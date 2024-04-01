10 неочевидных достопримечательностей Москвы

1 Саввинское подворье

Ludvig14 (CC BY-SA) Ludvig14 (CC BY-SA)

Удивительной красоты здание в стиле русского модерна скрыто у всех на виду – во дворе дома на Тверской улице. Его построили в начале XX века по проекту Ивана Кузнецова. Облицованное абрамцевской керамической плиткой с изображениями жар-птиц и диковинных цветов и фруктов, оно похоже на огромный терем из сказки. Когда-то здесь было подворье – то есть, представительство, Саввино-Сторжевского монастыря. В начале прошлого столетия старые постройки снесли, а на их месте построили доходный дом. В то время это было самое большое здание квартала, но в конце 1930-х его «спрятали». Во время реконструкции Тверской, главной московской улицы, дом передвинули на 50 метров вглубь, а на его месте построили еще один дом.

2 Павильон «Космос»

Ura.ru/TASS Ura.ru/TASS

Один из самых красивых павильонов ВДНХ посвящен истории и будущему космической отрасли. Его построили в конце 1930-х годов по проекту Виктора Андреева, Надежды Быковой и Ивана Таранова. А после Великой отечественной войны добавили к нему зал с величественным стеклянным куполом. Здесь можно увидеть больше сотни образцов космической и летательной техники, в том числе макет орбитальной станции «Мир» в натуральную величину, ракету-носитель Н-1, а в 5D-кинотеатре посетители узнают о том, как в разные эпохи человек мечтал о покорении Вселенной.

3 Ростокинский акведук

bbsferrari/Getty Images bbsferrari/Getty Images

Живописный мост, проходящий на высоте 15 метров, когда-то называли «Миллионным». И было за что: на постройку Мытищинского водопровода, частью которого он являлся, при Екатерине II потратили больше миллиона рублей! От этой системы водоснабжения до нас дошел только акведук, вокруг которого разбили живописный парк. Через него проходит участок паломнического маршрута в Троице-Сергиеву Лавру.

4 Японский парк в Куркино

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Традиционные дома минка, пагоды, львы, самурай на коне – где это, в Токио? А вот и нет, в Куркино! Несколько лет назад в этом московском районе открылся парк в японском стиле – и заодно ярмарка, где можно перекусить и купить фермерские продукты. Даже если шопинга в планах нет, стоит заглянуть в павильоны, чтобы посмотреть на аккуратные бонсай и веселых котиков манэки-нэко, помахивающих с прилавков на счастье лапкой.

5 Старейшая трамвайная остановка Москвы

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В конце XIX века от Бутырской заставы до Петровской сельскохозяйственной академии курсировал паровой трамвай. Пассажиры ожидали своего рейса в аккуратных павильонах, которые придумал архитектор Франц Когновицкий. Один из них существует до сих пор – трамвайная остановка на Красностуденческом проезде считается старейшей в Москве. Несколько лет назад ее восстановили – в ожидании трамвая можно полюбоваться ее видом или выпить кофе в крохотной местной кофейне.

6 Дом Наркомфина

Мобильный репортер/Агентство «Москва» Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Дом-мечта, дом-эксперимент. Уникальный конструктивистский проект, который создали в конце 1920-х Моисей Гинзбург, Игнатий Милинис и Сергей Прохоров, задумывался как дом для новых советских людей, которых ничто не должно было отвлекать от строительства светлого будущего. В здании для сотрудников Народного комиссариата финансов, помимо двухуровневых квартир-ячеек, были спроектированы отдельные здания для столовых, детского сада и прачечной и гаража. В 2020 году Дом Наркомфина отреставрировали: сегодня это жилое здание и одновременно – памятник мечтам о коммуне будущего. Здесь проводят экскурсии и действует выставочное пространство музея современного искусства «Гараж».

7 Подводная лодка в Парке «Северное Тушино»

Павел Бедняков/Sputnik Павел Бедняков/Sputnik

Один из самых необычных объектов Химкинского водохранилища – дизельная подводная лодка Б-396. В 1980-1990-х она находилась в составе Северного флота и патрулировала границы в Баренцевом море. После того, как подлодку списали, ее передали музею Военно-морского флота — уже двадцать лет она находится в парке «Северное Тушино», и можно попасть внутрь нее.

8 Сыромятнический гидроузел

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва» Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Откуда в Москве средиземноморская вилла? А греческий храм? Хотя, если присмотреться, вместо кариатид и божеств можно разглядеть фигуры рабочих. Это не обман зрения, именно так выглядят здания Сыромятнического гидроузла, которые построили по проекту Георгия Гольца. В 1930-е годы Яузу хотели сделать судоходной – для этого собирались построить систему шлюзов и соединить ее с речкой Лихоборкой и Химкинским водохранилищем. Идею в итоге забросили, но один шлюз построить все-таки успели. Гидроузел окружен яблоневым садом – небольшой парк скрывается неподалеку от центра дизайна Artplay.

9 Гостиный двор

Александр Щербак /TASS Александр Щербак /TASS

По соседству с Кремлем стоит внушительное здание Гостиного двора – на этом месте с XVI века идет торговля. Его отстраивали несколько раз по проектам известных архитекторов Джакомо Кваренги и Осипа Бове, а в начале XIX столетия Карл Гиппиус частично реконструировал его в классическом стиле. Зайти сюда стоит ради необычной атмосферы: внушительное пространство накрыто стеклянным куполом, через который проникает солнечный свет. Может даже показаться, что вы не в Москве, а где-то в парижском Grand Palais. Или - в огромном бальном зале, куда вот-вот начнут съезжаться гости.

10 Станция метро «Комсомольская»

scaliger/Getty Images scaliger/Getty Images

Эта станция считается и одними из «ворот» Москвы — она расположена на площади трех вокзалов. Кроме того, в системе столичной подземки она и самая «нарядная». Пышное оформление посвящено победе в Великой Отечественной войне. Она украшена мозаиками Павла Корина с изображениями Александра Невского, Дмитрия Донского, Михаила Кутузова, Александра Суворова, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, советских воинов у Рейхстага. Мрамор, гранит, множество бронзовых люстр, колонны – все создает торжественное, праздничное настроение.

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