однако разразившаяся на осколках Российской империи Гражданская война внесла серьезные коррективы в эти планы. В итоге бывший вахмистр царской армии, который никогда не был пламенным революционером, оказался в лагере большевиков и посвятил себя делу борьбы за власть рабочих и крестьян.

У красных лихой кавалерист-рубака быстро выбился на первые роли. От командира небольшого революционного конного отряда он к лету 1919 года вырос до командира крупного Первого конного корпуса. Именно Буденный в боях под Воронежем осенью того же года разбил главные кавалерийские силы белых под командованием генералов Константина Мамонтова и Андрея Шкуро.

Буденный в годы Гражданской войны. Sputnik Sputnik

19 ноября 1919 года на основе конного корпуса была развернута Первая Конная армия, ставшая самым мощным и прославленным войсковым объединением в Вооруженных силах молодой советской республики. Усиленная стрелковыми частями, артиллерией, отрядом бронепоездов и авиационной группой, кавалерия Буденного успешно громила противника на Кавказе и в Крыму. Эффективно действовала она и на первом этапе неудачно завершившейся в итоге для России войны против Польши.

Семен Буденный стал одним из наиболее любимых и популярных в народе командиров Красной армии. Слово «буденновец» ассоциировалось с отвагой и мужеством, а зимний головной убор военнослужащих, имевший форму шлема древнерусского воина, неофициально прозвали «буденовкой».

Командиры Первой Конной армии Климент Ворошилов, Семен Буденный и Сергей Минин (слева направо). Екатеринослав (Днепропетровск), декабрь 1920 года. Sputnik Sputnik

После окончания Гражданской войны Семен Михайлович полностью посвятил себя своим любимым лошадям: он занял должность инспектора кавалерии Красной армии, работал редактором журнала «Коневодство и коннозаводство», способствовал созданию конных заводов. Буденный выступал против сокращения численности кавалерийских войск, не отрицая при этом начавшейся активной механизации Вооруженных сил.

20 ноября 1935 года Семену Михайловичу было присвоено звание Маршала Советского Союза. В ходе начавшихся вскоре в СССР массовых репрессий, известных как «Большой террор», погибли трое из пяти маршалов. Буденный благополучно пережил этот период вместе со своим старым соратником по Первой Конной армии — Народным комиссаром (министром) обороны маршалом Климентом Ворошиловым.

Инспектор кавалерии РККА Семен Буденный принимает парад участников IV Всесоюзных конноспортивных состязаний РККА в 1935 году. ТАСС ТАСС

Главного кавалериста страны спасло практически полное отсутствие политических амбиций и нелюбовь к кабинетным интригам. Кроме того, Семен Михайлович был прагматичным и дальновидным человеком — однажды встав на сторону Сталина, он, как и Ворошилов, оставался безгранично предан ему. «Отец народов» знал это и игнорировал все доносы о том, что его «друг и товарищ» Буденный замешан в каких-либо заговорах.

Семен Михайлович, в свою очередь, был вынужден действовать в русле политики власти и поддерживать все инициативы вождя. 11 июня 1937 года он, будучи членом Специального судебного присутствия Верховного суда СССР, вынес смертный приговор маршалу Михаилу Тухачевскому и ряду высокопоставленных советских военачальников за участие в «военно-фашистском заговоре».

Семен Буденный выступает с речью в честь годовщины Октябрьской социалистической революции, 1939 г. Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

В начале войны против нацистской Германии 10 июля 1941 года Буденный был назначен главнокомандующим войсками Юго-Западного направления и получил задачу всеми силами удержать Киев. В связи с возникшей вскоре опасностью попадания его сил в окружение Семен Михайлович стал просить Ставку Верховного главнокомандования позволить ему отвести их на новые рубежи, но неизменно получал отказ. 12 сентября его как «паникера» отстранили от командования, а спустя три дня немцы замкнули кольцо вокруг четырех советских армий, оборонявших столицу Советской Украины.

В дальнейшем Буденный командовал Резервным фронтом и войсками Северо-Кавказского направления, но не сумел обеспечить эффективное управление крупными оперативно-стратегическими объединениями в условиях постоянно меняющейся обстановки. С 1943 года маршал больше не привлекался к непосредственному командованию войсками. Так, на фактически декоративной должности командующего кавалерией Красной армии он занимался вопросами формирования новых кавалерийских частей, не имея никакого отношения к ведению боевых действий.

Маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный выступает перед моряками Черноморского флота, 1942 г. Алексей Межуев/Sputnik Алексей Межуев/Sputnik

В послевоенное время Семен Буденный занимал должность заместителя министра земледелия СССР по коневодству и коннозаводству и написал более 70 работ по этой тематике. Под его редакцией был издан монументальный пятитомник «История лошади». В 1948 году в Советском Союзе вывели породу лошадей, названную в честь маршала «Буденновской».

Как и прежде, политикой маршал интересовался мало, хотя в 1954 году в ходе одного из застолий он позволил себе неосторожное критическое замечание в адрес Никиты Хрущева. Последовавшая вскоре опала Буденного продлилась, тем не менее, недолго. При этом о своем покровителе Сталине Семен Михайлович даже после развенчания его «культа личности» никогда публично не говорил в негативном ключе.

Буденный во время прогулки на даче с внуком Алешей в 1965 году. Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

В последние годы жизни Буденный занимался написанием мемуаров о своей службе в Первой конной армии и участвовал в многочисленных встречах с советской молодежью, для которой он был настоящей легендой Гражданской войны.

Скончался Семен Михайлович в 1973 году в возрасте 90 лет. Даже будучи уже глубоким стариком, прославленный кавалерист почти до самой смерти продолжал ездить верхом на своем жеребце буденновской породы по кличке Софист.