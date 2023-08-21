Самые невероятные элементы, выполненные советскими и российскими гимнастками (ВИДЕО)

Неудача при исполнении некоторых из этих элементов могла обернуться трагедией. Но это не остановило спортсменок.

«Петли я всегда боялась. Да, да, да! Даже освоив ее до автоматизма, я всегда, до самого последнего дня в спорте, подходила к брусьям, и сердце мое проваливалось в преисподнюю страха. Ватные ноги, головокружение, тошнотворная слабость», – писала советская гимнастка Ольга Корбут в своей автобиографии.

Петля Корбут

Четырехкратная Олимпийская чемпионка Ольга Корбут впервые исполнила элемент, позже названный в ее честь, на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Исполняя программу на разновысоких брусьях, она встала ногами на высокую часть брусьев, сделала сальто назад, и снова зацепилась руками за перекладину.

Впоследствии выполнение элемента запретили в связи с изменением правил – вставать на перекладины ногами запрещено. Считается, что когда гимнастка встает ногами на перекладину, нарушаются ритм и темп выступления. Но некоторые утверждают, что элемент запретили именно из-за опасности исполнения.

Петля Мухиной

Трехкратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы Елена Мухина усовершенствовала и без того сложную петлю Корбут. Гимнастка добавила к ней винт, то есть выполняла вращение во время сальто назад. Впоследствии этот элемент тоже запретили.

Мухина считалась одной из самых перспективных гимнасток сборной, но ей не довелось принять участие в Олимпиаде из-за трагедии. Во время подготовки к Олимпиаде-80 Елена пыталась исполнить мужской элемент – сальто Томаса. Гимнаст делает полтора сальто назад с поворотом в 540 градусов и приземляется головой вниз в кувырок. Мухина получила травму позвоночника и оказалась навсегда прикована к инвалидному креслу. Сегодня любые элементы с приземлением в кувырок запрещены (в том числе в мужской программе).

Прыжок Продуновой

Элемент назвали в честь серебряного призера олимпиады 2000 Елены Продуновой. Это опорный прыжок, в котором гимнастка прыгает вперед на гимнастического козла, отталкивается от него руками и делает два с половиной сальто вперед. Елена готовилась к нему 8 лет, и даже ее тренер считал, что она не справится. Но в 1999 году Продунова идеально выполнила прыжок на летней Универсиаде.

Элемент разрешен, но за всю историю существования его успешно выполнили лишь 5 гимнасток.

Перелет Шапошниковой

Это перелет с нижней жерди на верхнюю из стойки на руках. Именной элемент двукратной олимпийской чемпионки Натальи Шапошниковой разрешен, и используется в программах многих гимнасток в соревнованиях высшего класса. Он считается одним из самых сложных в выступлении на брусьях.

Соскок на брусьях Мустафиной

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Алия Мустафина придумала и исполнила два новых элемента. Один из них – соскок на брусьях с двумя сальто назад в группировке с поворотом на 540 градусов.

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