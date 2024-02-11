5 гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга с историческими номерами

1. Националь. Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1

Построенную в 1903 году гостиницу сразу облюбовала высокая публика. Тут останавливались балерина Анна Павлова, композитор Николай Римский-Корсаков, писатели Герберт Уэллс и Иван Бунин, певец Федор Шаляпин и другие знаменитости. Помимо внешней красоты и роскошного интерьера в стиле модерн, у гостиницы было еще одно важное преимущество – высокий для своего времени комфорт. В здании были лифты, и в каждом номере была своя ванная комната и даже телефон.

Вид на гостиницу «Националь», 1904 год. Общественное достояние Общественное достояние

После Октябрьской революции, в 1918 году, в «Национале» разместилось советское правительство. Известно, что Ленин с Надеждой Крупской и своей сестрой жили в номере 107. А Александра Коллонтай выбрала номер 115, «гостиная Людовика Пятнадцатого» – в те времена один из самых роскошных номеров. Теперь это президентский люкс.

Вслед за переездом высших советских чинов в Кремль, в гостинице разместились служащие рангом пониже. Лишь в 1930-х «Националь» вновь стал гостиницей. Некоторую мебель в гостиницу привезли из Царскосельского и Аничкова дворцов.

Сейчас цены за одну ночь в классическом двухместном номере начинаются от 15 тысяч рублей при заблаговременном бронировании. Стоимость одной ночи в президентском люксе в среднем составляет 180 тысяч рублей.

2. Метрополь. Москва, Театральный проезд 2

Отель открылся в 1905 году и изначально задумывался как «театр с гостиницей». Но в скором времени от задумки осталась лишь гостиница с рестораном. Хотя искусство в «Метрополе» все же живет – фасады и интерьер украсили лучшие художники своего времени: Михаил Врубель, Константин Коровин, Василий Поленов и Александр Головин.

Москва. Гостиница Метрополь (вид от фонтана у Большого театра). Открытка середины 1900-х гг. Общественное достояние Общественное достояние

В 1918 году «Метрополь» постигла та же участь, что и «Националь» – туда поселились советские чиновники. Здесь жили Николай Бухарин, Яков Свердлов, Георгий Чичерин. Рядом с ними поселилась интеллигенция, сумевшая устроиться на работу в госорганы: поэт Осип Мандельштам, поэт и драматург Анатолий Мариенгоф и другие. Здесь же поэты-имажинисты часто отдыхали в открытом ими литературном кафе «Калоша». Самый известный имажинист Сергей Есенин нередко навещал здесь знакомых и ужинал в ресторане.

Как и «Националь», гостиница лишь в начале 1930-х вернула свой статус. Здесь останавливались актрисы Марлен Дитрих и Клаудиа Кардинале, писатели Бернард Шоу и Джон Стейнбек, режиссер Марчелло Мастрояни, и вернувшиеся из эмиграции писатель Александр Куприн, поэт Александр Вертинский и композитор Сергей Прокофьев.

Цены за ночь варьируются от 24 тысяч рублей до 170 тысяч рублей.

Andrey Korzun (CC BY-SA 4.0) Andrey Korzun (CC BY-SA 4.0)

3. Гранд отель «Европа». Санкт-Петербург, Невский проспект, Михайловская улица 1/7

Отель 1875 года постройки равнялся на самые лучшие европейские гостиницы. Там были свои выездные экипажи, парикмахерская, сапожная, портновская, магазин, винные погреба… и даже группа переводчиков!

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Список гостей отеля впечатляет:

Композиторы:

писатели:

Федор Достоевский

Бернард Шоу,

Максим Горький,

Константи Паустовский,

Владимир Маяковский.

А еще актриса Фаина Раневская, шведский король Густав V, певец и дирижер Пласидо Доминго…

Wolfgang Moroder (CC BY-SA 3.0) Wolfgang Moroder (CC BY-SA 3.0)

На историческом, втором этаже гостиницы есть именные номера, например, названные в честь Достоевского, Стравинского или Паваротти. В последнем стоит рояль, на котором во время гастролей в 2004 году играл сам певец. А вот номер «Фаберже» лишь посвящен работам известного ювелира, в гостинице он не останавливался.

Wolfgang Moroder (CC BY-SA 3.0) Wolfgang Moroder (CC BY-SA 3.0)

Цены на такие исторические люкс-апартаменты начинаются от 83 тысяч рублей за ночь. Самые недорогие номера в гостинице встанут в 14 тысяч рублей за ночь.

Вид на отель с Невского проспекта. Florstein (CC BY-SA 3.0) Florstein (CC BY-SA 3.0)

4. Астория. Санкт-Петербург, Большая Морская 39

Гостиница с видом на Исаакиевский собор выросла в центре Петербурга в 1912 году. Интересно, что в строительстве приняли участие выпускницы первого в России женского технического ВУЗа.

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Гостиница стала не только местом встречи именитых гостей, но и съемочной площадкой. Отель можно увидеть в фильмах «Приключения итальянцев в России» и «Мелодии белой ночи». Упоминается гостиница и в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Кстати, сам автор некогда был постояльцем гостиницы и предпочитал 4 этаж. Среди знаменитых постояльцев также отметились Александр Вертинский, Сергей Дягилев, Максим Горький, Герберт Уэллс, Григорий Распутин.

Ресторан в отеле. Legion Media Legion Media

Ночь в самом недорогом номере отеля стоит 22 тысячи рублей. Самый дорогой номер с видом на Мариинский дворец можно забронировать за 87 тысяч рублей.

Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0) Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0)

5. Англетер. Санкт-Петербург, Малая Морская 24

Этот отель XIX века стал невероятно известен прежде всего из-за гибели поэта Сергея Есенина. В декабре 1925 года он повесился в номере 5. Некоторые до сих пор спорят, действительно ли поэт свел счеты с жизнью сам или его убили. В конце 1980-х «Англетер» снесли и построили заново из-за аварийного состояния здания. Но исторический облик фасада сохранили.

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Впрочем, до трагических событий 1925 года гостиница тоже была популярна. Тут останавливались писатели Антон Чехов и Александр Куприн, поэты Андрей Белый и Осип Мандельштам, танцовщица Асейдора Дункан – кстати, одна из жен Есенина.

Одна ночь в стандартном номере обойдется в 13 тысяч рублей, а люкс с видом на Исаакиевский собор – в 66 тысяч рублей.

T3ru (CC BY-SA 4.0) T3ru (CC BY-SA 4.0)

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