Как инопланетные роботы и фантастические машины поселились на сибирской свалке (ФОТО)

Что можно сделать из отжившего автомобиля, холодильника или даже танка? Мастер из Иркутска создал из металлолома невероятный парк-музей.

Музей Александра Расторгуева – одно из самых необычных мест в Иркутске. Находится он вблизи городского мусорного полигона, и все экспонаты сделаны из отходов. Мы тоже решили посмотреть на чудеса из металлолома.

Космические пришельцы в Сибири

Так выглядит вход в музей. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На подъезде мы увидели ворота в виде старинного сибирского острога. Перед ними – два корабля с вооруженными рыцарями в доспехах. Мимо проезжает грузовик, доверху груженый какими-то вещами. Он поворачивает на полигон твердых бытовых отходов, а мы в музей.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Первая мысль – это огромный парк! Встречают посетителей фантастические машины на гусеницах, похожие на героев саги о «Трансформерах». Самый главный робот высотой около 7 метров сделан на базе гусеничного бульдозера.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А вот отряд терминаторов. Черепа напечатаны на 3D-принтере, все остальное сварено вручную. Таким отдашь и одежду, и очки, и мотоцикл.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Проходим чуть дальше и попадаем на поле битвы инопланетных монстров. «Чужие» насмерть стоят против «хищников», а ты вроде как оказываешься невольным наблюдателем их борьбы.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Они нападают друг на друга из засады, стреляют из космического оружия, окружают, дерутся врукопашную.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Особый эффект создают звуки, от которых приходишь в дрожь. Страшно! Но разглядывать их очень любопытно.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Ангар с историей

Музей «на свалке» появился в Иркутске в 2015 году благодаря энтузиасту Александру Расторгуеву.

Александр Расторгуев. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«В 2005 году я пришел работать на свалку, на полигон твердых бытовых отходов. Был обычным мастером, потом стал руководителем, – рассказал Александр. - Материала на свалке было много, и я хотел не уничтожать это, а что-то сделать».

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Он арендовал землю рядом с полигоном и решил открыть здесь музей истории времен. Александр возглавлял полигон твердых бытовых отходов целых 16 лет, а теперь занимается только развитием музея.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Все началось с ангара, который Александр называет «Залом истории». Внутри него сотни самых разных предметов со свалок. Итак, что же выкидывали жители Иркутска: советские пылесосы, дисковые телефоны старого образца, видавшие виды балалайки и аккордеоны, крестьянские прялки своих прабабушек, чугунные котелки для русских печек, переносные магнитофоны, радиостанции, велосипеды, манекены для боксеров. И конечно, старые чайники, игрушки и фотоальбомы.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Наверняка, многие из нас выкидывали что-то подобное и даже не думали, что эти вещи можно отдать в музей.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

А затем здесь стали появляться и фигуры, которые Александр сварил из металлолома.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Первыми стали рыцари, которые стоят у ограды. Александр называет их «небольшими», но вообще-то они с человеческий рост. Со временем мастер сделал столько рыцарей, что хватило на целое войско. Конница рыцарей против конницы «орков».

А эти машины напоминают фильм о "Безумном Максе". Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«А фильмы про хищников, чужих и трансформеров мне просто лично нравятся, я там вижу свой особенный смысл», – объясняет он.

А как же без дракона? Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Все, что мы здесь видим, сделано из выброшенных материалов. Металл Александр покупает уже на другой свалке, вторчермета. «Сначала я решаю, что же из этого сделать, потом еду на свалку и беру, что нужно».

А эти маленькие рыцари живут в кафе музея. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

У Александра есть и помощники, они занимаются освещением, электрикой, прочими техническими задачами, и пекут вкусные блины в кафе комплекса.

А еще здесь катаются с горок. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

От свалки к музею

В парке можно увидеть не только фантастические битвы. На центральном поле Александр сделал реконструкции сражений Великой Отечественной войны. Есть настоящие танки, самолеты, артиллерия.

Здесь снимались фильмы о Великой Отечественной войне. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

«Военную технику собирали со всей страны, от Калининграда до Дальнего Востока, – рассказал Александр. – Все продается как металлолом. Конечно, все приезжает в разбитом, разломанном состоянии, а мы уже на месте собираем». И так хорошо собирают, что на этой технике периодически катают посетителей по полю.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Работники киноиндустрии про музей знают давно. На этом поле снимали несколько фильмов (самый известный - о Сталинградской битве «321-я сибирская»), многие вещи берут на съемки как реквизит, да и сами актеры просто заходят за вдохновением.

«А сейчас делаем крытую панораму-диораму Прохоровской битвы 1943 года с полной детализацией, передадим ужас этой битвы. Со звуком, с тряской земли. Попробуем передать». Битва в районе станции Прохоровки (часть Курской битвы) была одним из крупнейших танковымх сражений Великой Отечественной войны.

Среди деревьев. Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев