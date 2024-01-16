Как слепой русский футболист стал звездой «ТикТока» и YouTube

Как слепые футболисты бьют пенальти и меняют лампочки? Об этом и не только на своих страницах рассказывает Андрей Куклин, нападающий сборной России по футболу слепых и один из самых известных незрячих блогеров.

«Как слепые меняют лампочки?» «Как слепые выбирают одежду?» «Как слепые футболисты бьют пенальти?» Под каждым постом – комментарии со словами восхищения и поддержки: «Ты крутой и куртка тоже крутая», «Не парень, а мечта!», «Люди, берите пример с него!» У Андрея Куклина, нападающего сборной России по футболу слепых, 150 тыс. подписчиков в YouTube и 250 тыс. – в TikTok. Учебу в университете он совмещает с тренировками, успевает записывать музыкальные треки и видео для своих страничек в соцсетях и регулярно выходит в эфир, чтобы пообщаться со своими подписчиками.

За красивый футбол

Николай Соколов Николай Соколов

Любовь к футболу у Куклина – на всю жизнь. Болеет не за команды, а за красивую игру. И радуется за российских игроков, у которых что-то получается. Рассказывает, что недавно был на финальном матче Кубка России между «Динамо» и «Спартаком»: «Восемьдесят тысяч зрителей на трибунах пели песню Максим “Знаешь ли ты” – это было завораживающе, до слез».

Николай Соколов Николай Соколов

«В футбол играю с детства – пинал мячик во дворе лет с двух-трех, а потом увидел у дедушки по телевизору матч “Зенит” – “Спартак” и влюбился. Их игра меня невероятно впечатлила. В шесть лет я потерял зрение, но играть не бросил. А в 13 узнал, что есть футбол для слепых, и понял – это мое», – рассказывает Андрей.

Николай Соколов Николай Соколов

Эту игру придумали в Испании: на поле могут находиться четыре футболиста, все – в специальных очках, которые уравнивают их шансы, а также вратарь, который может командовать, куда пасовать, и направляет во время атак. Помимо вратаря говорить также может и тренер, а ориентироваться помогает арбитр. Играют специальным мячом, который издает звук трещотки. Во время атаки игрок кричит по-испански voy – «иду». В общем, такой футбол мало того что довольно шумный вид спорта, так еще и достаточно драматичный. С 2004 года он включен в программу Паралимпиады, тогда же состоялись и первые матчи по футболу для незрячих спортсменов в России.

Трансфер незрячего игрока

Несмотря на потерю зрения, детство у Андрея было самое обычное – мама не ограничивала его, разрешала гулять во дворе и играть в футбол. На тренировки он тоже ездил сам, на велосипеде. Родную Йошкар-Олу Куклин знал как свои пять пальцев и мог спокойно добраться куда нужно. Разве что во время игры в прятки у него появлялось преимущество – он по шагам догадывался, что кто-то бежит.

Про трость для слепых Андрей узнал только в Москве, когда после переезда ему пришлось осваивать новый город. «В 2018 году я уже был в сборной России по футболу слепых. Тренер предложил перебраться в столицу и играть за новый клуб. Что еще нужно для счастья? Живешь в Москве, учишься и тренируешься».

Оказалось, прежде никто из незрячих футболистов так не делал, в их виде спорта и трансферов в привычном понимании не бывало. Так что переход Куклина из Йошкар-Олы в Москву – первый в своем роде.

Став студентом колледжа Российского социального университета, он решил изучить Москву и устроился работать курьером. Несколько часов между учебой и тренировками посвящал развозу заказов. Причем компания и не подозревала, что у них работает слепой курьер. «Зато сейчас я знаю все переходы, станции, эскалаторы: если заблудитесь, то в курсе, к кому обращаться», – смеется он.

«Пусть родители верят в своих детей»

Блогером Андрей стал случайно: по совету брата стал выкладывать в YouTube каверы на известные композиции. А потом загрузил в TikTok видео с тренировки – за час оно набрало 80 тыс. просмотров. «Посыпались комментарии: как вы играете, гуляете, живете, а может, вы подглядываете во время игры? Начал делать ролики, и пошло-поехало».

Андрей рассказывает, что среди его подписчиков много родителей незрячих детей. «Я мотивирую к тому, чтобы они верили в своих детей. Недавно в Казани к нам на матч приходил незрячий мальчик с мамой: он вдохновился моим примером и тоже начал вести свою страничку. Меня это очень радует: значит, мои видео не просто приколы, а помогают людям верить в себя».

Сейчас Андрей учится в Московском гуманитарном экономическом университете, совмещает тренировки, съемки видео и запись в студии. Осенью ездил в Казань и Сочи на матчи турнира «Стальная воля», который проводит для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Российский футбольный союз. В составе сборной России по мини-футболу для слепых выиграл международные соревнования в Турции. «Футбол на первом месте, потом уже музыка и все остальное. Да, график плотный, зато интересный. Ведь главное, чтобы было желание, а остальное все придет».