Кто из известных иностранцев – фанат Льва Толстого?

Гюстав Флобер: вскрикивал от восторга, когда читал «Войну и мир»

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Перевод романа-эпопеи Толстого французскому писателю отправил Иван Тургенев, сделавший много для популяризации русской литературы в Европе. Он же в письме Толстому передал отзыв Флобера:

«Это перворазрядная вещь! Какой художник и какой психолог! Два первые тома изумительны, – писал Флобер. – Мне кажется, что есть места, достойные Шекспира! Мне случалось вскрикивать от восторга во время чтения, а оно продолжительно! Да, это сильно! Очень сильно!»

Кстати, на самого Толстого сильно повлияла флоберовская «Госпожа Бовари», и многие критики позже находили ее отголоски в «Анне Карениной».

Теодор Драйзер: стал писателем благодаря Толстому

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«Непреходящее величие Толстого» Драйзер видел не в социальных и моральных теориях Толстого, но именно в его романах. «В них более чем еще где-либо светится и продолжает светиться его громадная человечность – его стремление к лучшей жизни для всех», – писал американский романист в статье к столетию Толстого в 1928 году.

Кроме того, в автобиографической книге о юности «Заря» Драйзер признается, что на него особенно повлияли поздние работы Толстого – «Крейцерова соната» и «Смерть Ивана Ильича».

«Я был так восхищен и потрясен жизненностью картин, которые мне в них открылись, что меня внезапно озарила мысль, как бы совсем новая для меня: как чудесно было бы стать писателем. Если бы можно было писать, как Толстой, и заставить весь мир прислушаться!»

Томас Манн: настоящий поклонник

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По словамСоломона Апта, переводчика Манна на русский, в зрелые годы немецкий писатель тяготел к Чехову, в то время как Толстой был «божеством его молодости».

«Мир, возможно, не знал другого художника, в ком вечно – эпическое, гомеровское начало было бы так же сильно, как у Толстого», – пишет Манн в статье на столетие Толстого.

«Впечатляющая сила его повествовательного искусства ни с чем не сравнима», кроме того, нравственную силу произведения Толстого Манн сравнивает с напряженной мускулатурой «Атланта» Микеланджело.

Немецкий писатель даже фантазирует, что, возможно, и Первой мировой войны бы не началось, «если бы в четырнадцатом году глядели еще на мир зоркие и проницательные серые глаза старца из Ясной Поляны». Толстой – человек великой эпохи XIX века, «титан, чьи плечи не гнулись под тяжестью эпического бремени, которое могло бы раздавить людей худосочного и астматического нынешнего поколения».

Махатма Ганди: «скромный последователь» Толстого

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Индийский мыслитель состоял в переписке с Толстым. Ганди первый написал Толстому, что его произведения произвели глубокое впечатление на его мировоззрение. Он присылал Толстому и переводы своих работ: «Излишне говорить, что ваша критика этого сочинения будет для меня в высшей степени ценной». Свои письма он подписывал так: «Ваш скромный последователь».

Учение Ганди о Passive Resistance (пассивном, ненасильственном сопротивлении) было вдохновлено в том числе Толстым и его идеей «непротивления злу насилием».

В автобиографии Ганди признается, что чтение первой книги Толстого – «Царство Божие внутри вас» – настолько «потрясло» его, что остальные книги показались «ничтожными в сравнении с независимостью мысли, глубокой нравственностью и искренностью Толстого». В своих работах Ганди не раз ссылался на Толстого и его «высочайший моральный авторитет».

Томас Эдисон: хотел увековечить изречения Толстого

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В 1908 году создатель фонографа написал письмо из Нью-Йорка в Ясную Поляну. Он просил у Толстого согласие сделать запись его голоса на английском и французском языках. Обещал прислать ему аппаратуру и ассистентов.

«Вы имеете мировую известность, и я уверен, что ваши слова будут выслушаны с жадным вниманием миллионами людей, которые не смогут не подчиниться непосредственному действию сказанных вами самим слов, а благодаря такому посреднику, как фонограф, они сохранятся навеки».

Так и случилось – в 1909 году представители фирмы Graphophone записали голос Толстого на русском, английском, французском и немецком языках. Аппарат оставили в подарок Толстому, и он очень увлекся записью, надиктовывал сказки для детей и мудрые изречения.

Ромен Роллан: Толстой – наше все

Общественное достояние Общественное достояние

В статье о Толстом Роллан отводит русскому писателю особенное место в мировой культурной жизни: «Никогда еще подобный голос не звучал в Европе... Нам было слишком мало восхищаться творчеством Толстого: мы жили им, оно было наше. Наше – своей жгучей жизненностью, своей юностью сердца... Наше – своим грозным обличением обманов цивилизации…»

Роллан признавался, что Толстой оказал глубокое влияние и на него лично. «До конца моих дней я буду верен и благодарен мастеру эпического повествования “Война и мир” и автору бессмертных народных сказок и рассказов. Он занимает место в моем сердце рядом с Шекспиром, Гёте и Бетховеном», – писал Роллан болгарскому критику Русину Филипову.

Орхан Памук: зачитал до дыр «Анну Каренину»

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«Я думаю, что “Анна Каренина” – лучший когда-либо написанный роман», – говорил турецкий писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе на лекции в Москве после вручения ему литературной премии «Ясная Поляна».

Памук читал «Анну Каренину» множество раз, признается, что знает роман почти наизусть, и преподает его в Колумбийском университете. «Мне нравится сцена, когда Облонский обедает с Левиным в ресторане. Я перечитывал ее много раз: она читается так правдиво, звучит так естественно и не вычурно».

Памук считает Толстого золотым стандартом литературы. «Он дает нам представление о том, что такое жизнь, учит тому, что важно в жизни». Памук особенно отмечает, что Толстой наполняет свои романы высшими ценностями.

Июнь Ли: провела всю пандемию с Толстым

ZUMApress.com/Global Look Press ZUMApress.com/Global Look Press

В марте 2020 года, в самом начале пандемии и локдауна, американская писательница Июнь Ли решила запустить акцию: совместное чтение и обсуждение романа «Война и мир». Ли и ее онлайн-слушатели со всего мира в течение 85 дней не расставались с Толстым (впечатления они оставляли в соцсетях под хештегом #TolstoyTogether).

Для многих это был шанс впервые прочитать легендарный роман, ну а Ли, оказывается, каждый год перечитывает его! «Я обнаружила, что чем неопределеннее жизнь, тем больше основательности и фундамента дает “Война и мир”», – говорит писательница. И в 2021 году она повторила свою акцию.

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