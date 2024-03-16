10 музеев и центров Москвы, которые можно посетить БЕСПЛАТНО

Оказывается, в Москве есть места, где можно глубоко и совершенно бесплатно погрузиться в роман Толстого «Война и мир». Но есть и много другого интересного.

Дом культуры «Г Э С-2 »

Болотная наб., 15

Здание бывшей электростанции в центре Москвы, которая когда-то обеспечивала электричеством Кремль, бюро знаменитого архитектора Ренцо Пьяно превратило в ультрасовременный культурный центр. В нем проходят концерты, перформансы, выставки, лекции, междисциплинарные проекты. В общем, как в настоящем доме культуры, тут живет искусство во всех своих проявлениях.

Московский музей современного искусства (ММОМА)

Ермолаевский пер. 17

ММОМА; Ruarts ММОМА; Ruarts

В филиале музея в Ермолаевском переулке работает образовательный центр. В его программе – лекции по истории культуры и философии, совриску и архитектуре. Выставочные проекты, которые здесь проходят, можно назвать «художественными исследованиями». Они рассказывают о том, как формируются коллекции современных художников в музеях, знакомят с собственным собранием.

Stella Art Foundation

1-й Красногвардейский пр., 15

Stella Art Foundation Stella Art Foundation

Фонд коллекционера и филантропа Стеллы Кесаевой занимается поддержкой молодых художников и продвижением современного российского искусства. В его коллекции – более полутора тысяч произведений как признанных русских классиков, так и начинающих авторов. Выставки в Stella Art знакомят с работами Бориса Орлова, Сергея Шеховцова, Дмитрия Гутова, Вадима Захарова и других мастеров. Сегодня фонд располагается в Москва-Сити в башне «Меркурий».

«Музеон»

Крымский Вал, 2

Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

Парк скульптуры — самый большой в России. На его аллеях расположены больше тысячи советских и современных работ. Именно сюда в 1990-х вывезли многочисленные скульптуры Маркса, Ленина, Сталина и других политических лидеров, снесенные в постаментов. Здесь находится и памятник Феликсу Дзержинскому, созданный Евгением Вучетичем и стоявший на Лубянской площади. С ними соседствуют работы скульпторов-шестидесятников и современных авторов.

«Винзавод»

4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6

Александр Щербак /TASS Александр Щербак /TASS

В 2007-м в корпусах бывшего пивоваренного завода открылся один из первых российских частных Центров современного искусства, где работает больше десятка галерей. Среди них – pop/off/art, XL gallery, Totibadze gallery, Fine Art gallery и другие. Здесь можно подробно изучить тренды современного российского искусства, познакомиться с новыми именами и посмотреть выставки известных художников.

Музей воды

Саринский пр., 13, стр. 5

АО «Мосводоканал» АО «Мосводоканал»

Все, что нужно знать о том, как развивалось и устроено сейчас водоснабжение Москвы. Среди экспонатов – чертежи и карты, макеты разнообразного оборудования. Хотя на первый взгляд, музей исключительно технический, знакомство с ним похоже на квест «Узнай свой город». Чего стоит только история Ростокинского акведука, построенного в конце XVIII века. Или первых кремлевских водопроводов, которые возникли еще при Иване Калите. Дополнительный бонус – музей находится в очень красивом старинном здании первой насосной канализационной станции Москвы из красного кирпича.

Центр творческих индустрий «Фабрика»

Переведеновский пер., 18

Творческий кластер, который возник на территории советской бумажной фабрики. В ее помещениях работает несколько галерей современного искусства, а также собственная арт-резиденция. В выставочных залах «Фабрики» показывают проекты-исследования, связанные с заводской культурой и советским бытом, идеями авангарда и интеграции современного искусства в общественные пространства.

Музей коневодства

ул. Тимирязевская, 44

Научно-художественный музей коневодства Научно-художественный музей коневодства

Почти сто лет этот музей собирает документы, живопись, фотографии, предметы декоративно-прикладного искусства, посвященные лошадям. Первым кирпичиком его собрания стала коллекция Якова Бутовича – до революции 1917 года он создал настоящую конную картинную галерею. В Музее коневодства можно увидеть работы Михаила Врубеля, Николая Сверчкова, Петра Клодта, Валентина Серова, Евгения Лансере и других классиков.

Фонд Андрея Чеглакова

Большой Знаменский пер., 13, стр. 1

Выставочный зал Фонда Андрея Чеглакова Выставочный зал Фонда Андрея Чеглакова

В выставочном зале фонда можно увидеть работы из обширного и разнообразного собрания коллекционера и бизнесмена Андрея Чеглакова. Фонд, как правило, готовит тематические выставки на основе собственной коллекции, включающей произведения европейского модернизма и русского авангарда, советских и современных российских авторов. Также здесь проходят лекции и встречи с художниками, перформансы и концерты.

«Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы»

Пр-т Мира, 119, стр. 61

пресс служба ВДНХ пресс служба ВДНХ

Проект-погружение в знаменитый роман от Музея Толстого. Павильон №61 на ВДНХ превратился в пространство, где оживают главы из «Войны и мира»: посетители могут следить за ходом Бородинской битвы и разучивать движения вслед за танцующими на балу парами, и даже сыграть в карточные игры. Мультимедийная экспозиция знакомит и со страницами романа, и с историей русского дворянства, и с философскими взглядами самого Толстого.

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