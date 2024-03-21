10 ценных объектов из частных коллекций в собрании Оружейной Палаты (ФОТО)

После войны 1812 года в просвещенных кругах русского общества стали активно интересоваться историей и древностями. Во время пожаров были утрачены многие бесценные раритеты, и любители истории повсюду искали артефакты, старались сохранить и изучить памятники русской старины.
Одним из самых известных коллекционеров XIX века был Павел Карабанов. Всю жизнь он собирал самые разные предметы старины, а в своем домашнем музее документировал быт русских дворян. Его собрание было столь обширным и интересным, что сам император Николай I хотел выкупить коллекцию. Карабанов не решился расстаться с ней при жизни, но завещал ее царю после смерти. Так самая древняя и ценная часть коллекции попала в Оружейную палату Московского Кремля.
Были и другие современники, любители истории, обладавшие уникальными частными собраниями, которые позже попали в Кремль: граф Алексей Мусин-Пушкин, князь Николай Юсупов. Вот самые интересные артефакты из этих коллекций.
Принадлежала князю Василию ГолицынуИз коллекции А.И. Мусина-Пушкина/Музеи Московского Кремля
Пожалован императрицей Екатериной II купцу Луке Девятову.Из собрания князей Юсуповых/Музеи Московского Кремля
15 марта в Музеях Московского Кремля открывается выставка «Любители родной истории», посвященная Павлу Карабанову и другим московским коллекционерам XIX века, внесшим вклад в одну из главных сокровищниц России.