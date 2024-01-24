5 причин посмотреть новую военную драму «Воздух»

1. Это редкий пример фильма о женщинах на передовой

Алексей Герман-мл./Metrafilms; «Амедиа Продакшн», 2023 Алексей Герман-мл./Metrafilms; «Амедиа Продакшн», 2023

В России, как и в СССР, много снимают о Великой Отечественной, однако редко – про женщин в гимнастерках. Хотя только по официальным данным, за четыре года в ряды военнослужащих тогда были призваны около полумиллиона девушек. Это еще не считая участниц партизанских отрядов. В числе немногих исключений женского военного кино – номинированная на «Оскар» военная драма «…А зори здесь тихие…» (1972) про зенитчиц и недавняя биография снайпера Людмилы Павличенко «Битва за Севастополь» (2015).

«Воздух» махом восполняет накопившуюся недостачу. Прежде всего мы следим за судьбой женской эскадрильи, которая прикрывает с неба знаменитую «Дорогу жизни» – так называлась единственная транспортная магистраль к блокадному Ленинграду. Однако сюжет ведет героинь по чрезвычайно широкой географии войны – и в осажденный Ленинград, и в окопы Сталинграда, и в леса, где ведут борьбу партизаны. И везде мы видим женщин – с мужчинами на равных.

2. Как говорит сам режиссер, он снял свою версию «Семи самураев». Но про девушек

Алексей Герман-мл./Metrafilms; «Амедиа Продакшн», 2023 Алексей Герман-мл./Metrafilms; «Амедиа Продакшн», 2023

Завязка «Воздуха» такова. Совсем юные летчицы прямо из учебки попадают в пекло войны. Девушки и так, в силу чисто физических причин, тяжелее переносят перегрузки, но все усугубляют устаревшие модели самолетов – корпус частично сделан из дерева, минимум брони, постоянно протекает топливо. У противника, напротив, больше опыта и лучше машины. Помимо стресса и недосыпа девчонкам поначалу морально тяжело в мужском коллективе, который с большим предубеждением встретил женское пополнение.

Героинь много – поначалу даже больше семи. Причем помимо известных в России актрис Анастасии Талызиной и Аглаи Тарасовой в фильме много новых лиц, настоящих курсанток из академий МВД и МЧС. Одну из главных ролей играет актриса Омского драмтеатра Кристина Лапшина – это ее дебют в кино. Однако с каждым вылетом героинь становится все меньше – война безжалостно забирает даже персонажей первого ряда, кто по законам жанра не может погибнуть.

3. Здесь минимум графики и максимум настоящих самолетов

Алексей Герман-мл./Metrafilms; «Амедиа Продакшн», 2023 Алексей Герман-мл./Metrafilms; «Амедиа Продакшн», 2023

В фильме шесть больших эпизодов воздушных боев. Первоначально режиссер хотел снимать настоящие самолеты военных моделей – советские Як-1 и немецкие «мессершмитты». Действующие экземпляры нашлись в Чехии. Однако грянула пандемия, и съемки «Воздуха» пришлось заморозить. Герман даже успел во время ковидного простоя снять еще один фильм – «Дело» показали в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля в 2021 году.

Когда работа над «Воздухом» возобновилась, чешский вариант отпал и пришлось снимать современные самолеты, которые затем уже на компьютере были «загримированы» под аутентичные модели. Крупные планы актеров внутри кабин снимались при помощи так называемых гимблов – специальных подвижных машин, которые имитировали пике или виражи – на фоне LED-экранов с реальными кадрами неба.

4. «Воздух» продолжает лучшие традиции советского военного кино

Алексей Герман-мл./Metrafilms; «Амедиа Продакшн», 2023 Алексей Герман-мл./Metrafilms; «Амедиа Продакшн», 2023

Алексей Герман – сын Алексея Германа-старшего, великого советского и российского режиссера, лидера так называемой ленинградской школы. Эту группу постановщиков киностудии «Ленфильм» в 1960–1980-е годы объединяла общая эстетическая платформа: отказ от клише социалистического реализма, взлом жестких жанровых сюжетов и стремление к максимальной подлинности среды и актерского существования на экране.

Особенно часто режиссеры ленинградской школы обращались именно к теме войны. Можно вспомнить такие фильмы, как «Проверка на дорогах» и «Двадцать дней без войны» Германа, «Порох» Виктора Аристова, «Летняя поездка к морю» и «Торпедоносцы» Семена Арановича и др. «Воздух» во многом наследует ленинградской школе. Это не парадная военная картина – в кадре вечное межсезонье и почти нет солнца, нет генералов и пафосных речей, фактура военных лет воспроизведена с редкой дотошностью.

5. Это первый высокобюджетный фильм Германа-младшего, одного из самых ярких имен российского авторского кино

Алексей Герман-мл./Metrafilms; «Амедиа Продакшн», 2023 Алексей Герман-мл./Metrafilms; «Амедиа Продакшн», 2023

Герман один из немногих режиссеров, чьи фильмы в разные годы были отобраны в конкурс всех фестивалей «большой тройки» – Канн, Венеции, Берлина. Многие получили призы – в частности, в 2008 году на Венецианском смотре Герман был награжден «Серебряным львом» как лучший режиссер за драму «Бумажный солдат». Наибольший зрительский успех в России ему принес «Довлатов» (2018) – биография чрезвычайно популярного советского писателя, который был вынужден эмигрировать в США. Эта картина до сих пор остается одной из самых кассовых авторских лент в российском прокате.

«Воздух» – самый масштабный и самый трудоемкий фильм Германа на сегодняшний момент. Бюджет – почти 800 млн рублей, работа над картиной заняла пять лет. Но что удивительно – даже в таком большом кино почерк Германа вполне узнаваем. Те же долгие планы, невероятной красоты картинка, а предельный реализм органично сочетается со сновидческой атмосферой.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене