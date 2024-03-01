5 причин посмотреть российский шпионский сериал «ГДР»

Одна из самых резонансных премьер зимы – остросюжетная шпионская драма про борьбу разведок накануне падения Берлинской стены. С таким бюджетом и с таким размахом о холодной войне в России уже давно не снимали.

1. Шпионские ретрофильмы снова в моде. И Берлин – одна из самых популярных локаций

Сергей Попов/АО «Всемирные русские студии», 2024 Сергей Попов/АО «Всемирные русские студии», 2024

Жанр шпионского триллера никогда не умирал – за что спасибо и «бондиане», которая не сходит с экрана более 60 лет, и франшизе про Джейсона Борна. Однако наряду с «современными» образцами жанра, где действие происходит в наши дни, остается популярной и шпионская ретродрама про времена «холодной войны». Причем едва ли не главная локация таких картин и сериалов – это Берлин. Можно вспомнить, например, три сезона сериала «Германия 83», «Германия 86», «Германия 89» (2015-2020), драму «Шпионские мост» (2015) Стивена Спилберга и боевик «Взрывная блондинка» (2017) с Шарлиз Терон. И успеху Берлина нечего удивляться – город, разделенный на «советскую» и «западную» половины, естественно стал ареной битв спецслужб. Даже странно, что российский сериал на такую благодатную тему выходит только сейчас.

2. «ГДР» рассказывает про перестройку, как и недавний хит – сериал «Слово пацана»

Сергей Попов/АО «Всемирные русские студии», 2024 Сергей Попов/АО «Всемирные русские студии», 2024

Советское прошлое – одна из самых популярных тем для российского ТВ. Однако именно последний период в истории СССР (1985-1991) был долго обойден вниманием киношников. Внимание мирового зрителя к перестройке привлек, конечно, ставший хитом британо-американский «Чернобыль» (2019), рассказывающий о печально известной аварии на атомной электростанции.

Конкретно для российского зрителя, наверное, рубежом стал локальный хит «Слово пацана» (2023). Сага о молодежных группировках побила все возможные рекорды по просмотрам и на месяцы стала темой №1 в общественной дискуссии.

Действие «ГДР» (в числе его создателей, к слову, есть и продюсеры «Слова пацана») в основном происходит в том же 1989 году.

3. В сериале исторические события удивительным образом переплетаются с вымыслом

Сергей Попов/АО «Всемирные русские студии», 2024 Сергей Попов/АО «Всемирные русские студии», 2024

«ГДР», конечно, нельзя назвать упражнением в жанре альтернативной истории – базовые события эпохи сценаристы все-таки сохранили, однако они весьма креативно подошли к их объяснению и интерпретации.

Например, уже в прологе мы узнаем про знаменитый полет немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, который в мае 1987 года пролетел на легкомоторном самолете из Гамбурга в Москву и приземлился на Большом Москворецком мосту. Советские войска ПВО не стали сбивать гражданский самолет, однако не смогли принудить его совершить посадку до столицы. В результате сильно пострадал имидж СССР как военной сверхдержавы.

По версии авторов сериала, полет Руста был не просто выходкой молодого парня, а спецоперацией ЦРУ – те подложили ему на борт бактериологическое оружие. В случае, если бы Руста сбили, могла случиться вспышка эпидемии, однако главный герой сериала – вымышленный агент КГБ Александр Нечаев – успевает предупредить коллег о провокации, поэтому Руст благополучно завершает полет.

4. В «ГДР» впервые одним из главным героев стал советский лидер Михаил Горбачев

Сергей Попов/АО «Всемирные русские студии», 2024 Сергей Попов/АО «Всемирные русские студии», 2024

Последний руководитель СССР, конечно, регулярно появлялся в кино. Но только в «ГДР» Горбачев стал одним из главных действующих персонажей – его роль исполнил актер Виталий Коваленко, который благодаря фактурной внешности часто играет исторических персонажей. Он уже был и Лениным, и Берией, и Петром Столыпиным, и даже Наполеоном Бонапартом.

Однако поборники исторической правды, увидев «ГДР», будут явно разочарованы. Экранный Горбачев весьма далек от своего исторического прототипа и скорее иллюстрирует популярные мифы тех лет. В частности, тогда был популярен слух, что на самом деле страной управляет не генсек, а его супруга. До Раисы Максимовны Горбачевой в СССР, действительно, не было «первых леди», которые не теряются на фоне своих мужей и ведут активную общественную деятельность. В сериале «ГДР» отношения супругов Горбачевых превратились в трагикомедию – Раиса Максимовна (ее сыграла Мадлен Джабраилова) в малейших деталях указывает мужу, что ему нужно делать.

5. Важную роль в сюжете играют «Фракция Красной армии» и мюзик-холл «Фридрихштадтпаласт»

Сергей Попов/АО «Всемирные русские студии», 2024 Сергей Попов/АО «Всемирные русские студии», 2024

Помимо Горбачева, среди действующих лиц сериала есть и другие реальные политические деятели – например, генсек ЦК СЕПГ Эрих Хонеккер. Его также сыграл российский артист (Анатолий Батаев). Роль самого Берлина исполнили российские города Калининград и Выборг, но общие панорамы действительно были сняты в столице Германии – например, на экране неоднократно можно увидеть знаменитую телебашню.

Для сериала авторы решили воссоздать – впрочем, весьма вольно – номера из выступлений берлинского мюзик-холла «Фридрихштадтпаласт». Его прима, классическая роковая блондинка Ингрид – главная героиня «ГДР». Зритель даже окажется на съемочной площадке одного из знаменитых восточногерманских вестернов про индейца Чингачгука. Именно туда сюжет заносит одного из персонажей, американского певца и актера, которого явно списали с Дина Рида – реального музыканта левых взглядов, который жил и работал в ГДР.

И конечно, какой политический фильм о Германии времен холодной войны может обойтись без «Фракции Красной армии» – леворадикальной террористической организации, которая не одно десятилетие наводила страх на жителей Западной Германии. В «ГДР» довольно быстро оказывается, что RAF прямо участвует в большой шпионской интриге КГБ, Штази и ЦРУ.

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