10 самых громких краж из российских музеев (ФОТО)

Тяга к прекрасному хороша до тех пор, пока не нарушает закон.

1. Франс Халс

Франс Халс. «Святой Лука» Музей западного и восточного искусства Музей западного и восточного искусства

Похищение картины Франса Халса с выставки в Московском музее изобразительных искусств им. Пушкина оказалось настолько громким, что о нем даже сняли фильм «Возвращение Святого Луки».

В 1965 году две картины Халса из цикла портретов евангелистов – «Святой Лука» и «Святой Матфей» – привезли в Москву. В санитарный день вор вырезал одно из полотен из рамы. Пропажу обнаружили только через сутки.

Вернуть шедевр голландского художника помог случай: через полгода после исчезновения «Святого Луки» у магазина на Арбате, в самом центре столицы, к хорошо одетому мужчине подошел человек, который предложил купить редчайшую картину за 100 тыс. рублей.

Приличный мужчина оказался сотрудником КГБ и сразу понял, что дело нечисто. В результате преступника задержали: им оказался сотрудник Пушкинского музея Валерий Волков. В музее он работал помощником реставратора по дереву. Диплома о высшем образовании у него не было, и тогда Волков надумал купить его в обмен на картину. Сделка не состоялась, преступник решил сам продать шедевр Халса и попался.

2. Жан-Леон Жером

Жан-Леон Жером. «Бассейн в гареме» Общественное достояние Общественное достояние

Страсть к произведениям искусства у некоторых воришек так велика, что они не особо и скрываются, совершая кражу. Так произошло с картиной Жан-Леона Жерома «Бассейн в гареме» из собрания Эрмитажа.

В 2001 году преступники воспользовались тем, что зал с картинами художника был закрыт для посещения, и просто перешагнули заграждение. Дальше – дело техники: картину ножом вырезали из рамы и унесли.

Александр Саверкин/TASS Александр Саверкин/TASS

Преступников так и не нашли, но в 2006 году картину подбросили в приемную офиса Коммунистической партии. Годы вне музейных условий не прошли для нее даром: «Бассейн» пострадал, и его сразу отправили на реставрацию. Еще через три года картину вернули в музейные залы.

3. Иконы и украшения

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Украшения, иконы, вещи с драгоценными камнями – больше 200 музейных реликвий на 150 млн рублей исчезло из фондов Эрмитажа. Пропажу выявили в 2006 году. В хищении подозревали сотрудницу музея Ларису Завадскую и членов ее семьи.

Оказалось, что злоумышленники подменяли предметы на менее ценные, а затем продавали оригиналы через сообщников. Благодаря огласке удалось вернуть 34 предмета. Но значительную часть похищенного так и не нашли.

4. «Гитарист-бобыль»

Василий Перов. «Гитарист-бобыль» Общественное достояние Общественное достояние

Весенней ночью 1999 года двое злоумышленников разбили окно на первом этаже Русского музея и похитили картину Василия Перова «Гитарист-бобыль» и его эскиз к картине «Тройка». Услышав, как сработала сигнализация, охрана бросилась за преступниками, но те успели скрыться. В итоге их все же схватили, а картины нашли в камере хранения на Варшавском вокзале Петербурга.

Сергей Смольский/TASS Сергей Смольский/TASS

5. Сокровища сарматов

Золотые фалары (нагрудная конская бляха). Найдены в сарматском погребении у станции Жутово на реке Аксай (левый приток Дона). I век. Ростовская область, Россия С. Голубев/Sputnik С. Голубев/Sputnik

Золотая лихорадка охватила преступника, который решил ограбить краеведческий музей Ростова-на-Дону в 1971 году. Проникнув через окно в зал, он разбил витрину и вытащил оттуда найденные в кургане сарматского вождя золотые бляхи-фалары, которыми украшали конскую упряжь. Не то чтобы его увлекала древняя история, он просто хотел сдать их как золотой лом и получить деньги. Вор даже успел расплавить бляхи, так что, к сожалению, музей лишился ценных экспонатов навсегда.

