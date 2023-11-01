Как провести идеальные выходные в Туле

Хотите в небольшое путешествие, но не знаете куда отправиться? Предлагаем Тулу! Там вас ждет и культурная программа, и развлечения, и рестораны. В общем все, что нужно самому искушенному туристу.

Предлагаем плотное расписание на два дня, чтобы получить максимум удовольствия от города. Как добраться – ищите в конце статьи.

1 день

09:00

Дом Льва Толстого в Ясной Поляне Digr (CC BY-SA 4.0) Digr (CC BY-SA 4.0)

Начать путешествие рекомендуем с усадьбы Ясная Поляна. Здесь родился и прожил большую часть жизни Лев Толстой, здесь же он написал почти все свои главные произведения. Погуляйте по чудесному яблоневому саду, который сажал сам писатель (тут же можно купить сок из усадебных яблок). Сходите на экскурсию в дом, где сохранились личные вещи и обстановка, с которой жил Толстой. (В дом можно попасть только с экскурсией так что лучше записаться заранее).

14:00

Самое время подкрепиться. Прямо перед входом в усадьбу есть маленькое кафе, где можно перекусить. Непременно попробуйте лимонный Анковский пирог, который очень любил сам классик. Если в кафе не будет свободных мест, то чуть подальше есть гостиница с рестораном «Дворянская усадьба», где можно попробовать блюда по рецептам Софьи Андреевны Толстой, чья поваренная книга дошла до наших дней.

16:00

Тульский художественный музей Александра Гузева Александра Гузева

Если не устали, продолжите день на возвышенной ноте и отправляйтесь в Тульский художественный музей. Посмотрите на оригиналы Айвазовского, Серова, Шишкина. Экспозиция небольшая, так что на осмотр будет вполне достаточно час-полтора.

18:00

Парк Белоусова Legion Media Legion Media

Музей находится прямо у входа в Парк Белоусова. Это большой зеленый массив, где можно встретить белок и бегунов (или лыжников). Также в парке есть аттракционы. Прогулявшись через парк (займет около 20 минут) попадете в ресторан «Петр Петрович». Там можно поужинать и (18+) выпить самодельных настоек или пива собственной пивоварни.

21:00

Танцы на набережной Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

Если еще есть порох в пороховницах, то самое время зайти на пешеходную улицу Металлистов. Тусовка тут не прекращается до самого позднего вечера. Здесь можно и спокойно выпить бокальчик (здесь много ресторанов, выставляющими веранды в хорошую погоду), и оторваться в танце.

Пешеходная улица Металлистов Сергей Себелев (CC BY-SA 4.0 ) Сергей Себелев (CC BY-SA 4.0 )

23:00

Спокойной ночи!. Завтра предстоит новый день, полный впечатлений!

2 день

9:00

Казанская набережная в Туле Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

С утра пораньше отправляйтесь на Казанскую набережную реки Упа. Прогуляйтесь вдоль кремлевской стены, зайдите в сам кремль и Успенский собор приятного сиреневого цвета. Выпейте кофе в местной сети кофеен Mr. Cup и закусите тульским пряником.

11:00

Музей оружия Александра Гузева Александра Гузева

Пока вы еще свежи и бодры – самое время для Тульского музея оружия. На другой стороне реки вы увидите его здание в форме богатырского шлема. Даже для самого беглого осмотра музея закладывайте не меньше часа времени.

13:00

Гастроквартал Искра Александра Гузева Александра Гузева

Вот и время обеда. В 10 минутах ходьбы от музея расположен гастроквартал «Искра», относительно новое пространство прямо в историческом центре со множеством кафе и ресторанов. Особенно приятно тут в теплое время года – у каждого ресторана есть своя уютная веранда, повсюду расставлены шезлонги.

Памятник прянику Sergei Ramiltsev/Getty Images Sergei Ramiltsev/Getty Images

После этого можно вновь погулять по пешеходной улице Металлистов, чтобы, например, купить там сувениры – тульские пряники, а также белевскую пастилу (также местный тульский специалитет). А потом отправляйтесь на Площадь Ленина, где стоит памятник Тульскому прянику. Ведь с ним надо непременно сделать селфи!

16:00

Креативный кластер "Октава" Евгений Одиноков/Sputnik Евгений Одиноков/Sputnik

Самое время для того, чтобы познакомиться с историей Тулы поближе. Несколько лет назад здесь открылось еще одно интересное пространство - творческий индустриальный кластер «Октава». Он расположился в неиспользуемых помещениях одноименного завода, известного производителя электроакустического оборудования (в микрофоны Октавы пели, например, Высоцкий и Стинг).

В кластере проходят лекции, мастерклассы, выставки современного искусства, здесь есть коворкинг, библиотека и книжный магазин, а также студия звукозаписи. Кроме того, тут работает Музей станка с уникальной мультимедийной экспозицией. Очень советуем посетить экскурсию «Тула – мастерская России», где вы узнаете о том, как город стал столицей пряника, самовара, оружия и другой промышленности. Она понравится даже детям. Проходит ежедневно с 14:00 до 18:00 каждый час.

Мультимедийная экспозиция "Музея станка" Евгений Одиноков/Sputnik Евгений Одиноков/Sputnik

А в 19:00 и 20:00 каждый день идет не менее интересная экскурсия «История промышленности», которая рассказывает об основных вехах мировой индустриализации, включая Россию и Тулу.

Прямо в «Октаве» есть кафе, где можно и выпить кофе, и полноценно поужинать. Также поблизости есть несколько других кафе и большой фуд-холл.

20:30

Можно отправляться на вокзал и ехать в сторону Москвы. Последний поезд отходит около 23:00, так что все успеете!

Как добраться до Тулы:

На машине - из Москвы до Тулы по прямой идет трасса М-2. Расстояние 180 км, а время пути составит около 2,5-3 часов. Из преимуществ - можно заехать на завтрак в город Серпухов Московской области. Будьте внимательны – в центре Тулы есть платные парковки. Оплату можно произвести по смс, внимательно читайте инструкцию на дорожных знаках.

- из Москвы до Тулы по прямой идет трасса М-2. Расстояние 180 км, а время пути составит около 2,5-3 часов. Из преимуществ - можно заехать на завтрак в город Серпухов Московской области. Будьте внимательны – в центре Тулы есть платные парковки. Оплату можно произвести по смс, внимательно читайте инструкцию на дорожных знаках. На автобусе - время в пути 2,5-3,5 часа. в среднем 850-1500 рублей. Из преимуществ - автобусы в Тулу отходят от нескольких автовокзалов, можно выбрать удобный именно вам: автостанция Новоясеневская, автовокзал Саларьево, метро Лесопарковая и Орехово. Расписание можно найти тут.

- время в пути 2,5-3,5 часа. в среднем 850-1500 рублей. Из преимуществ - автобусы в Тулу отходят от нескольких автовокзалов, можно выбрать удобный именно вам: автостанция Новоясеневская, автовокзал Саларьево, метро Лесопарковая и Орехово. Расписание можно найти тут. На поезде - в Тулу из Москвы едет множество поездов, в том числе скоростные маршруты. Из преимуществ - много рейсов и время в пути чуть больше 2 часов. Поезда отходят от Курского и Восточного вокзала. Купить билет можно онлайн на сайте РЖД. Стоимость - от 500 р.

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