Какие машины были в гараже Брежнева?

СССР. Калининская область. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев во время отдыха на территории охотничьего хозяйства в Завидово.

За 18 лет руководства страной этот советский лидер собрал крупнейшую частную коллекцию автомобилей в СССР. Смотрим на лучшие экземпляры.

Nissan ‘President’ (1973) Владимир Песня/Pressphotos/Getty Images Владимир Песня/Pressphotos/Getty Images

В коллекции Брежнева были самые дорогие представительские машины эпохи. На фото: Nissan President второго поколения (1973 года выпуска), принадлежавший Леониду Брежневу.

Водительское удостоверение Л. И. Брежнева Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

Водить машину Леонид Брежнев научился во время Великой Отечественной. Впоследствии он сам водил все машины из своей коллекции. На фото: Водительские права Леонида Брежнева в ноябре 2019 года были выставлены на аукцион и ушли за 1,55 миллиона рублей. Личность покупателя не раскрывается.

Эдуард Песов/Sputnik Эдуард Песов/Sputnik

Леонид Брежнев в Польше в 1974 году и его правительственный лимузин ГАЗ-13 «Чайка».

Руслан Кривобок/Sputnik Руслан Кривобок/Sputnik

ЗИЛ-111Г, эксклюзивно выпускавшийся с 1962 по 1967, было выпущено всего 38 экземпляров. В этой машине Брежнев был во время покушения на него, которое произошло на Красной площади в 1969 году.

Ричард Никсон вручает Леониду Брежневу ключи от Lincoln Continental. Июнь 1973, США, резиденция «Кэмп-Дэвид». Тёмно-голубой Lincoln был собран лично для Брежнева, а на приборной панели была выгравирована надпись: «Наилучшие пожелания. Поздравляю».

«Брежнев настоял на том, чтобы немедленно опробовать подарок, – вспоминал впоследствии Никсон. – Он с энтузиазмом подтолкнул меня на пассажирское сиденье (видели бы вы растерянное и побледневшее лицо моего начальника охраны), а сам сел за руль. Мы помчались по периметру вокруг Кэмп-Дэвида. Там в одном месте очень крутой спуск со знаком «Тормози! Опасный поворот». Брежнев ехал со скоростью более 50 миль (80 км) в час. Я наклонился к нему и сказал: «Тормозите, тормозите», но он не обращал внимания. Уверенно вошел в поворот, ударил по тормозам, завизжала резина... «Вы великолепный водитель, – сказал я ему после поездки. – Я никогда не смог бы повернуть здесь на такой скорости, с которой Вы ехали».

Купе Citroen SM – подарена Брежневу в 1971 году президентом Франции Жоржем Помпиду. Машина могла развивать скорость до 225 км/ч. Но Брежнев отмечал, что Ситроен «тесноват, и хвалёный итальянский движок больно шумный».

В 1966-м эту машину, спортивный седан Maserati Quattroporte, подарила Леониду Брежневу итальянская компартия. С 4,1-литровым мотором V8 мощностью 256 лошадиных сил, автомобиль мог развивать скорость до 230 км/ч. Брежнев не любил эту машину и почти на ней не ездил – когда в 1994 году ее приобрел финский коллекционер, на тахометре было всего лишь 9000 км.

Mercedes-Benz 280SE Pullman (W100) 1969 года (слева), подаренный Брежневу Вилли Брандтом, канцлером ФРГ. Таких машин существовало всего 7 экземпляров.

А когда-то, ещё при Хрущёве, Леонид Брежнев фотографировался с новой машиной, как все простые советские люди. Этот Opel Kapitän 1960 года выпуска был подарен Леониду Ильичу дочерью и зятем.

Леонид Брежнев с внучкой Викой за рулем одного из своих Mercedes-Benz.