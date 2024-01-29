5 причин посмотреть новый фильм «Мастер и Маргарита»

Роман о приключениях дьявола в сталинской Москве долго сопротивлялся публикации, а потом и экранизации. К «проклятой» книге подступались многие – и Баз Лурман, и Элем Климов (режиссер шедевра «Иди и смотри»). Однако многие проекты так и не состоялись, а те три фильма и два сериала, что были в итоге сняты, не увенчались успехом. Наконец, этой зимой в России в прокат вышла шестая по счету экранизация романа, и, по почти единодушному мнению и критиков, и зрителей, это – безусловная удача. Вот почему ленту стоит посмотреть.

1. Часто говорят, что роман Булгакова приносит несчастья. Действительно, экранизация непросто шла к экрану

Михаил Локшин/«Амедиа», 2023 Михаил Локшин/«Амедиа», 2023

В прессе любят спекулировать о проклятии «Мастера и Маргариты» – якобы съемкам экранизаций постоянно сопутствуют несчастья. Например, Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в сериале Владимира Бортко (2005), ненадолго потерял голос прямо на съемочной площадке. Кроме того, журналисты подсчитали, что после премьеры последовала «таинственная череда» смертей актеров – за несколько лет 18 из них ушли из жизни. Все это, конечно, суеверия, однако стоит признать – все попытки перенести роман на экран сопровождались большими трудностями. И новый фильм не стал исключением.

Первоначально картину должен быть ставить режиссер Николай Лебедев («Легенда №17»), который сам написал сценарий. Но возникла проблема с правами – разные наследники писателя продали права разным компаниям, и получилось так, что параллельно с российской версией в Голливуде шла разработка альтернативной экранизации с Базом Лурманом («Великий Гэтсби») во главе.

Когда юридические вопросы все-таки были улажены, началась пандемия. Съемки были заморожены, и Лебедев переключился на съемки военной драмы «Нюрнберг». Тогда проект «Мастера и Маргариты» подхватила другая команда, которая кардинально изменила концепцию.

2. Фильм снял один из самых многообещающих режиссеров Михаил Локшин. Его дебют «Серебряные коньки» стал хитом на Netflix

Михаил Локшин/«Амедиа», 2023 Михаил Локшин/«Амедиа», 2023

Сначала Михаил Локшин прославился как режиссер рекламы и клипмейкер. Среди прочего в 2014 году он снял рекламный ролик пива «Сибирская корона», в котором звезда «Секретных материалов» Дэвид Духовны – у него российские корни – фантазирует о том, что было бы, случись ему вырасти в России. Этот ультракороткометражный фильм стал вирусным в русском сегменте интернета.

В кино Локшин дебютировал фильмом «Серебряные коньки» (2020). Это рождественская сказка про банду воришек-конькобежцев в антураже имперского Петербурга. Картина стала первым российским фильмом, который попал в престижную линейку Netflix Originals. Ранее в список оригинальных проектов стриминг-гиганта попадали только два сериала – «Лучше чем люди» и «Эпидемия». Сразу после релиза на платформе «Серебряные коньки» оказались в топ-5 международного рейтинга по количеству просмотров.

Экранизация романа «Мастер и Маргарита» стала вторым фильмом Локшина как режиссера. Сценарий адаптации написал автор «Серебряных коньков» Роман Кантор, работавший также и на «Эпидемии» Павла Костомарова.

3. Новая экранизация использует нелинейный сторителлинг, как в фильмах Кристофера Нолана

Михаил Локшин, 2023/АМЕДИА Михаил Локшин, 2023/АМЕДИА

Если Николай Лебедев собирался ставить фильм ближе к тексту и сосредоточиться на теме «писатель и его аудитория», то Локшин и Кантор решили развить постмодернистскую линию романа и переписали книгу в духе «Начала» или «Престижа» Нолана.

Сюжетный каркас сохранен. На экран перенесены и история любви Мастера и Маргариты, и проделки Воланда с его свитой, и «евангелие от Мастера» – апокриф про Христа и Понтия Пилата, римского прокуратора, отправившего пророка на крест. Однако конструкция усложнена и теперь напоминает матрешку – одна история рассказывается внутри другой истории, внутри нее рассказывается еще одна история и так далее, причем все повествования развиваются параллельно.

И это не прием ради приема – это способ объяснить, как устроена писательская лаборатория Булгакова. Сходство экранного Мастера с реальным Булгаковым усилено по сравнению с книгой. Фактически Евгений Цыганов – один из самых известных актеров в стране – играет самого писателя. И мы видим, как реальные факты булгаковской биографии – борьба с цензурой, репрессии, предательства друзей – перевоплощаются в фантасмагорические сюжеты.

4. Воланда сыграл звезда «Бесславных ублюдков» Аугуст Диль. А Пилата – Клас Банг из сериала BBC «Дракула», который сняли создатели «Шерлока»

Михаил Локшин/«Амедиа», 2023 Михаил Локшин/«Амедиа», 2023

У фильма, несомненно, удачный кастинг. Если раньше Воланд представал в экранизациях зловещим и умудренным старцем, то дьявол в исполнении Диля – смешливый, проказливый любитель розыгрышей. Он искренне наслаждается, когда вершит свой суд над москвичами. Очень хороши и российские артисты, прежде всего Цыганов в роли Мастера, и Юлия Снигирь в роли его возлюбленной Маргариты (актеры – супруги в жизни). Снигирь снималась и в международных хитах – боевике «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013) и сериале «Новый папа» (2020) Паоло Соррентино.

5. Визуальный мир фильма сочетает и ар-деко в духе «Великого Гэтсби» Лурмана, и сталинский стимпанк

Михаил Локшин/«Амедиа», 2023 Михаил Локшин/«Амедиа», 2023

Действие фильма происходит внутри фантазий персонажей, поэтому художники не пытались воспроизвести облик реальной Москвы 1930-х годов. Помпезный сталинский ампир усилен до гротеска – то и дело мы видим сталинские высотки, напоминающие месопотамские зиккураты. С помощью графики ожили оставшиеся на бумаге великие стройки, в частности знаменитый Дворец Советов со стометровой статуей Ленина на вершине. В воздухе парят футуристические дирижабли.

Москвичи в фильме умеют красиво отдыхать. Джазовые концерты в закрытом клубе писателей напоминают гулянки богачей из «Великого Гэтсби». Сеанс черной магии в театре сопровождается показом высокой моды по парижским лекалам, а свита Воланда эффектно играется в итальянскую комедию дель арте. Наконец, великий бал у Сатаны явно вдохновлен дохристианским искусством и даже доантичным – дизайн одеяний и интерьеров скорее отсылает к Древнему Египту и Вавилону.

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