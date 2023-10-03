7 женщин Сергея Есенина

Недолгая жизнь Есенина была полна страстей. Бурные романы, большая любовь и трагические расставания. Кем были главные женщины в его жизни?

1. Отец ЛИДИИ КАШИНОЙ, а позже она сама, владел усадьбой в Константинове, где родился Есенин. Юный поэт был влюблен в девушку и пробирался к ней ночью, чтобы почитать новые стихи. Именно она стала прототипом Анны Снегиной из одноименной поэмы.

Виктор Грицук/Global Look Press Виктор Грицук/Global Look Press

2. АННА ИЗРЯДНОВА – первая неофициальная жена поэта. Она работала корректором, вместе они были недолго, но она родила Есенину первого сына Юрия.

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3. ЗИНАИДА РАЙХ – первая венчанная жена. Родила поэту дочь Татьяну и сына Константина, которых он очень любил, хотя и ушел от Райх, когда та была еще беременна вторым ребенком. В будущем их усыновит новый муж Зинаиды – режиссер Всеволод Мейерхольд.

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4. ГАЛИНА БЕНИСЛАВСКАЯ – литературный секретарь Есенина, у которой он подолгу жил. Она была безответно мучительно влюблена в поэта и, не выдержав его гибели, покончила с собой на его могиле.

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5. АЙСЕДОРА ДУНКАН – самая известная из жен Есенина, американская танцовщица старше его почти на 20 лет. Их отношения сопровождались бурными скандалами, и после двух лет совместной жизни и путешествий по Европе и Америке они расстались.

Вашингтонский университет Вашингтонский университет

6. С переводчицей и поэтессой НАДЕЖДОЙ ВОЛЬПИН у Есенина был недолгий роман, но она родила ему сына Александра.

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7. СОФЬЯ ТОЛСТАЯ – внучка Льва Толстого стала последней женой поэта, расставание с которой он переживал столь горько, что считается, что оно было одной из причин его ухода из жизни.

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