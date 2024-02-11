5 гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга с историческими номерами

Построенную в 1903 году гостиницу сразу облюбовала высокая публика. Тут останавливались балерина Анна Павлова, композитор Николай Римский-Корсаков, писатели Герберт Уэллс и Иван Бунин, певец Федор Шаляпин и другие знаменитости. Помимо внешней красоты и роскошного интерьера в стиле модерн, у гостиницы было еще одно важное преимущество – высокий для своего времени комфорт. В здании были лифты, и в каждом номере была своя ванная комната и даже телефон.
Вид на гостиницу «Националь», 1904 год.Общественное достояние
После Октябрьской революции, в 1918 году, в «Национале» разместилось советское правительство. Известно, что Ленин с Надеждой Крупской и своей сестрой жили в номере 107. А Александра Коллонтай выбрала номер 115, «гостиная Людовика Пятнадцатого» – в те времена один из самых роскошных номеров. Теперь это президентский люкс.
Вслед за переездом высших советских чинов в Кремль, в гостинице разместились служащие рангом пониже. Лишь в 1930-х «Националь» вновь стал гостиницей. Некоторую мебель в гостиницу привезли из Царскосельского и Аничкова дворцов.
Сейчас цены за одну ночь в классическом двухместном номере начинаются от 15 тысяч рублей при заблаговременном бронировании. Стоимость одной ночи в президентском люксе в среднем составляет 180 тысяч рублей.
Отель открылся в 1905 году и изначально задумывался как «театр с гостиницей». Но в скором времени от задумки осталась лишь гостиница с рестораном. Хотя искусство в «Метрополе» все же живет – фасады и интерьер украсили лучшие художники своего времени: Михаил Врубель, Константин Коровин, Василий Поленов и Александр Головин.
Москва. Гостиница Метрополь (вид от фонтана у Большого театра). Открытка середины 1900-х гг.Общественное достояние
В 1918 году «Метрополь» постигла та же участь, что и «Националь» – туда поселились советские чиновники. Здесь жили Николай Бухарин, Яков Свердлов, Георгий Чичерин. Рядом с ними поселилась интеллигенция, сумевшая устроиться на работу в госорганы: поэт Осип Мандельштам, поэт и драматург Анатолий Мариенгоф и другие. Здесь же поэты-имажинисты часто отдыхали в открытом ими литературном кафе «Калоша». Самый известный имажинист Сергей Есенин нередко навещал здесь знакомых и ужинал в ресторане.
Как и «Националь», гостиница лишь в начале 1930-х вернула свой статус. Здесь останавливались актрисы Марлен Дитрих и Клаудиа Кардинале, писатели Бернард Шоу и Джон Стейнбек, режиссер Марчелло Мастрояни, и вернувшиеся из эмиграции писатель Александр Куприн, поэт Александр Вертинский и композитор Сергей Прокофьев.
Цены за ночь варьируются от 24 тысяч рублей до 170 тысяч рублей.
Отель 1875 года постройки равнялся на самые лучшие европейские гостиницы. Там были свои выездные экипажи, парикмахерская, сапожная, портновская, магазин, винные погреба… и даже группа переводчиков!
Список гостей отеля впечатляет:
Композиторы:
писатели:
А еще актриса Фаина Раневская, шведский король Густав V, певец и дирижер Пласидо Доминго…
На историческом, втором этаже гостиницы есть именные номера, например, названные в честь Достоевского, Стравинского или Паваротти. В последнем стоит рояль, на котором во время гастролей в 2004 году играл сам певец. А вот номер «Фаберже» лишь посвящен работам известного ювелира, в гостинице он не останавливался.
Цены на такие исторические люкс-апартаменты начинаются от 83 тысяч рублей за ночь. Самые недорогие номера в гостинице встанут в 14 тысяч рублей за ночь.
Вид на отель с Невского проспекта.Florstein (CC BY-SA 3.0)
Гостиница с видом на Исаакиевский собор выросла в центре Петербурга в 1912 году. Интересно, что в строительстве приняли участие выпускницы первого в России женского технического ВУЗа.
Гостиница стала не только местом встречи именитых гостей, но и съемочной площадкой. Отель можно увидеть в фильмах «Приключения итальянцев в России» и «Мелодии белой ночи». Упоминается гостиница и в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Кстати, сам автор некогда был постояльцем гостиницы и предпочитал 4 этаж. Среди знаменитых постояльцев также отметились Александр Вертинский, Сергей Дягилев, Максим Горький, Герберт Уэллс, Григорий Распутин.
Ресторан в отеле.Legion Media
Ночь в самом недорогом номере отеля стоит 22 тысячи рублей. Самый дорогой номер с видом на Мариинский дворец можно забронировать за 87 тысяч рублей.
Этот отель XIX века стал невероятно известен прежде всего из-за гибели поэта Сергея Есенина. В декабре 1925 года он повесился в номере 5. Некоторые до сих пор спорят, действительно ли поэт свел счеты с жизнью сам или его убили. В конце 1980-х «Англетер» снесли и построили заново из-за аварийного состояния здания. Но исторический облик фасада сохранили.
Впрочем, до трагических событий 1925 года гостиница тоже была популярна. Тут останавливались писатели Антон Чехов и Александр Куприн, поэты Андрей Белый и Осип Мандельштам, танцовщица Асейдора Дункан – кстати, одна из жен Есенина.
Одна ночь в стандартном номере обойдется в 13 тысяч рублей, а люкс с видом на Исаакиевский собор – в 66 тысяч рублей.
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