8 главных российских фильмов про шпионов

«Герой», 2019

Карен Оганесян/KARGO Films, 2019 Карен Оганесян/KARGO Films, 2019

Много лет назад главный герой учился в подразделении «Юность», где из детей-сирот воспитывали агентов, работающих под прикрытием. Но проект закрыли, когда убили его основателя, отца главного героя. И вот в его размеренную жизнь вдруг врывается в прошлое и все катится в пропасть. Теперь ему придется узнать много неприятных тайн, из которых главные – где и почему его отец, которого все считали погибшим, скрывался 15 лет. И почему на агентов идет охота. Эффектное, снятое с большим размахом кино прилежно эксплуатирует миф о том, что бывших шпионов не бывает: в нем есть погони, стрельба и даже встреча с другом, который оказался по ту сторону баррикад. Фильм показывали и за рубежом: он вышел в прокат в Германии, Великобритании и странах Балтии.

«Шпион», 2012

Алексей Андрианов/Студия ТРИТЭ, Телеканал Россия, 2012 Алексей Андрианов/Студия ТРИТЭ, Телеканал Россия, 2012

Германия готовит нападение на Советский Союз. Агент немецкой разведки должен убедить руководство страны в том, что войны до 1943 года можно не опасаться...

Если бы игра Atomic Heart выросла из кино, то именно из такого. В «Шпионе» Москва похожа на фантастический город, где построили циклопический проект Дворца советов, в воздухе висят дирижабли, по улицам ездят огромные черные авто, а сотрудники госбезопасности лихо танцуют танго. Необычная картинка стоит того, чтобы посмотреть на нее, и заодно угадать, кто же тот самый засланный шпион. Фильм был представлен на фестивале российского кино Sputnik в Польше.

«Решение о ликвидации», 2018

Александр Аравин/Мосфильм, 2018 Александр Аравин/Мосфильм, 2018

Шпионский боевик по реальным событиям о спецоперации на Кавказе – ликвидации главаря боевиков. Во время второй Чеченской войны ФСБ планирует уничтожить террориста Базгаева: команду, которая будет выполнять это задание, возглавляет оперативник Егор, который однажды был у него в плену и сумел остаться в живых. В отличие от его сослуживца, которого боевики убили.

В фильме Александра Аравина удачно сошлись самые важные для успеха факторы: динамичный сценарий, события новейшей истории страны, крепкий актерский состав. Ленту успела оценить публика как в Европе, так и в Азии: «Решение о ликвидации» показывали на международных фестивалях во Вьетнаме, Японии, Аргентине, Португалии и Болгарии.

«Перевод с немецкого», 2020

Андрей Мармонтов, Владимир Кильбург/РТР-Фильм, 2020 Андрей Мармонтов, Владимир Кильбург/РТР-Фильм, 2020

В центре сюжета – ловля диверсантов на древнегерманский эпос. Офицер НКВД обращается за помощью к преподавателю университета – ему нужно найти старинный немецкий текст, который шпионы используют в качестве ключа для шифровок. Героиня берется за поиски редкого издания.

Нечто среднее между шпионским триллером и боевиком, этот мини-сериал разворачивается на фоне предвоенных будней. Но при этом в сюжете нашлось место и для мелодрамы.

«В августе 44-го», 2001

Михаил Пташук/Ивитос, Беларусьфильм, 2001 Михаил Пташук/Ивитос, Беларусьфильм, 2001

Роман Владимира Богомолова, по которому снят фильм, переведен на тридцать языков и основан на реальных событиях. Оперативники советской контрразведки СМЕРШ пытаются найти и обезвредить группу агентов, которые отправляют шифровки с территории освобожденной от фашистов Беларуси. Их нужно обнаружить как можно быстрее: под угрозой оказывается военная операция, которую втайне планируют советские войска. Напряженный драматический сюжет, документальная основа – «В августе 44го» смело можно назвать остросюжетным фильмом. Ленту показывали на фестивале Cineteca Naсional в Мексике.

«Возвращение», 2012

Олег Ларин/Триикс Медиа, 2012 Олег Ларин/Триикс Медиа, 2012

Где-то в Европе полиция арестовывает двух российских шпионов: молодая оперативница раскрыла их обоих, и теперь им придется возвращаться в Россию. На родине главного героя не ждет ничего хорошего: начальство собирается обвинить его в провале миссии, погибли родители, которых он не видел много лет. После жизни в Америке ему приходится адаптироваться к совсем не привычным местным реалиям и самому выяснять, что привело к смерти отца и матери. Шпион против криминала – сюжет вроде бы и не новый, но фильму это не мешает.

«Прощаться не будем», 2018

Павел Дроздов/Студия "МОСТ", Корпорация "Русская Фильм Группа", Кинокомпания "Чеченфильм", 2018 Павел Дроздов/Студия "МОСТ", Корпорация "Русская Фильм Группа", Кинокомпания "Чеченфильм", 2018

Снова сюжет военных лет: осенью 1941 года немецкие войска продвигаются к Москве. В Калинин (ныне — Тверь), где на защите города стоит всего две тысячи человек, направляются бойцы стрелковой дивизии. Диверсанты делают все, чтобы не допустить их. Главного героя внезапно начинают подозревать в причастности к их действиям. «Прощаться не будем» рассказывает об одном из самых драматических моментов войны: немецкие войска планировали, захватив Калинин, продолжить наступление на столицу. Но город дал отпор — сражения на его улицах шли трое суток. Как минимум фильм стоит посмотреть, чтобы узнать об этой странице истории.

«Большой дом», 2023

Егор Кончаловский/Кинокомпания «Спбтвцентр», 2023 Егор Кончаловский/Кинокомпания «Спбтвцентр», 2023

В Ленинграде неспокойно: в городе объявился Граф, диверсант, работавший в годы войны на немцев. Когда-то он планировал совершить масштабный теракт и уничтожить ключевые для советской власти здания, в том числе огромный корпус НКВД, который в народе называли «Большим домом». Спустя много лет он снова что-то замышляет. Главный герой — подполковник КГБ Михаил Широков — предотвратил теракт тогда, но упустил самого бандита. Теперь же вновь пытается найти Графа и попутно обнаруживает, что двое американских шпионов планируют похитить советского физика-ядерщика...

У этого восьмисерийного фильма есть все слагаемые успешного кинопроекта: действие скачет из блокадного 1942-го в мирный 1965-й, в сюжете задействованы вражеские агенты всех мастей, шпионы планируют побег в Америку на самолете – что ни серия, то свежий драйв.

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