Советский СПОРТ на картинах художников

Галереи
Узнай Россию
В СССР активно развивали и пропагандировали здоровый образ жизни и спорт. Ведь советский человек должен был быть сильным и выносливым, чтобы хорошо работать и приносить пользу обществу.

Александр Самохвалов. Девушка с ядром, 1933

Третьяковская галерея

Александр Дейнека. Вратарь, 1934

Третьяковская галерея

Сергей Лучишкин. Парад на стадионе «Динамо», 1936–1937

Институт русского реалистического искусства

Владимир Прошкин. Парашютисты (В воздухе), 1937

РОСИЗО

Виктор Мидлер. Хоккей на катке ЦДКА, 1930-е

РОСИЗО

Александр Дейнека. Эстафета, 1947

Третьяковская галерея

Александр Дейнека. Баскетболистки, 1950-е

Третьяковская галерея

Геннадий Брусенцов. Футболист, 1955

Третьяковская галерея

Владимир Кутилин. Бегущая по волнам, 1959

Русский музей

Ирина Шевандронова. За шахматами, 1965

Третьяковская галерея

Андрей Блиок. Праздник Севера в Кировске, 1972

Русский музей

Анатолий Никич. Молодожены, 1977

Третьяковская галерея

София Вейверите. Фехтовальщики, 1971

Третьяковская галерея

Борис Тальберг. Пять гимнасток на красном фоне, 1971

Третьяковская галерея

Вера Мыльникова. Теннисистка, 1979

Третьяковская галерея

Виктор Донской. Групповой портрет сборной СССР по фехтованию. Гравюра

РОСИЗО

Сергей Шерстюк. Аркадия, 1985

Третьяковская галерея

Некоторые из этих картин можно будет увидеть на выставке «Век спорта. К 100-летию московского спорта», которая пройдет в Третьяковской галерее с 14 сентября 2023 года по 14 января 2024 года. 

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене

Искусство
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен