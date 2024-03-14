Первый чернокожий актер советского кино

Марокканский акробат родом из Сенегала не только снимался в советских фильмах, но и успел повоевать в легендарной дивизии Чапаева.

Мог ли сенегалец из Марокко, приехавший на гастроли с цирком еще в царскую Россию, предположить, что станет звездой советского кино? Вряд ли. Но такой фантастический сюжет действительно случился в реальной жизни Кадора Бен-Салима, биография которого, впрочем, и сегодня остается без начала и конца.

Дьяволенок Том Джексон

Иван Перестиани/Киносекция Наркомпроса Грузии, 1923 Иван Перестиани/Киносекция Наркомпроса Грузии, 1923

Юноша действительно появился в России в 1912 году: труппа марокканских прыгунов Мулай Саида с успехом гастролировала в городах Российской империи. Один из них — Кадор Бен-Салим — так прикипел душой к стране, что решил здесь остаться. Известно, что до карьеры в цирке он успел поработать матросом и выступал с уличной труппой артистов. В 1916-м он уже присоединился к коллективу знаменитого акробата Александра Сосина в Верном (так тогда называлась Алма-Ата). Там он выступал с номером «Аргентинское танго», но душа просила чего-то большего, чем танцы на арене. И Кадор записался добровольцем в ряды Красной Армии, попал на фронт в составе дивизии знаменитого Василия Чапаева.

Иван Перестиани/Киносекция Наркомпроса Грузии, 1923 Иван Перестиани/Киносекция Наркомпроса Грузии, 1923

Правнучка последнего в своей книге «Мой неизвестный Чапаев» упоминает о том, что в дивизии служило много иностранцев и даже сохранилось фото темнокожего «по имени Джоник». На поле боя с Кадором приключилась почти комическая история: из-за травмы ноги он не успел скрыться от белогвардейцев и прикинулся мертвым. Не дождавшись, когда противник уйдет, он начал двигаться, страшно всех перепугав.

«В штабе они доложили, что видели на поле брани воскресшего из мертвых. Военачальник приказал разыскать «красного дьяволенка» — и приказ был исполнен. «Покойник», оказалось, свободно говорит по-французски и по-английски, весьма умен и изворотлив», – пересказывал в своих воспоминаниях эту историю Сосин.

Вернувшись к мирной жизни, Бен-Салим оказался в Тифлисе (ныне — Тбилиси) и стал выступать в местном цирке – уже в амплуа боксера под псевдонимом Том Джексон. Но в 1922 году его жизнь совершила крутой поворот: режиссер Иван Перестиани предложил цирковым артистам сняться в экранизации суперпопулярной книги Павла Бляхина «Красные дьяволята» о бойцах Первой конной армии.

Звезда экрана

Иван Перестиани/Госкинпром Грузии, 1926 Иван Перестиани/Госкинпром Грузии, 1926

Все трюки актеры первого советского истерна выполняли сами. Кадор переходил по канату горное ущелье, совершал смертельно опасные прыжки со скал, бегал по крыше мчащегося поезда. Фильм моментально стал хитом: его называли «чудом советской кинематографии», а зрители выстаивали огромные очереди, чтобы купить билет.

Тифлисские циркачи снялись еще в четырех фильмах – продолжении «Красных дьяволят»: «Савур-могила», «Преступление княжны Ширванской», «Наказание княжны Ширванской», «Иллан-Дили».

Дмитрий Бассалыго/Совкино, 1927 Дмитрий Бассалыго/Совкино, 1927

Карьера Бен-Салима пошла в гору. Он стал первым актером, чей портрет напечатали на обложке главного журнала о кино «Советский экран». И снялся еще в нескольких фильмах. В том числе сыграл роль лакея в «Рейсе мистера Ллойда» – немой ленте о пороках буржуазии. И «Возвращении Нейтана Бейкера» о том, как в Беларуси строили социализм.

Рашель Мильман-Кример, Борис Шпис/Белгоскино, 1932 Рашель Мильман-Кример, Борис Шпис/Белгоскино, 1932

В 1930-е следы актера теряются. В кино он больше не снимался: выступал в цирке, ездил по стране, но где в итоге обрел пристанище – неизвестно. Возможно, отправился туда, где требовались его многочисленные таланты – солдата, акробата, боксера, актера. В истории он так и остался первым темнокожим советским актером.

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