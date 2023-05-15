Михаил Булгаков – самый НЕСОВЕТСКИЙ советский писатель

Абсолютно голая молодая женщина, летящая на метле над улицами Москвы, огромный черный кот, играющий в шахматы, и сатана, который водит за нос советские спецслужбы. Эти образы до сих пор будоражат воображение даже очень далеких от литературы людей по всему миру.

Замужняя женщина уходит от обеспеченного мужа ради возлюбленного - бедного неудачливого писателя. И чтобы помочь ему написать и издать роман, заключает сделку с дьяволом и становится ведьмой...

Кадр из сериала "Мастер и Маргарита" реж. Владимир Бортко, 2005/Госкино, РТР-Фильм реж. Владимир Бортко, 2005/Госкино, РТР-Фильм

Это основная сюжетная линия главной работы всей жизни Михаила Булгакова, романа «Мастер и Маргарита». И как считают исследователи его творчества, она имеет вполне себе биографическую основу, несмотря на магическую составляющую.

По мнению булгаковеда Мариэтты Чудаковой, последняя жена Булгакова - Елена Сергеевна, которая ушла к нему от крупного военачальника, возможно, была тайным агентом НКВД. Она сотрудничала со следствием, чтобы Булгакова не арестовали и дали возможность заниматься творчеством. А сам роман - для писателя был оправданием жены, как бы признанием, что она пошла на такую сделку ради него и его безопасности.

Как сын киевского богослова стал врачом

Творчество Булгакова до крайности самобытно. Это одновременно и фантастика, и сатира, и качественная русская проза. При этом все его работы в той или иной степени автобиографичны.

Михаил Булгаков в гимназические годы, 1908 TASS TASS

Булгаков родился в 1891 году в семье профессора духовной академии в Киеве (тогда Российская империя). Но Михаил решил пойти не по стопам отца, а на медицинский факультет Киевского университета. Выбор был не случайным. Известным врачом (и состоятельным человеком) был брат его матери, Николай Покровский. Он был светилом науки и настоящим идолом для юного Булгакова.

Именно он впервые примет киевского племянника в Москве, где Булгаков потом поселится надолго, и именно он станет прототипом профессора Преображенского, главного героя повести «Собачье сердце».

Кадр из фильма "Собачье сердце" реж. Владимир Бортко, 1988/Ленфильм реж. Владимир Бортко, 1988/Ленфильм

Правда, Покровский был гинекологом, а его литературное alter ego Преображенский хирург-экспериментатором, пересадившим собаке человеческий гипофиз и семенные железы (та потом превратилась в человека).

Сельский врач и морфинист

Во время первой мировой Булгаков некоторое время был врачом в прифронтовой зоне, а потом отправлен работать в небольшую сельскую больницу в Смоленской области. Свой врачебный опыт и курьезные случаи Булгаков описал в цикле рассказов «Записках юного врача» (1925). Еще совсем неопытный, он вынужден сам справляться с множеством сложных случаев: переворачивать плод в утробе матери, лечить глазную опухоль у ребенка, вырывать зубы... Порой приходится даже бегать подглядывать в учебник. В 2012 году весь мир узнал об этих записках Булгакова, потому что в британской экранизации главную роль сыграл сам Гарри Поттер - Дэниэл Рэдклифф.

Кадр из сериала "Записки юного врача" реж. Алекс Хардкасл, Роберт МакКиллоп, 2012/Big Talk Productions реж. Алекс Хардкасл, Роберт МакКиллоп, 2012/Big Talk Productions

В сериале также присутствует сюжетная основа из рассказа «Морфий», который строго говоря в цикл «Записок о юном враче» не входит, но по содержанию его часто относят к нему. В рассказе приведен дневник сельского врача, который случайно становится морфинистом. Он описывает, как под воздействием наркотика, у него появлялись галлюцинации и как в этом болезненном состоянии он наблюдает за революционными потрясениями в стране. Не в силах справиться с пагубной зависимостью от морфия, он решает застрелиться.

Кадр из фильма "Морфий" реж. Алексей Балабанов, 2008/Кинокомпания CTB / СТВ реж. Алексей Балабанов, 2008/Кинокомпания CTB / СТВ

Морфинистом был и сам Булгаков. Однажды, еще работая сельским врачом, после проведенной операции, у него был риск заражения дифтерией. Он принял антидифтерийный препарат, но столкнулся с сильнейшей аллергией, которую решил снять с помощью морфия. И так раз за разом он пристрастился к инъекциям. В 1918 году он вернулся в Киев, охваченный Гражданской войной, и продолжил и там принимать наркотик. Первая жена Татьяна Лаппа помогла его преодолеть «недуг» (такой был и первый вариант названия произведения).

Гражданская война и начало писательства

В Киеве Булгаков открыл частную врачебную практику, в основном лечил венерологические заболевания. В городе, охваченном революцией и Гражданской войной, царили хаос и разбой. Несколько раз менялась власть и порядки.

