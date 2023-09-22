Как в 2000-е зарождалась модная индустрия России (ФОТО)

На фоне нефтяного бума в стране появились свои марки одежды и дома моды. А русские имена зазвучали во всех нишах fashion: от кутюра до массмаркета.

Контекст

Альтернативная мода 1990-х осталась в истории скорее как перформанс. Эффектные образы не вошли в широкое употребление. Но, пережив кризис, разруху и расцвет рынков с китайским ширпотребом (вроде печально известного московского «Черкизона», где отоваривалось пол-России), страна вступила в новую fashion-эпоху.

Художественный руководитель Московского Дома моды Вячеслав Зайцев с моделями перед показом весенней коллекции одежды 1987 года Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Нефтедолларовые доходы создавали платежеспособную аудиторию, и постепенно на фоне таких гигантов, как дома моды Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина и его протеже Игоря Чапурина, определявших лицо отечественной моды еще в советские годы и период межвременья, стали появляться новые дизайнеры со своими марками одежды. Каждый с самобытной стилистикой, обыгрывающей то русские сказки, то хохлому, то уличную моду спальных районов.

Игорь Чапурин представляет свою новую коллекцию на 7-й Неделе высокой моды в Москве, 2000 Роман Денисов/TASS Роман Денисов/TASS

Первыми ласточками были кутюрные бренды, за ним появился свой вариант прет-а-порте, а к концу десятилетия уже активно развивался массмаркет. Развал собственного текстильного производства в перестроечные и постперестроечные годы привел к тому, что шили из привозных тканей. Самый частый вариант – созданный в России дизайн отшивался в Китае, Вьетнаме, на Шри-Ланке и в других странах Азиатского региона. Сегодня возрождается уже свое текстильное производство (по крайней мере в том, что касается уже не только дизайна, но и пошива изделий). Молодые российские марки одежды делают ставку как раз на концепт Made in Russia. Этот путь был проделан меньше чем за 20 лет. И старт ему дан в начале 2000-х.

Романтика и гламур

Одним из первых успешных отечественных fashion-брендов новой эпохи стала именная марка дизайнера Алены Ахмадуллиной. Петербурженку с модельным прошлым, а впоследствии профильным образованием, заметили еще в студенческие годы. В 2001-м появилась марка Akhmadullina, а уже четырьмя годами позже модельер показала свою коллекцию по мотивам сказки «Муха-Цокотуха» на Неделе моды в Париже. Дизайнер планомерно развивала бренд.

Алена Ахмадуллина среди моделей одежды. Санкт-Петербург, 2006 Юрий Белинский/TASS Юрий Белинский/TASS

Первые вещи позиционировались как кутюрные. По всем канонам жанра Ахмадуллина показывала свои коллекции в двухэтажном фирменном бутике в центре Москвы, внутри напоминавшем сказочный терем. К 2010-му марка составила себе имя, и дизайнер запустила массовый сегмент Akhmadullina Dreams, который теперь продается в крупных торговых центрах.

Почти параллельно с этой маркой для романтичных и интеллигентных родился бренд другого, совсем юного (девушке на тот момент было 14 лет) кутюрье Киры Пластининой. Спонсорские средства позволили дизайнеру взять мощный старт.

Дизайнер Кира Пластинина в своем бутике на Старом Арбате в Москве, 2007 Алексей Крутов/TASS Алексей Крутов/TASS

Промокампании Пластининой стали одним из первых ярких примеров модной рекламы, а ее вещи сразу засветились на страницах первых русских глянцевых журналов. На показы Пластининой приезжали мировые знаменитости. Чего стоила одна Бритни Спирс, например. Марка Kira Plastinina предлагала новым молодым броские гламурные образы, но не забывала и об офисной одежде на каждый день.

Актриса Пэрис Хилтон в магазине Киры Пластининой в Москве, 2007 Михаил Фомичев/Sputnik Михаил Фомичев/Sputnik

В середине 2000-х «интерн» Вячеслава Зайцева дизайнер Султанна Французова запустила собственный бренд. Женственные силуэты с нотками ретро от Sultanna Frantsuzova отшивались из хороших тканей. Дизайн быстро стал узнаваемым и популярным.

К концу 2000-х стали пользоваться популярностью и вещи молодого модельера Вики Газинской. Дизайнер, а в прошлом стилист, умело интерпретировала классические диоровские силуэты в современном ключе. Сама она определяет свой стиль как футуристический лаконизм. Сегодня марку Vika Gazinskaya уже можно найти на маркетплейсах наряду с известными западными дизайн-именами.

