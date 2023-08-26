10 малоизвестных фактов о российском кино

На что ушли деньги для самого дорогого советского фильма? За что СССР дали первый «Оскар»? Почему первый звуковой фильм запретили? И другие интересные факты, которые мы вспоминаем перед Днем российского кино 27 августа.

1. Сто лет назад фильм шел 7 минут – и этого всем хватало

Плакат к фильму «Стенька Разин» («Понизовая вольница») 1908 Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Первый российский фильм назывался «Понизовая вольница». Его снял Владимир Ромашков в 1908 году. Сюжет был основан на песне о Стеньке Разине – главном бунтовщике Руси XVII века и предводителе крестьянского восстания. Фильм длился всего 7 минут, но этого оказалось достаточно, чтобы зрители оказались в восторге от нового вида искусства.

2. Для самого дорогого советского фильма пришлось привлекать министерство обороны

"Война и мир" Сергей Бондарчук, 1965/Мосфильм Сергей Бондарчук, 1965/Мосфильм

Пятнадцать тысяч человек пехоты, полк кавалерии в 950 сабель, у каждого оружие, исторический костюм. Все это понадобилось для съемки «Войны и мира» (1965) Сергея Бондарчука – самого дорогого советского фильма в истории.

Чтобы батальные сцены выглядели реалистично, создателям фильма пришлось построить 50 декораций, восемь мостов (из них три – через Днепр), потратить 23 тонны взрывчатки, 40 тысяч литров керосина, 15 тысяч ручных дымовых гранат и 1,5 тысячи снарядов.

Бюджет фильма составил астрономические 100 миллионов долларов по курсу 1967-го года.

3. Первый советский фильм со звуком был запрещен

"Путевка в жизнь" Николай Экк, 1931/Межрабпомфильм Николай Экк, 1931/Межрабпомфильм

«Путевка в жизнь» (1931) Николая Экка – фильм о трудных подростках, которых партия «перевоспитывала» трудом в специальном учреждении – произвел фурор у себя на родине.

Цензоров смутило излишнее правдоподобие происходящего на экране, и фильм запретили. Но затем Сталин распорядился картину выпустить. После этого «Путевка» забрала приз Венецианского фестиваля, а один кинотеатр в Нью-Йорке крутил ленту в прокате целый год. Помимо новаторского звука в кино это был еще и просто очень хороший фильм.

4. Первый фильм со звуком и первый фильм в цвете придумал и снял один человек

"Груня Корнакова (Соловей-соловушко)" Николай Экк, 1936/Межрабпомфильм Николай Экк, 1936/Межрабпомфильм

Николай Экк – человек, который дважды совершил революцию в кино. Помимо первой звуковой ленты, он сделал первый фильм в цвете. В 1936 году вышел фильм «Груня Корнакова». В нем рассказывалось о том, как работницы фарфорового завода борются за свои права и устраивают бунт в дореволюционной России.

Правда, режиссера-новатора режим не пощадил. Через пару лет после премьеры «Груни» Экк оказался в опале. Его учителя, театрального режиссера Всеволода Мейерхольда, объявили «врагом народа», а Экк отказался давать против него показания. За это (официально, под предлогом «непрофессионализма») Экка отстранили от режиссуры, и кроме учебных работ он больше ничего не снимал.

5. Первый мультфильм вышел еще в царской России

"Прекрасная Люканида или Война усачей и рогачей" Владислав Старевич, 1912 Владислав Старевич, 1912

На первый мультфильм зрители шли толпами в кино несколько лет. «Прекрасная Люканида или Война усачей и рогачей» Владислава Старевича вышла в 1912 году. Десятиминутная картина о любовной истории жуков, где главные роли исполнили настоящие насекомые, наделал много шума. Люди всерьез считали, что Старевич выдрессировал жуков, заставив их воевать друг с другом и признаваться в любви. На самом деле, жуки были, конечно, мертвы, а режиссер искусно подвесил их на проволоку.

Кстати, неверное поведение королевы жуков Люканиды так возмутило большевиков, что после революции они не поленились и переименовали мультфильм в «Куртизанку на троне».

6. Первый «Оскар» – за героические съемки

"Разгром немецких войск под Москвой" Sputnik Sputnik

Первое признание коллег со всего мира получили советские документалисты. В 1943 году “Оскар” присудили документальному фильму “Разгром немецких войск под Москвой”.

Фильм, состоящий из хроники о боях за Москву, делали по указу Сталина героическими усилиями 15 фронтовых операторов. Они вели съемки в тридцатиградусный мороз, монтировали днем и ночью в неотапливаемых монтажных комнатах и даже не спускались в убежище при воздушных тревогах.

7. Самый титулованный фильм – 10 наград, включая “Оскар”

"Летят журавли" Михаил Калатозов, 1957/Мосфильм Михаил Калатозов, 1957/Мосфильм

Здесь тоже первенство у “Войны и мира” (1965) Бондарчука: экранизация романа Льва Толстого собрала 10 наград престижных международных фестивалей, включая “Оскар” (это, к тому же, был и первый советский “Оскар” за игровой фильм).

Среди других самых титулованных картин:

“Летят журавли” (1957) Михаила Калатозова,

“Иваново детство” (1962) и “Солярис” (1973) Андрея Тарковского,

“Восхождения” (1976) Ларисы Шепитько,

“Утомленные солнцем” (1994) Никиты Михалкова

“Возвращение” (2003) Андрея Звягинцева.

8. Самый дорогой российский фильм сняли по самому известному хоррор-произведению

Олег Степченко, 2019/Кинокомпания CTB / СТВ Олег Степченко, 2019/Кинокомпания CTB / СТВ

“Вий: Тайна печати дракона” (2019) – хоррор с элементами фэнтези по мотивам повести Николая Гоголя “Вий”. На его съемки потратили 49 млн долларов – пока рекордные для российской киноиндустрии.

Большая часть бюджета ушла на создание сложной графики (ее делала та же компания, что работала над “Игрой престолов”), а также на гонорары зарубежным актерам. В фильме снялись Джейсон Флеминг, Джеки Чан и Рутгер Хауэр. Однако в прокате фильм провалился: сборы в России составили всего $5 млн, а в мире – $14 млн.

9. Самый кассовый фильм – про ушастое и очень милое существо

"Чебурашка" Дмитрий Дьяченко, 2022/Союзмультфильм Дмитрий Дьяченко, 2022/Союзмультфильм

В России им стал совсем недавний хит – “Чебурашка” (2023), фильм про ушастого сказочного героя Эдуарда Успенского. В Российском прокате он собрал $94,5 млн.

10. Первый фильм в космосе – актеры две недели жили на МКС

"Вызов" Клим Шипенко, 2023/Госкорпорация «Роскосмос» Клим Шипенко, 2023/Госкорпорация «Роскосмос»

Первый в мире фильм, когда съемочную группу действительно отправили в космос, вышел в 2023 году. Это “Вызов” Клима Шипенко – проект, ради которого актрисе Юлии Пересильд и режиссеру пришлось почти две недели провести на Международной космической станции. В фильм вошло около часа реальных съемок в невесомости. Причем все это стоило не сильно дороже студийных съемок фильмов о космосе. Бюджет “Вызова” – менее 1 млрд рублей.

Кстати, «Вызов» и «Чебурашку» в эту субботу можно посмотреть бесплатно в Музее космонавтики в Москве! Сеансы в 16:00 и 18:00. Не пропустите!