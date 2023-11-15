Топ-6 самодельных советских автомобилей (ФОТО)

Накопить на «Москвич» или на «Волгу» и дождаться своей очереди на покупку было совсем непросто. Для умельцев оставался другой вариант: собрать машину самому.

Первые самодельные авто появились в СССР еще в 1920-1930-е годы, на основе мотоциклетного мотора. Выглядели они не слишком эстетично, да и скорость развивали небольшую. Настоящий их расцвет начался в 1950-1960-е годы, когда талантливые инженеры и механики начали из подручных средств конструировать авторские модели. Сначала с фанерными корпусами, а затем из металла и стеклопластика и двигателями от серийных авто или тоже самодельными. Увлечение очень быстро стало всесоюзным: про особо успешные модели рассказывали журналы, вроде «Техника - молодежи», и телепередача «Это вы можете». Главное было уложиться в официальные требования: двигатель самавто не должен был превышать 900 куб. см и развивать скорость в пределах 75 км/ч.

После сборки дело оставалось за малым: утвердить конструкцию на комиссии Добровольного общества автомотолюбителей, подтвердить, что движок или другие комплектующие получены легально (например, списаны как бракованные и отремонтированы) и получить номера. И можно отправляться в путь!

«Труд»

Чтобы собрать кузов этой машины, потребовалось почти шестьдесят металлических пластин, собранных на свалках, которые затем раскроили и сварили. Но назвать эту модель начала 1960-х «Франкенштейном» язык не поворачивается - швов от сварки не видно. При взгляде на нее даже не придет в голову, что она собрана руками энтузиаста, а не выполнена на заводе. При этом буквально все в «Труде» уникально. Его создатель Олег Кучеренко сам выточил кузовные детали и сделал трехцилиндровый двигатель.

«ГТЩ»

В конце 1960-х Анатолий и Владимир Щербинины создали свой вариант Gran Turismo - спорткар на основе двигателя от «Волги». Что интересно, работали над машиной братья не в гараже, как можно было бы подумать. Раму “ГТЩ” они сварили прямо во дворе дома, а потом перенесли ее в квартиру, чтобы «одеть» в стеклопластиковые кузовные панели. Позже снова переместили авто во двор, где поставили мотор и все прочее. Вопреки официальным требованиям, Gran Turismo Щербининых мог развивать скорость до 150 км/ч. Самоделка? Формально - да. А по виду - авто из голливудских фильмов с погонями.

«Панголина»

Кулешов/Sputnik Кулешов/Sputnik

Что будет, если соединить двигатель от ВАЗа и хищный дизайн спорткаров, напоминающий Lamborghini? Получится «Панголина» Александра Кулыгина. Руководитель технического кружка в ухтинском Дворце молодежи разработал вместо прозаических дверей специальную конструкцию-колпак, которая поднималась на гидравлическом приводе. Зеркала заднего вида заменил на перископ, а фары переместил в центр, объединив их в отдельный выдвижной блок. Благодаря легкому стеклопластиковому кузову обтекаемой формы, даже при движке в 62 лошадиных силы «Панголина» могла мчаться со скоростью до 180 км/ч. Поразительная машина стала известна даже за рубежом - в 1985 году она участвовала в автомобильном Экспо в болгарском Пловдиве.

«Тритон»

Виктор Будан, Виталий Созинов/TASS Виктор Будан, Виталий Созинов/TASS

Музыкант Дмитрий Кудрячков мечтал соединить в своей самодельной машине достоинства быстроходного катера и автомобиля. Так, чтобы можно было в ней путешествовать и по земле, и по воде. Получился глиссер, работающий на двигателе от ГАЗ-21. Хочешь отправиться в плавание - и «Тритон» разгонится до 50 км/ч, планируешь автоприключение - он с ветерком помчит на скорости до 120.

«Лаура»

Игорь Михалев/Sputnik Игорь Михалев/Sputnik

Зрители международной выставки в болгарском Пловдиве увидев автомобиль Дмитрия Парфенова и Геннадия Хаинова не поверили глазам. Неужели правда «Лаура» - самоделка? Еще в школе изобретатели придумывали образы машин будущего, а в 1985-м создали спорткар с двигателем от ВАЗ-2105 и коробкой передач от «Запорожца». Каркас сделали из водопроводных труб и «одели» в панели из стеклопластика и пенопласта. Спортивные кресла, управление кнопками, самодельная подвеска типа МакФерсона - машина из будущего, да и только.

«Муравей»

Журнал Техническая эстетика, 1967 Журнал Техническая эстетика, 1967

Советские умельцы создавали и небольшие модели. Например, крошку «Муравья» с открытым кузовом спроектировал инженер Олег Ивченко по эскизам художника Эдуарда Молчанова. Под капотом тарахтел мотор от мотоцикла «Ява-354» - микрогрузовичок с фанерным кузовом мог перевозить и грузы, и пассажиров на уверенных 70 км/ч, и не боялся бездорожья.

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