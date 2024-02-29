Что стало с самыми знаменитыми православными храмами после революции?

Прийдя к власти, большевики сразу же начали бороться с религией. Несколько тысяч церквей было уничтожено, а уцелевшие приспосабливали под самые разные нужды от зернохранилищ до санаториев.

1. Храм Христа Спасителя в Москве

Храм Христа Спасителя в 1903 году Уильям Герман Рау/Библиотека Конгресса Уильям Герман Рау/Библиотека Конгресса

Пожалуй, самый известный храм, который постигла печальная участь. В 1931 году он был взорван, а на его месте построили открытый бассейн «Москва». В конце 1990-х храм восстановили по оригинальному проекту. Теперь это кафедральный собор Русской православной церкви.

Взрыв Храма Христа Спасителя, 1931 Общественное достояние Общественное достояние

Что осталось после сноса первого храма? Читайте тут.

2. Храм Василия Блаженного в Москве

Храм Василия Блаженного Государственный Исторический музей Государственный Исторический музей

Ходили слухи, что советские чиновники хотели снести и Храм Василия Блаженного — один из главных символов Москвы. Якобы в проекте реконструкции Красной Площади была автомагистраль, и храм бы помешал проезду. Но архитекторы, реставраторы и важные культурные деятели отстояли храм (а по легенде, Сталин лично не позволил его уничтожить). Храм сразу стал историко-архитектурным музеем и до сих пор формально является частью Государственного Исторического музея.

Посмотрите фото Храма Василия Блаженного 100 лет назад и сейчас.

3. Казанский собор в Санкт-Петербурге

Патриотическая выставка в Казанском соборе Анатолий Гаранин/Sputnik Анатолий Гаранин/Sputnik

После революции храм передали «обновленцам», то есть лояльным к советской власти священникам, и богослужения в нем продолжались.

Но вскоре храм все-таки закрыли и в 1932 году открыли к нем Музей истории религии и атеизма. В начале Второй мировой войны тут проводили патриотические выставки, посвященные великим полководцам прошлого. Однако здание попало под обстрел, и храм-музей закрыли совсем. Долгие десятилетия его реставрировали, а в 1990-х в храме оставался музей, но уже начались службы. С 2000 года он был полностью передан Церкви, и теперь это кафедральный собор Санкт-Петербурга.

4. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Борис Кудояров. Вместо роз — капуста, осень 1942 РОСФОТО

Большевики изъяли из собора все ценности и отдали здание в ведение прихожан (которые сами должны были оплачивать коммунальные расходы). Долгое время советская власть не знала, что делать с шедевром архитектора Огюста Монферрана, но в итоге в 1931 году там открыли Государственный антирелигиозный музей. А еще запустили маятник Фуко.

Во время Второй мировой считалось, что нацисты не бомбят храм, потому что используют его как ориентир для обстрелов и авиации. Поэтому храм стали использовать как хранилище и свезли сюда ценные экспонаты из других музеев.

5. Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге

Храм Спаса на Крови во время войны Общественное достояние Общественное достояние

Первое время после революции у храма был приход и велись службы. Но в 1930 году храм закрыли и долго не могли решить, что с ним делать. От сноса шедевр неорусского стиля парадоксальным образом спасла война — ленинградским властям было просто не до него. В годы блокады здесь был морг, куда свозили тела погибших от голода местных жителей. А вот после войны церковь отдали под склад декораций Малому Оперному Театру. Только в 1970-х церковь передали музейщикам и до 1997 года его реставрировали, прежде чем открыть для посетителей.

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