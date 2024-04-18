10 инструментальных шедевров советского кино

По первым тактам этих мелодий можно легко узнать, из каких они фильмов.

1. Увертюра к фильму «Дети капитана Гранта»

Владимир Вайншток/Мосфильм, 1936 Владимир Вайншток/Мосфильм, 1936

Композитор Исаак Дунаевский считал увертюру к фильму по роману Жюля Верна одной из своих больших удач. В ней отразилось все, что есть в фильме: романтика путешествий к неизведанным землям, опасности, подстерегающие на пути, и уверенность в том, что приключение будет захватывающим. Композитор Дмитрий Шостакович называл ее «симфоническим произведением большого накала и темперамента».

2. «Выходной марш» из фильма «Цирк»

Sputnik Sputnik

Под звуки марша на манеже цирка появляется американская артистка Марион Диксон, которая приехала в Советский Союз с номером «Путешествие на Луну». Музыка к фильму с Любовью Орловой в главной роли оказалась настолько популярна и любима зрителями, что в 1941 году композитору Исааку Дунаевскому присудили за нее Сталинскую премию.

3. Вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь»

Эмиль Лотяну/Мосфильм,1978 Эмиль Лотяну/Мосфильм,1978

Режиссер Эмиль Лотяну хотел, чтобы в ленте звучала музыка XIX века. Но ничего подходящего не находилось. Композитор Евгений Дога написал вальс за одну ночь, импровизируя на рояле. Когда его услышала съемочная группа, то не поверила, что это пронзительное произведение появилось буквально несколько часов назад.

4. Вальс из фильма «Берегись автомобиля»

Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1966 Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1966

Украшением трагикомического фильма о страховом агенте, который угоняет машины у спекулянтов и взяточников, стала музыка Андрея Петрова. Сам композитор рассказывал, что их сотрудничество с Эльдаром Рязановым началось «не с той ноты»: режиссеру поначалу совсем не понравилась музыка. Но потом он попросил Петрова сыграть другую его мелодию – из фильма «Я шагаю по Москве». И оказалось, что ему просто не понравилась авторская манера исполнения.

5. « Снег над Ленинградом» из фильма «Ирония судьбы, или С Легким паром!»

Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1975 Эльдар Рязанов/Мосфильм, 1975

Эта мелодия Микаэла Таривердиева звучит каждый год 31 декабря – именно в этот день по ТВ показывают фильм Эльдара Рязанова о том, как московский хирург Женя Лукашин по ошибке улетел в Ленинград и там, по такому же, как у него в столице, адресу, встретил свою любовь.

6. «На катке » из фильма «Сказка о звездном мальчике»

Леонид Нечаев/Беларусьфильм, 1984 Леонид Нечаев/Беларусьфильм, 1984

Режиссер Леонид Нечаев объединил две грустных истории Оскара Уальда — «Звездный мальчик» и «День рождения инфанты». А музыку к фильму написал Алексей Рыбников, автор самой известной советской и российской рок-оперы «Юнона и Авось».

7. Тема из фильма «Сибириада»

Андрей Кончаловский/Мосфильм, 1978 Андрей Кончаловский/Мосфильм, 1978

Музыка Эдуарда Артемьева как будто рождается из скрежета металла и стона земли – в это время на экране рушится охваченная огнем буровая вышка. Эпическое полотно Андрея Кончаловского о нескольких поколениях двух сибирских семей в 1979 году получило Гран-при Каннского фестиваля.

8. «Свидание с Мартой» из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»

Марк Захаров/Мосфильм, 1979 Марк Захаров/Мосфильм, 1979

Композитор Алексей Рыбников рассказывал, что сценарий фильма они с Марком Захаровым написали за роялем. Он импровизировал, а режиссер читал текст, на ходу расставляя паузы. Так музыка стала полноценным героем этой ленты.

9. «Встреча» из фильма «Возвращение Будулая»

Александр Бланк/ТО «Экран», 1986 Александр Бланк/ТО «Экран», 1986

Фильмы по мотивам романа Анатолия Калинина о цыгане Будулае стали первыми работами в кино композитора Валерия Зубкова. И самыми известными.

10. Музыка из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»

Никита Михалков/Мосфильм, 1974 Никита Михалков/Мосфильм, 1974

Музыка Эдуарда Артемьева для самого известного советского истерна – подстать размаху фильма Никиты Михалкова. Эпическая, пронзительная и драматическая одновременно.

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