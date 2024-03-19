3 лучших советских танковых аса Великой Отечественной

В Красной армии в период войны против Германии и ее союзников насчитывалось около сотни танковых асов (или как их еще называют — мастеров танкового боя), которые уничтожили больше десяти вражеских танков и самоходных артиллерийских установок (САУ).
Разумеется, большинству из них присвоили высокое звание Героя Советского Союза. Тем удивительнее, что самый результативный советский танковый ас ждал своего награждения почти полвека.
Всего за два с половиной месяца боев экипаж Т-34 старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко уничтожил 52 танка и самоходных артиллерийских установки (САУ) противника. Никому из его коллег не удалось показать такую результативность и за все четыре года войны.
В танковом училище Лавриненко отлично стрелял из всех видов оружия, за что его прозвали «Снайперским глазом». Свою исключительную меткость он с лихвой демонстрировал и в настоящих боях — командиры Т-34-76 также выполняли обязанности наводчиков.
Кроме того, советский танковый ас оказался превосходным тактиком. Он хорошо видел все поле боя, правильно выбирал место для засады и момент для атаки.
Осенью-зимой 1941 года командир танкового взвода 1-я гвардейской танковой бригады Лавриненко сражался на московском направлении. Практически в каждом бою его боевая машина уничтожала минимум три-четыре танка противника, а порой — и гораздо больше.
Так, командовавший тогда бригадой маршал бронетанковых войск Михаил Катуков описывал организованную танкистом засаду у села Высокиничи: «Подпустив фашистов на 150 метров, Лавриненко расстрелял колонну в упор. Два орудия были сразу же подбиты, третье вражеские артиллеристы пытались развернуть, но танк выскочил на шоссе и врезался в грузовики с пехотой, а затем раздавил орудие. Оставшиеся в живых гитлеровцы разбежались…»
Самый результативный танкист Красной армии погиб 18 декабря 1941 года под Волоколамском — его смертельно ранило осколком во время минометного обстрела, когда он шел на доклад к своему командиру.
«Когда я услышал о гибели Лавриненко, у меня потемнело в глазах, — вспоминал Катуков. — Лавриненко и смерть — эти два понятия не умещались в сознании. Лавриненко казался неуязвимым: из скольких схваток выходил он победителем!»
Несмотря на все старания Катукова, легендарного аса долго не хотели удостаивать звания Героя Советского Союза — руководство не верило, что он за короткий срок смог уничтожить полсотни немецких танков и САУ, не считая живой силы и другой бронетехники противника.
Высокое звание Дмитрию Лавриненко присвоили посмертно лишь 5 мая 1990 года.
На счету танкового аса Владимира Бочковского — 36 уничтоженных танков противника. Сам он горел в танке пять раз, неоднократно был тяжело ранен, но в итоге благополучно дожил до Победы.
На фронт выпускник Харьковского танкового училища Бочковский попал весной 1942 года. Осенью его зачислили в 1-ю гвардейскую танковую бригаду генерала Катукова, в которой когда-то воевал Лавриненко.
Вместе с этой бригадой танковый ас сражался под Ржевом и Курском, освобождал Украину и Польшу. За время войны Владимир Александрович дослужился до гвардии капитана и командира танкового батальона.
Батальон часто действовал как передовой отряд бригады или совершал стремительные танковые рейды в тыл противника, где громил немецкие штабы, склады, аэродромы и узлы связи.
Весной 1944 года «тридцатьчетверки» Бочковского в ходе одного из таких рейдов ворвались в город Чортков на Западной Украине и успешно удерживали его до подхода основных сил. За этот подвиг командиру присвоили звание Героя Советского Союза.
В ходе рейда в город Коломыя батальон пробился на железнодорожную станцию, где стал расстреливать эшелоны с вражеской техникой и грузами. Когда один паровоз попытался покинуть зону боевых действий, один из советских танков тараном сбил его с путей.
В апреле 1945 года в ходе сражения за Зееловские высоты гвардии капитан получил свое последнее и самое серьезное ранение. Его друг и военный корреспондент Юрий Жуков так описал этот момент: «Бочковский на минуту сгоряча выскакивает из танка, остановившись у какого-то дерева, чтобы лучше сориентироваться на местности. И надо же! — именно в эту минуту вражеский снаряд разрывается над танком, выводит его из строя, и в то же мгновение Бочковский ощущает резкий удар в живот. Кровь бьет струей…»
Владимира Александровича спасли, но война на этом для него закончилась — из госпиталя он вышел лишь в ноябре 1945 года. Бочковский решил остаться в Вооруженных силах и в итоге дослужился до генерал-лейтенанта танковых войск.
У мастера танкового боя Ивана Ивановича Королькова сложилась удивительная военная карьера. Он начал воевать обыкновенным механиком-водителем, а Победу встретил в звании гвардии майора и командира танкового полка.
В Красной армии Корольков служил с 1937 года и сражался против немцев с первых дней их вторжения в СССР. Пятого сентября 1941 года он вывел загоревшийся от попадания вражеского снаряда тяжелый танк КВ-1 в расположение своих войск, за что был награжден орденом Красной Звезды.
В начале июня 1942 года командование приняло неординарное решение и присвоило старшине Королькову звание лейтенанта — учли его заслуги и обширный опыт в Красной армии. В подчинение ему отдали взвод танков КВ-1, а чуть позже — и танковую роту.
10 июня того же года в бою под селом Татьяновка под Харьковом танк Ивана Ивановича уничтожил 8 танков, семь артиллерийских орудий и до двух сотен солдат противника. Ивана Ивановича наградили орденом Ленина, отметив, что он проявил себя себя смелым, решительным и умелым командиром.
8 февраля 1943 года Королькову «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» присвоили звание Героя Советского Союза.
«Защищая г. Сталинград он личным примером мобилизовал личный состав боевых экипажей танков на разгром противника. 18 сентября 1942 г. под прикрытие артиллерийского огня и авиабомбежки противник перешел в наступление. Наша пехота стала отходить, он выскочил из танка, собрал их, воодушевил большевистским словом и повел на разгром врага. В этом бою он был тяжело ранен, но продолжал управлять своей ротой», — говорилось в наградном листе.
Летом 1943 года Королькову доверили танковый батальон, с которым он участвовал в Курской битве. После окончания Ленинградской высшей офицерской бронетанковой школы в декабре 1944 года под его командование отдали целый танковый полк.
Гвардии майор Иван Корольков дошел с боями до Берлина. Счет уничтоженных им немецких танков и САУ составил 34 единицы. В 1946 году танковый ас уволился из Советской армии и вернулся в родную Курскую область работать в сельском хозяйстве.