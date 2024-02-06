Как путешествовали по России в XIX веке

Слово «турист» в русском словаре появилось только в 1901 году. До этого времени поездки для развлечений или по делам отдельного названия не имели.

Куда ездили

Михаил Лермонтов Михаил Лермонтов

Долгое время под отдыхом подразумевали поездку в родовое имение, например на летний сезон, выезд на охоту или на богомолье. Мода на путешествия в современном понимании возникла благодаря Петру I. Побывав на европейских водных курортах, он решил организовать такие и в России. Так появились Марциальные воды в Карелии, а затем и на Кавказе – в Ессентуках, Пятигорске, Кисловодске. Здесь к середине XIX века уже возникли настоящие курортные городки: с аллеями для прогулок, купальнями и питьевыми источниками. Вопрос был лишь в том, как до них добраться.

Как собирались в дорогу

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Процесс сборов в дорогу был сродни «трем пожарам». Требовалось оформить у губернатора или городничего подорожную, чтобы спокойно выехать из родного города. Этот документ выполнял функцию паспорта и отчасти визы, в нем указывали, куда едет человек. Вся эта информация записывалась на заставах, а данные о путешествующих дворянах, если речь шла о поездке в крупный город, даже печатали в газетах.

От наличия подорожной зависела стоимость всей поездки: без этого документа за услуги ямщиков и аренду лошадей приходилось платить по договорным ценам. Кавалерист-девица Надежда Дурова однажды послушалась совета не оформлять подорожную, в итоге поездка из Казани в Петербург обошлась ей в 600 рублей, хотя с «проездным» она стоила бы в два раза меньше. Автор «Путешествия из Петербурга в Москву» Александр Радищев подорожную сравнивал с «оберегательным письмом» и «шел с нею, как ходят иногда для защиты своей со крестом».

На чем добирались

Николай Сверчков Николай Сверчков

Путешествовали в экипажах. В зависимости от достатка – на своих или почтовых. Летом – на телегах, колясках и тарантасах, зимой – в санях, кибитках, бричках. Если бюджет позволял, можно было отправиться в путь в карете-дормезе, в которой было все необходимое, от аптечки до дорожной постели. Если лошади тоже были свои, такой способ путешествия был самым экономным и назывался «на долгих»: ехали в своем ритме, с продолжительными остановками для отдыха. Можно было и арендовать и повозку, и лошадей: на почтовых станциях скакунов меняли, а багаж перекладывали в новый экипаж – отсюда и выражение «ехать на перекладных».

Весь вопрос был в том, достанутся ли на следующей станции лошади или же их придется ждать. Обычно в конюшне на станции было до 25 скакунов. Тут вступала в силу бюрократия: чем выше ранг путешественника, тем больше тягловой силы ему полагалось. Генерал-адмиралам и канцлерам выдавали до 20 лошадей, сенаторам – 15, тайным советникам – 12, капитанам и титулярным советникам – по три, а всем прочим – по две. Если кто-то важный накануне побывал на почтовой станции, с большой долей вероятности прибывшие вслед за ним путешественники были вынуждены заночевать там в ожидании свежих лошадей.

Николай Сверчков Николай Сверчков

Скорость путешествия была не очень большой: порядка 10 верст в час (около 10,6 км) летом и до 12 – зимой (12,8 км). В сутки можно было проехать 100 верст (чуть больше 100 км), но это официально. Можно было договориться с ямщиком за отдельную плату, чтобы он ехал побыстрее, и тогда за сутки пассажиры проезжали и до 200 верст. При этом с путешественников взимались так называемые прогонные – плата за проезд между двумя почтовыми станциями. К примеру, поездка из Михайловского в Санкт-Петербург стоила 120 рублей за 400 с небольшим километров, а Пушкину, отправляя его из Одессы во Псков в ссылку «в далекий северный уезд», выдали 389 рублей прогонных – ему предстояло проехать 1621 версту (около 1729 км). Для сравнения: скромный чиновник того времени в год получал до 700 рублей, так что путешествия не по казенной надобности были делом недешевым.

В 1820 году появилась первая частная транспортная компания «Общество первоначального заведения дилижансов», которая предлагала совместные поездки. В таком экипаже могли путешествовать четыре пассажира без значительного багажа. Билеты стоили недешево, от 55 до 95 рублей. Покупали их за две недели до поездки: требовались паспорт и справка из полиции, что человек не имеет никаких препятствий к путешествию. А когда в 1834 году заработала первая крупная дорога между Санкт-Петербургом и Москвой, путешествия стали еще быстрее: если раньше приходилось трястись в экипаже до шести суток, то теперь между городами мчали «с ветерком» – всего четверо.

Что с собой брали

Николай Сверчков Николай Сверчков

Экономные путешественники, которые ездили «на долгих», то есть в своем экипаже с лошадьми, брали с собой буквально все: одежду, продукты, дрова для растопки, книги, специальные сосуды-бульотки, в которые наливали горячую воду, – любую мелочь, которая могла пригодиться в дороге.

Николай Сверчков Николай Сверчков

Путешествующие на перекладных останавливались на почтовой станции или в трактире (то есть кафе на дороге), где можно было подкрепиться и отдохнуть. И даже заказать дополнительные услуги: подковать хромающую лошадь, починить коляску.

Где останавливались

Сергей Светославский/Третьяковская галерея Сергей Светославский/Третьяковская галерея

В XIX веке уже стали появляться первые гостиницы европейского уровня. Помимо пансионов и гостиниц на водных и приморских курортах можно было остановиться в меблированных комнатах и гостиницах в Москве и Петербурге.

Андрей Степанов (CC BY-SA 4.0) Андрей Степанов (CC BY-SA 4.0)

В пути стоимость зависела от уровня почтовой станции: на ней могла оказаться лишь комната отдыха, где можно было подремать сидя, или же вполне гостиничного уровня номера на постоялых дворах, с бильярдом и неплохой кухней.

Общественное достояние Общественное достояние

Стоимость номера в «приличной» гостинице составляла от 2 до 50 рублей. Например, в трехэтажных «Челышах», принадлежавших купцу Челышеву, с баней, трактиром и номерами. Или же в петербургской гостинице «Европейская».

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