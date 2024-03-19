3 лучших советских танковых аса Великой Отечественной

Самый результативный танкист СССР Дмитрий Лавриненко мог стать одним из лучших в мире. Однако ранняя гибель прервала его блистательную череду побед.

В Красной армии в период войны против Германии и ее союзников насчитывалось около сотни танковых асов (или как их еще называют — мастеров танкового боя), которые уничтожили больше десяти вражеских танков и самоходных артиллерийских установок (САУ).

Разумеется, большинству из них присвоили высокое звание Героя Советского Союза. Тем удивительнее, что самый результативный советский танковый ас ждал своего награждения почти полвека.

1. Дмитрий Лавриненко (52 победы)

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Всего за два с половиной месяца боев экипаж Т-34 старшего лейтенанта Дмитрия Лавриненко уничтожил 52 танка и самоходных артиллерийских установки (САУ) противника. Никому из его коллег не удалось показать такую результативность и за все четыре года войны.

В танковом училище Лавриненко отлично стрелял из всех видов оружия, за что его прозвали «Снайперским глазом». Свою исключительную меткость он с лихвой демонстрировал и в настоящих боях — командиры Т-34-76 также выполняли обязанности наводчиков.

Кроме того, советский танковый ас оказался превосходным тактиком. Он хорошо видел все поле боя, правильно выбирал место для засады и момент для атаки.

Осенью-зимой 1941 года командир танкового взвода 1-я гвардейской танковой бригады Лавриненко сражался на московском направлении. Практически в каждом бою его боевая машина уничтожала минимум три-четыре танка противника, а порой — и гораздо больше.

Так, командовавший тогда бригадой маршал бронетанковых войск Михаил Катуков описывал организованную танкистом засаду у села Высокиничи: «Подпустив фашистов на 150 метров, Лавриненко расстрелял колонну в упор. Два орудия были сразу же подбиты, третье вражеские артиллеристы пытались развернуть, но танк выскочил на шоссе и врезался в грузовики с пехотой, а затем раздавил орудие. Оставшиеся в живых гитлеровцы разбежались…»

Самый результативный танкист Красной армии погиб 18 декабря 1941 года под Волоколамском — его смертельно ранило осколком во время минометного обстрела, когда он шел на доклад к своему командиру.

«Когда я услышал о гибели Лавриненко, у меня потемнело в глазах, — вспоминал Катуков. — Лавриненко и смерть — эти два понятия не умещались в сознании. Лавриненко казался неуязвимым: из скольких схваток выходил он победителем!»

Несмотря на все старания Катукова, легендарного аса долго не хотели удостаивать звания Героя Советского Союза — руководство не верило, что он за короткий срок смог уничтожить полсотни немецких танков и САУ, не считая живой силы и другой бронетехники противника.

Высокое звание Дмитрию Лавриненко присвоили посмертно лишь 5 мая 1990 года.

2. Владимир Бочковский (36 побед)

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На счету танкового аса Владимира Бочковского — 36 уничтоженных танков противника. Сам он горел в танке пять раз, неоднократно был тяжело ранен, но в итоге благополучно дожил до Победы.

На фронт выпускник Харьковского танкового училища Бочковский попал весной 1942 года. Осенью его зачислили в 1-ю гвардейскую танковую бригаду генерала Катукова, в которой когда-то воевал Лавриненко.

Вместе с этой бригадой танковый ас сражался под Ржевом и Курском, освобождал Украину и Польшу. За время войны Владимир Александрович дослужился до гвардии капитана и командира танкового батальона.

Батальон часто действовал как передовой отряд бригады или совершал стремительные танковые рейды в тыл противника, где громил немецкие штабы, склады, аэродромы и узлы связи.

Весной 1944 года «тридцатьчетверки» Бочковского в ходе одного из таких рейдов ворвались в город Чортков на Западной Украине и успешно удерживали его до подхода основных сил. За этот подвиг командиру присвоили звание Героя Советского Союза.

В ходе рейда в город Коломыя батальон пробился на железнодорожную станцию, где стал расстреливать эшелоны с вражеской техникой и грузами. Когда один паровоз попытался покинуть зону боевых действий, один из советских танков тараном сбил его с путей.

В апреле 1945 года в ходе сражения за Зееловские высоты гвардии капитан получил свое последнее и самое серьезное ранение. Его друг и военный корреспондент Юрий Жуков так описал этот момент: «Бочковский на минуту сгоряча выскакивает из танка, остановившись у какого-то дерева, чтобы лучше сориентироваться на местности. И надо же! — именно в эту минуту вражеский снаряд разрывается над танком, выводит его из строя, и в то же мгновение Бочковский ощущает резкий удар в живот. Кровь бьет струей…»

Владимира Александровича спасли, но война на этом для него закончилась — из госпиталя он вышел лишь в ноябре 1945 года. Бочковский решил остаться в Вооруженных силах и в итоге дослужился до генерал-лейтенанта танковых войск.

3. Иван Корольков (34 побед)

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У мастера танкового боя Ивана Ивановича Королькова сложилась удивительная военная карьера. Он начал воевать обыкновенным механиком-водителем, а Победу встретил в звании гвардии майора и командира танкового полка.

В Красной армии Корольков служил с 1937 года и сражался против немцев с первых дней их вторжения в СССР. Пятого сентября 1941 года он вывел загоревшийся от попадания вражеского снаряда тяжелый танк КВ-1 в расположение своих войск, за что был награжден орденом Красной Звезды.

В начале июня 1942 года командование приняло неординарное решение и присвоило старшине Королькову звание лейтенанта — учли его заслуги и обширный опыт в Красной армии. В подчинение ему отдали взвод танков КВ-1, а чуть позже — и танковую роту.

10 июня того же года в бою под селом Татьяновка под Харьковом танк Ивана Ивановича уничтожил 8 танков, семь артиллерийских орудий и до двух сотен солдат противника. Ивана Ивановича наградили орденом Ленина, отметив, что он проявил себя себя смелым, решительным и умелым командиром.

8 февраля 1943 года Королькову «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» присвоили звание Героя Советского Союза.

«Защищая г. Сталинград он личным примером мобилизовал личный состав боевых экипажей танков на разгром противника. 18 сентября 1942 г. под прикрытие артиллерийского огня и авиабомбежки противник перешел в наступление. Наша пехота стала отходить, он выскочил из танка, собрал их, воодушевил большевистским словом и повел на разгром врага. В этом бою он был тяжело ранен, но продолжал управлять своей ротой», — говорилось в наградном листе.

Летом 1943 года Королькову доверили танковый батальон, с которым он участвовал в Курской битве. После окончания Ленинградской высшей офицерской бронетанковой школы в декабре 1944 года под его командование отдали целый танковый полк.

Гвардии майор Иван Корольков дошел с боями до Берлина. Счет уничтоженных им немецких танков и САУ составил 34 единицы. В 1946 году танковый ас уволился из Советской армии и вернулся в родную Курскую область работать в сельском хозяйстве.