Кадр из сериала "Белая гвардия" реж. Сергей Снежкин, 2012/Нон-стоп Продакшн реж. Сергей Снежкин, 2012/Нон-стоп Продакшн

Атмосферу этих событий и жизнь своей семьи Булгаков описал в романе «Белая гвардия». Дворянская интеллигентная семья Турбиных пытается сохранить свой привычный быт, в то время как мир вокруг рушится. В своем доме они принимают белых офицеров, да и сам Турбин участвует в Гражданской войне на стороне белых. Булгаков также симпатизировал белым - и позже не скрывал этого.

В конце Гражданской войны Булгаков служил врачом на Кавказе (именно там впервые он начал писать). Он говорил, что творческий импульс у него был еще давно, а после всех пережитых событий и потрясений, он бросил медицину и отдался писательству. Поначалу печатался в местной газете во Владикавказе, а потом стало ясно, что надо ехать в Москву.

В 1921 году киевского племянника принимает в Москве его дядя тот самый врач Покровский. Булгаков начинает публиковаться в столичных газетах и журналах. Пишет фельетоны, очерки, репортажи. Особенно плотно сотрудничает с газетой железнодорожников «Гудок», где был сильный сатирический отдел, публиковавший также Илью Ильфа и Евгения Петрова, Михаила Зощенко и других крупных юмористов и сатириков.

Булгаков, около 1910 Общественное достояние Общественное достояние

Наконец в 1925 году в литературном журнале был напечатан его первый роман «Белая гвардия» и рассказы. За найденный во время обыска черновик повести «Собачье сердце», содержащей жесткую сатиру на новый советский строй и новых советских людей, Булгаков был вызван на допрос. Однако чудесным образом никакого наказания не понес, а рукописи были ему возвращены (но повесть была впервые напечатан лишь в 1987 году во время перестройки и по ней сразу сняли фильм, ставший культовым).

Театральный драматург и звонок от Сталина

Настоящей страстью Булгакова был театр. На основе романа «Белая гвардия» он написал пьесу «Дни Турбиных» для Московского Художественного театра (МХАТ), которая шла с большим успехом, и сам Сталин смотрел ее несколько раз (и даже спас от запрета).

Пьеса Михаила Булгакова «Дни Турбиных», 1926 МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Нравилась Сталину и, например, пьеса-буффонада «Зойкина квартира» о Москве 1920-х, как в частной квартире устраивают дом свиданий под прикрытием швейной мастерской. С большим успехом шла в театре пьеса «Бег» - о последней попытке белых противостоять красным во время Гражданской войны и их эвакуации из России.

В 1930-х над Булгаковым сгущаются тучи. Его тонкую сатиру на советский общественный строй начинают воспринимать как вредительскую. Укрепление власти Сталина и новый порядок требует от писателей предельной ясности, реализма и отражения положительных черт советской власти. Пьесы Булгакова запрещают практически во всех театрах.

Михаил Булгаков TASS TASS

О своих мытарствах по театрам в попытках предложить к постановке очередную пьесу Булгаков пишет «Театральный роман» (1936), где иронизирует над театральным и писательским миром 1930-х. Большинство героев имеют реальных прототипов. Неоконченный роман был опубликован только в 1960-х.

В 1930 году Булгаков еле сводит концы с концами, его не публикуют, пьесы не ставят. В отчаянии он даже пишем письмо в правительство, просит либо позволить ему эмигрировать, либо дать возможность работать в театре. После этого ему звонит сам Сталин, и по воспоминаниям жены, задает вопрос с подвохом: «Что, мы Вам очень надоели?». Этот вопрос застал Булгакова врасплох и он ответил, что все же писатель не может творить вне родины. Тогда Сталин советует ему подать заявление на работу в МХАТ: «Мне кажется, что они согласятся». И конечно, после этого звонка Булгакова приняли на работу, правда, на довольно унизительную для его положения должность режиссера-ассистента. Впрочем, главное, что он мог работать и получать деньги.

Булгаков-мастер и его жена-Маргарита

Булгаков с третьей женой Еленой Сергеевной Государственный Литературный музей

Роман «Мастер и Маргарита» Булгаков писал более 10 лет. Работа над ним шла тяжело, к тому же писатель понимал: надежды, что его напечатают, мало. Во время атеистической советской власти писать роман о Христе было делом изначально обреченным на провал. И впервые роман был опубликован более, чем через 20 лет после его создания и после смерти автора, да еще и с серьезными цензурными сокращениями.

Кадр из сериала "Мастер и Маргарита" реж. Владимир Бортко, 2005/Госкино, РТР-Фильм реж. Владимир Бортко, 2005/Госкино, РТР-Фильм

Именно Елена Сергеевна, которую считают прообразом Маргариты, сделала многое для публикации романа, как и для сохранения наследия Булгакова. Некоторые его запрещенные работы она передавала на Запад, чтобы их позже опубликовали там – и чтобы они не пропали и не были уничтожены или арестованы КГБ.

Сегодня «Мастер и Маргарита» - один из культовых романов, известных по всему миру. А многие жители России знают наизусть целые фразы из него.

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