6. «Ай-Петри. Крым»

Архип Куинджи. «Ай-Петри. Крым» Государственный Русский музей Государственный Русский музей

27 января 2019 года, прямо в заполненной посетителями галерее, преступник вынул картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из рамы и ушел. Зрители посчитали, что это сотрудник Третьяковки унес картину по каким-то делам. Только спустя полтора часа реальные сотрудники забили тревогу. Очень быстро вора задержали, а картину нашли спрятанной на стройке в подмосковном Одинцове.

7. Рембрандт, Тициан, Корреджо

Тициан. «Се, Человек!» (Ecce Homo) ГМИИ им. А. С. Пушкина‎ ГМИИ им. А. С. Пушкина‎

Рембрандт, Тициан, Корреджо, Пизано, Дольчи – их работ не досчитались сотрудники Пушкинского музея, придя на работу утром 25 апреля 1927 года. В пасхальную ночь, пока звонили церковные колокола, злоумышленник вынул окно и украл шедевры.

Милиция, прибыв на место преступления, схватилась за голову: осколки стекла были подметены вместе с потенциальными уликами, а записку, которую оставил преступник, успел подержать в руках не один человек. Быстро удалось найти только картину Джунты Пизано «Бичевание Христа».

Осенью 1931 года милиционеры вышли на служащего Наркомата почт и телеграфов Федоровича. В прошлом он был участником банды, грабившей музеи в Петербурге. На допросе он отпирался, но в итоге его сдал приятель: как выяснилось, ограбить музей Федорович хотел еще в 1924 году.

Шедевры, пролежавшие долгое время в ящиках под землей, сильно пострадали. Особенно досталось картине Тициана «Esse Homo» – преступник завернул в нее «Христа» Рембрандта.

8. Филонов

Павел Филонов. «Головы» Государственный Русский музей Государственный Русский музей

О том, что с работами Павла Филонова в Русском музее происходит что-то странное, оперативники знали давно: в 1980-х в коллекции парижского Центра Помпиду вдруг появились работы художника, а ведь он не продавал их за рубеж. Более того, они входили в состав коллекции, которую Русскому музею передала сестра художника Екатерина Глебова. Тогда выяснили, что все это время в Петербурге хранились кем-то подброшенные вместо оригиналов копии.

Вновь сомнения в подлинности работ Филонова возникли в 1992 году, когда за рубежом сотруднице музея принесли на экспертизу рисунок художника, который официально находился в коллекции Русского музея. И снова вместо него в хранилище обнаружили копию.

В итоге следствию удалось распутать оба дела и установить преступную группу, которая выносила из музея подлинники, а также использовала их для создания копий. А в 2000 году в Петербург из Парижа вернулись семь рисунков автора.

9. Репин, Шишкин, Крамской

Илья Репин. «Ангел смерти истребляет первенцев египетских» Музей Российской академии художеств Музей Российской академии художеств

Несколько дней шли поиски 16 картин, похищенных из музея Российской академии художеств в декабре 1999 года. Хотя в ночь похищения сработала сигнализация, ничего подозрительного приехавший наряд милиции не увидел – замки на месте, окна не разбиты.

Но грабители все тщательно спланировали и заранее спрятались в одном из помещений академии, а затем вскрыли дверь в музей и вырезали картины из рам. Не досчитались работ Репина, Крамского, Хруцкого, Малявина, Тропинина – украденное потянуло на сумму больше миллиона долларов. К счастью, картины удалось вернуть очень быстро.

10. Левитан и не только

Исаак Левитан. «Полустанок» Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Иногда ограбления музеев напоминают третьеразрядные боевики. К примеру, чтобы похитить картину Вячеслава Бычкова «Базар», воры пропилили потолок Кинешемского художественно-исторического музея.

А в Вязниках трое преступников заранее спрятались в помещении историко-художественного музея, а потом, закрыв лица масками, связали сторожа и похитили картины «Лес. Ели» Шишкина, «Рыболов» Коровина и «Первый снег» Жуковского. Награбленное потянуло на 3 млн долларов.

В Плесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике злоумышленники решили не напрягаться: забрызгали камеры наблюдения краской и затем кувалдами расколотили бронированное стекло, чтобы похитить пять картин Исаака Левитана. Через несколько лет их нашли во время рейда в Нижнем Новгороде и заодно выяснили, что ограбления в Кинешме, Вязниках и Плесе – дело рук одной шайки.

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