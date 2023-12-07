5 причин посмотреть фильм «Сказка» Александра Сокурова ОНЛАЙН

Каждая его картина – событие для киноманов. И «Сказка» не исключение. Фильм уже показали на фестивалях в Локарно, Пусане и Токио, на него откликнулись ведущие мировые критики, а теперь его выложили в открытый доступ на YouTube. Почему его нужно увидеть?

1. Чего стоит только сюжет: лидеры разных исторических эпох встречаются в загробном мире

Александр Сокуров, 2022 Александр Сокуров, 2022

Среди героев – Гитлер, Муссолини, Сталин, Черчилль, Наполеон. Появляется даже Иисус Христос. Правители встречаются на том свете и ведут разговоры в ожидании решения Всевышней силы – откроются перед ними врата Рая или нет. Мыслями все они еще на Земле – никто не хочет на покой, все мечтают о том, как переиграть историю на свой лад.

Это пятая часть самого масштабного и резонансного цикла Сокурова – о природе власти. Сначала это была трилогия – «Молох» (1999) про Гитлера, «Телец» (2001) про Ленина, «Солнце» (2005) про японского императора Хирохито. В 2015 году к трилогии добавился «Фауст» по мотивам трагедии Гете – картина завоевала «Золотого льва» в Венеции. И вот «Сказка» подводит итоги размышлениям режиссера о том, как безграничная власть меняет человека.

2. Это уникальный эксперимент: «Сказка» сделана на стыке игрового, документального и анимационного кино.

Александр Сокуров, 2022 Александр Сокуров, 2022

В основе фильма – документальная хроника. По словам режиссера, за время подготовки он отсмотрел все доступные записи по теме в мировых киноархивах.

Какими запечатлены мировые лидеры на официальной хронике? Они стоят на трибунах, говорят речи или медленно шествуют во время тех или иных церемоний. Казалось бы, смонтировать из такого материала что-то связное и, главное, интересное – проблематично. Но Сокуров нашел интересный ход – с помощью современных компьютерных технологий он перенес мировых лидеров в загробный мир, объединив их в одном кадре. И их медленные «прогулки» приобрели драматический эффект – они не просто шествуют, они убивают время, ожидая своей участи.

«Сказка» далеко не первый технологический эксперимент в карьере Сокурова. Тот же «Русский ковчег» – уникальный пример сложнопостановочного фильма со множеством героев и огромной массовкой, при этом снятый одним кадром в пределах Зимнего дворца – в этой резиденции русских царей сегодня располагается музей Эрмитаж.

3. Это одновременно жуткое, сюрреалистическое и чрезвычайно красивое зрелище.

Александр Сокуров, 2022 Александр Сокуров, 2022

Отдельно стоит упомянуть художественное решение загробного мира. Пейзаж черно-белый – под цвет своих героев, взятых из документальной хроники.

Из очевидных визуальных источников вдохновения можно назвать иллюстрации Гюстава Доре к «Божественной комедии» Данте, римские гравюры архитектора Джованни Баттисты Пиранези, а также картину «Остров мертвых» Арнольда Беклина.

4. Несмотря на все, это очень смешное кино.

Александр Сокуров, 2022 Александр Сокуров, 2022

От такой завязки поневоле ждешь серьезной, мрачной интонации. Но нет – в фильме много юмора. Диалоги и монологи героев (каждый говорит на своем языке: Черчилль на английском, Наполеон на французском, Сталин на грузинском и т. д.) наполнены цитатами или отсылками на прижизненные речи. Многое из сказанного, в силу места действия, звучит довольно иронично.

Например, Черчилль раздраженно припоминает Сталину, что тот обещал, но так и не построил в Британии коньячный завод – это намек на известную байку о том, как советский лидер угощал британского премьер-министра армянским коньяком во время Ялтинской конференции. Тот якобы привел Черчилля в восторг.

Есть и прямые меташутки – герои однажды вспоминают самого Сокурова. Им явно не очень понравились предыдущие фильмы режиссера о правителях.

В одной из сцен Гитлер со словами «Хватит крутиться!» взрывает гранатой мельницу. Кто-то из героев тут же предлагает позвать Сервантеса, чтобы тот посмотрел, как надо бороться с ветряными мельницами.

5. Возможно, «Сказка» – один из последних фильмов мастера.

Александр Сокуров, 2022 Александр Сокуров, 2022

К сожалению, Александр Сокуров снимает все реже. Его предыдущий фильм «Франкофония» (премьера состоялась на фестивале в Венеции) вышел в 2015 году. А «Фауст» – в 2011-м.

Представляя «Сказку» на фестивале в Локарно, Сокуров напомнил, что именно здесь, на этом смотре, в 1987 году был показан его дебют «Одинокий голос человека» (картина получила тогда «Бронзового леопарда»). Режиссер посчитал символичным, что так же в Локарно состоялась и премьера «Сказки», которая, возможно, станет для него последним фильмом.

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