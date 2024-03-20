Как инопланетные роботы и фантастические машины поселились на сибирской свалке (ФОТО)

«Добро пожаловать!»Павел Кузьмичев
Музей Александра Расторгуева – одно из самых необычных мест в Иркутске. Находится он вблизи городского мусорного полигона, и все экспонаты сделаны из отходов. Мы тоже решили посмотреть на чудеса из металлолома.
Так выглядит вход в музей.Павел Кузьмичев
На подъезде мы увидели ворота в виде старинного сибирского острога. Перед ними – два корабля с вооруженными рыцарями в доспехах. Мимо проезжает грузовик, доверху груженый какими-то вещами. Он поворачивает на полигон твердых бытовых отходов, а мы в музей.
Первая мысль – это огромный парк! Встречают посетителей фантастические машины на гусеницах, похожие на героев саги о «Трансформерах». Самый главный робот высотой около 7 метров сделан на базе гусеничного бульдозера.
А вот отряд терминаторов. Черепа напечатаны на 3D-принтере, все остальное сварено вручную. Таким отдашь и одежду, и очки, и мотоцикл.
Проходим чуть дальше и попадаем на поле битвы инопланетных монстров. «Чужие» насмерть стоят против «хищников», а ты вроде как оказываешься невольным наблюдателем их борьбы.
Они нападают друг на друга из засады, стреляют из космического оружия, окружают, дерутся врукопашную.
Особый эффект создают звуки, от которых приходишь в дрожь. Страшно! Но разглядывать их очень любопытно.
Музей «на свалке» появился в Иркутске в 2015 году благодаря энтузиасту Александру Расторгуеву.
Александр Расторгуев.Павел Кузьмичев
«В 2005 году я пришел работать на свалку, на полигон твердых бытовых отходов. Был обычным мастером, потом стал руководителем, – рассказал Александр. - Материала на свалке было много, и я хотел не уничтожать это, а что-то сделать».
Он арендовал землю рядом с полигоном и решил открыть здесь музей истории времен. Александр возглавлял полигон твердых бытовых отходов целых 16 лет, а теперь занимается только развитием музея.
Все началось с ангара, который Александр называет «Залом истории». Внутри него сотни самых разных предметов со свалок. Итак, что же выкидывали жители Иркутска: советские пылесосы, дисковые телефоны старого образца, видавшие виды балалайки и аккордеоны, крестьянские прялки своих прабабушек, чугунные котелки для русских печек, переносные магнитофоны, радиостанции, велосипеды, манекены для боксеров. И конечно, старые чайники, игрушки и фотоальбомы.
Наверняка, многие из нас выкидывали что-то подобное и даже не думали, что эти вещи можно отдать в музей.
А затем здесь стали появляться и фигуры, которые Александр сварил из металлолома.
Первыми стали рыцари, которые стоят у ограды. Александр называет их «небольшими», но вообще-то они с человеческий рост. Со временем мастер сделал столько рыцарей, что хватило на целое войско. Конница рыцарей против конницы «орков».
А эти машины напоминают фильм о "Безумном Максе".Павел Кузьмичев
«А фильмы про хищников, чужих и трансформеров мне просто лично нравятся, я там вижу свой особенный смысл», – объясняет он.
А как же без дракона?Павел Кузьмичев
Все, что мы здесь видим, сделано из выброшенных материалов. Металл Александр покупает уже на другой свалке, вторчермета. «Сначала я решаю, что же из этого сделать, потом еду на свалку и беру, что нужно».
А эти маленькие рыцари живут в кафе музея.Павел Кузьмичев
У Александра есть и помощники, они занимаются освещением, электрикой, прочими техническими задачами, и пекут вкусные блины в кафе комплекса.
А еще здесь катаются с горок.Павел Кузьмичев
В парке можно увидеть не только фантастические битвы. На центральном поле Александр сделал реконструкции сражений Великой Отечественной войны. Есть настоящие танки, самолеты, артиллерия.
Здесь снимались фильмы о Великой Отечественной войне.Павел Кузьмичев
«Военную технику собирали со всей страны, от Калининграда до Дальнего Востока, – рассказал Александр. – Все продается как металлолом. Конечно, все приезжает в разбитом, разломанном состоянии, а мы уже на месте собираем». И так хорошо собирают, что на этой технике периодически катают посетителей по полю.
Работники киноиндустрии про музей знают давно. На этом поле снимали несколько фильмов (самый известный - о Сталинградской битве «321-я сибирская»), многие вещи берут на съемки как реквизит, да и сами актеры просто заходят за вдохновением.
«А сейчас делаем крытую панораму-диораму Прохоровской битвы 1943 года с полной детализацией, передадим ужас этой битвы. Со звуком, с тряской земли. Попробуем передать». Битва в районе станции Прохоровки (часть Курской битвы) была одним из крупнейших танковымх сражений Великой Отечественной войны.
Среди деревьев.Павел Кузьмичев
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