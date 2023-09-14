Советский СПОРТ на картинах художников

В СССР активно развивали и пропагандировали здоровый образ жизни и спорт. Ведь советский человек должен был быть сильным и выносливым, чтобы хорошо работать и приносить пользу обществу.

Александр Самохвалов. Девушка с ядром, 1933

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Александр Дейнека. Вратарь, 1934

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Сергей Лучишкин. Парад на стадионе «Динамо», 1936–1937

Институт русского реалистического искусства Институт русского реалистического искусства

Владимир Прошкин. Парашютисты (В воздухе), 1937

РОСИЗО РОСИЗО

Виктор Мидлер. Хоккей на катке ЦДКА, 1930-е

РОСИЗО РОСИЗО

Александр Дейнека. Эстафета, 1947

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Александр Дейнека. Баскетболистки, 1950-е

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Геннадий Брусенцов. Футболист, 1955

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Владимир Кутилин. Бегущая по волнам, 1959

Русский музей Русский музей

Ирина Шевандронова. За шахматами, 1965

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Андрей Блиок. Праздник Севера в Кировске, 1972

Русский музей Русский музей

Анатолий Никич. Молодожены, 1977

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

София Вейверите. Фехтовальщики, 1971

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Борис Тальберг. Пять гимнасток на красном фоне, 1971

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Вера Мыльникова. Теннисистка, 1979

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Виктор Донской. Групповой портрет сборной СССР по фехтованию. Гравюра

РОСИЗО РОСИЗО

Сергей Шерстюк. Аркадия, 1985

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Некоторые из этих картин можно будет увидеть на выставке «Век спорта. К 100-летию московского спорта», которая пройдет в Третьяковской галерее с 14 сентября 2023 года по 14 января 2024 года.

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