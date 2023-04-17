Почему Геббельс в юности восхищался Россией

Рейхсминистр пропаганды нацистской Германии и ярый сторонник Адольфа Гитлера Йозеф Геббельс в молодости был полон восторженной любви к России.

«Чтение. Впервые Достоевский. Потрясает. "Преступление и наказание". Читаю ночами», – так в начале 1919 года Йозеф Геббельс писал в своем дневнике. Так началось его увлечение Россией.

Произведения Федора Достоевского стали активно издавать в Германии в начале XX века. В период с 1920 по 1922 годы в стране продали около 400 000 экземпляров его книг.

Зимой 1919-1920 гг. юный Геббельс прочитал роман Льва Толстого «Война и мир» и сделал заметку: «Усердно читаю. Толстой, Достоевский, революция во мне».

Йозеф Геббельс ullstein bild via Getty Images ullstein bild via Getty Images

Будущий министр Рейха сам хотел стать литератором: он писал стихи и пьесы. В 1929 году он издал отчасти автобиографический роман «Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках». Произведение стало популярным, его переиздавали 17 раз. В книге есть такая цитата: «Дух Достоевского витает над безмолвной, мечтательной страной, у которой на пороге новое будущее. Когда Россия проснется, мир переживет национальное чудо».

Геббельс был уверен, что «Европа - сплошная духовная проблема». И в ней находится «старая святая Россия», страна, к которой он, даже не зная ее, испытывает глубочайшее почтение.

В июле 1924 года Геббельс написал в дневнике, что он «верит в Россию» и назвал ее „святой страной“. В то же самое время он впервые заинтересовался деятельностью Адольфа Гитлера.

Похоже, на тот момент фигура будущего рейхсканцлера не увлекла Геббельса настолько, чтобы он перестал восхвалять Россию и считать, что в ней «кроется ключ европейского вопроса». Он не понимал, «как можно возлагать надежды на Англию и Америку».

Геббельс, подобно Пушкину, ждал когда «Россия вспрянет ото сна». «Россия, ты надежда умирающего мира. Когда наступит этот день?» - восклицал он на страницах своего дневника 15 июля 1924 года.

Весной 1925 года Геббельс вступил в НСДАП (Национал-социалистическую немецкую рабочую партию). Тема России в его дневниках пропала на некоторое время. В записи от 21 октября 1925 года Геббельс написал: «Я бы хотел однажды поехать в Россию на несколько недель в учебных целях». Но сами эти цели он не раскрыл.

Семья Геббельса с Гитлером Федеральный архив Германии Федеральный архив Германии

А уже с 1925 года в его дневниковых записях отчетливо прослеживается восхваление будущего фюрера. 23 марта Геббельс записал: «Гитлер - парень что надо».

В 1926 году Гитлер назначил его гауляйтером Берлина. В 1933 году 36-летний Геббельс стал Рейхсминистром народного просвещения и пропаганды Германии.

С приближением Второй мировой войны в дневниках Геббельса стала прослеживаться идея, что Россия - это ад на земле. От былой любви не осталось и следа.

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