Что означает полумесяц на православных крестах?

Обычно полумесяц считается мусульманским символом. Почему же он присутствует и на некоторых православных крестах?

Крест — это один из главных христианских символов. На нем был распят сын Божий Иисус, и смерть его искупила все грехи человечества. Как же необычно современному глазу видеть, что на древних русских церквях на крестах изображены еще и полумесяцы, которые мы привыкли считать мусульманскими символами.

Кресты с полумесяцем встречаются, например, в Москве — на Храме Симеона Столпника на Поварской 1676 года, в Софийском соборе Вологодского кремля 1568 года, Троицком соборе уральского Верхотурья 1703 года.

Купола Софийского собора в Вологодском кремле Дмитрий Кулаков (CC BY-SA 3.0) Дмитрий Кулаков (CC BY-SA 3.0)

Разбираемся, какие бывают в православии кресты и как на них оказался полумесяц.

Какие бывают кресты в русской православной церкви

Традиционно русский православный крест шестиконечной или восьмиконечной формы. Он состоит из вертикальной перекладины, а также одной или двух горизонтальных сверху. Внизу есть еще одна диагональная перекладина, на которую как бы опирались ноги Христа. Она символизирует весы, на которых взвешивают человеческие грехи.

Такие многоконечные кресты встречались еще в VI веке в Византии, откуда Русь и приняла христианство вместе с его символами. Повсеместно такие кресты начали использовать во времена Ивана Грозного. Он стал первым русским князем, провозгласившим себя царем, и ему было важно подчеркнуть преемственность своей власти и ее связь с Византией.

До XVI века на Руси встречались разные кресты. Например, кресты, вписанные в круг можно было увидеть в Великом Новгороде. Они напоминали «кельсткий» крест и тоже происходили из Византии. Круг означал нимб святого или терновый венец. Читайте о них подробнее тут.

Попадались и кресты, на которых вместо нижней диагональной перекладины расположен горизонтальный полумесяц.

Связан ли полумесяц в православии с исламом?

Купол Храма Христа спасителя в Москве Владимир Сергеев/Sputnik Владимир Сергеев/Sputnik

Сегодня полумесяц неразрывно ассоциируется с исламом как один из главных символов этой религии.

Но с исламом христианский полумесяц не связан, он использовался еще в VI веке в христианской Византии и был одним из символов Константинополя. По одной из версий, этот символ позаимствовала Османская империя после завоевания города турками.

Что означает христианский полумесяц?

Храv Симеона Столпника на Поварской улице в Москве Общественное достояние Общественное достояние

Есть версия, что крест с полумесяцем символизирует якорь, ведь в послании апостола Павла сказано, что «Крест» для души христиан как надежда, как «якорь безопасный и крепкий». Сам же храм — это корабль, который помогает верующим добраться к Царству Небесному.

Но крест — это ведь не только распятие, еще до христианства, он был распространенным символом солнца. «Сочетание креста и полумесяца целиком вписывается в космологическую, языческую по своему происхождению символику: крест и полумесяц символизируют солнце и луну, — пишет Б. Успенский в книге «Солярно-лунная символика в облике русского храма». — Но вместе с тем оба символа имеют и другой, христианский смысл: крест очевидным образом выступает как символ Христа, тогда как луна в христианской традиции символизирует Богородицу».

Кресты на куполах Главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" Александр Мельников/Sputnik Александр Мельников/Sputnik

Это подтверждает образ из откровения Иоанна Богослова: «И явилось на небе великое знамение: жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд». И Луна нередко встречается на иконах с изображением Богородицы.

Другое использование полумесяца в православии

Полумесяц — это также важный символ Рождения Христа. Он как бы повторяет форму яслей, люльки, в которой лежал новорожденный Иисус в Вифлееме. Поэтому полукруглую форму имеет чаша для евхаристии и крестильная купель, например.

Но есть у полумесяца и другое «применение» в православии. Полукруглой формой на иконах изображают нимбы святых. А также в драгоценных окладах икон встречается такой элемент как «цата».

Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Это особое украшение в форме полумесяца или двойного полумесяца в фигурным краем, которое помещают под грудь у образов Христа, Богоматери, Святой Троицы и некоторых других особенно чтимых святых (Иоанна Крестителя или святого Николая, например). На изображении выше нимб-венец из оклада иконы, а также нагрудная цата.

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