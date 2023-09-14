Советский СПОРТ на картинах художников

В СССР активно развивали и пропагандировали здоровый образ жизни и спорт. Ведь советский человек должен был быть сильным и выносливым, чтобы хорошо работать и приносить пользу обществу.
Александр Самохвалов. Девушка с ядром, 1933
Александр Дейнека. Вратарь, 1934
Сергей Лучишкин. Парад на стадионе «Динамо», 1936–1937
Институт русского реалистического искусства
Владимир Прошкин. Парашютисты (В воздухе), 1937
Виктор Мидлер. Хоккей на катке ЦДКА, 1930-е
Александр Дейнека. Эстафета, 1947
Александр Дейнека. Баскетболистки, 1950-е
Геннадий Брусенцов. Футболист, 1955
Владимир Кутилин. Бегущая по волнам, 1959
Ирина Шевандронова. За шахматами, 1965
Андрей Блиок. Праздник Севера в Кировске, 1972
Анатолий Никич. Молодожены, 1977
София Вейверите. Фехтовальщики, 1971
Борис Тальберг. Пять гимнасток на красном фоне, 1971
Вера Мыльникова. Теннисистка, 1979
Виктор Донской. Групповой портрет сборной СССР по фехтованию. Гравюра
Сергей Шерстюк. Аркадия, 1985
Некоторые из этих картин можно будет увидеть на выставке «Век спорта. К 100-летию московского спорта», которая пройдет в Третьяковской галерее с 14 сентября 2023 года по 14 января 2024 года.
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