Вика Газинская в Париже, 2017–2018 Nataliya Petrova/NurPhoto via Getty Images Nataliya Petrova/NurPhoto via Getty Images

Больше 20 лет в русской fashion-индустрии и модельер Виктория Андреянова. К 2000-м она уже не первый год работала в профессии, но развиваться коммерчески начала именно тогда. Модели Андреяновой идеально ложились на образ деловых женщин, которых становилось все больше.

Показ коллекции Victoria Andreyanova в рамках Moscow Fashion Week, 2015 Валерий Шарифулин/TASS Валерий Шарифулин/TASS

Они были лаконичными, сдержанными, но элегантными, статусными (модельер до сих пор шьет для первых лиц государства). Сама дизайнер говорит, что во многом черпала вдохновение в творчестве мастериц авангарда Любови Поповой и Варвары Степановой.

Самоирония и гопники

Мужской fashion-десант 2000-х был совсем не похож на мэтров вроде Валентина Юдашкина. Театрализованным образам юные модельеры предпочитали эпатаж. Но не в духе авангардных перформансов. Эта одежда шилась для того, чтобы ее носили. Такими образами заявил о себе, например, Денис Симачев. Сегодня мы знаем его скорее как ресторатора и тусовщика. Модельер Симачев одним из первых стал использовать традиционные мотивы вроде рисунков из Хохломы и Гжели, чего-то типично русского, в дизайне доступной и обычной одежды.

Показ Дениса Симачева в рамках Миланской недели мужской моды сезона осень–зима 2008/09 Karl Prouse/Catwalking/Getty Images Karl Prouse/Catwalking/Getty Images

К середине 2000-х футболка с яркими принтами, стилизованными под хохлому, была пропуском в самый крутой московский ночной клуб. Дизайнер ставил на откровенный эпатаж: на его показах модели дефилировали в ушанках и с бутафорскими косами. Симачеву нравилось эксплуатировать мемы эпохи вроде футболок с надписью «Нефть», стилизованной кириллицей или девизом целого поколения «Цой жив!».

Еще дальше по этому пути эпатажной национальной иронии пошел модельер Гоша Рубчинский, представитель уже следующего поколения. Рубчинский заявил о себе в 2008-м мужской коллекцией «Империя зла», эксплуатировавшей символы страны на Западе вроде медведя, двуглавого орла и узнаваемого шрифта кириллицей.

Модели Гоши Рубчинского на мужской Неделе моды сезона весна–лето 2016 в Париже Catwalking/Getty Images; Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Catwalking/Getty Images; Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Следующие линейки, которые раскупались уже массово, были вдохновлены уличной культурой городских окраин. Гопники с их майками-алкоголичками, бомберы из 1990-х и спортивные костюмы, в которых ходили братки «на районе», вдруг стали ультрапопулярными. Причем не только внутри страны, но и за границей.

Гоша Рубчинский (осень–зима 2016/17) на Парижской неделе моды Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Рубчинского приглашали на авторитетные выставки вроде Pitti Uomo, он стал протеже легендарной Рэй Кавакубо, а американские рэперы охотно появлялись на публике в его вещах, романтизировавших уличные 1990-е.

Русский от-кутюр

В 2000-х стартовали и успешные русские кутюрные марки. Дизайнер Александр Терехов стажировался в Yves Saint Laurent, а в 2004-м представил первую коллекцию одежды под собственным брендом. Образы Alexander Terekhov – носибельный вариант фэнтези.

Александр Терехов на Mercedes-Benz неделе моды в Нью-Йорке, 2007 Bryan Bedder/Getty Images for IMG Bryan Bedder/Getty Images for IMG

Это первые отечественные вечерние платья светских 2000-х, ничем не уступавшие парижским домам моды, мощную экспансию которых тогда получила столица (появился целый квартал тяжелого люкса – Столешников переулок у Кремля).

Терехов на Неделе моды в Нью-Йорке, 2008 Frazer Harrison/Getty Images for IMG Frazer Harrison/Getty Images for IMG

Модельер Юлия Янина и ее Yanina Couture – еще один пример. Марка стартовала еще в середине 1990-х, после миллениума закрепившись в нише ультрадорогих нарядов на выход. Модельер сделала ставку на сложные техники вроде ручной вышивки и не менее сложные образы, в которых считывалось и искусство Византии, и барокко.

Юлия Янина на Парижской неделе высокой моды, 2015 ZUMAPRESS.com/Global Look Press ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Янину, кстати, покупала не только новая элита, но и западные звезды. В ее платьях на красных дорожках и «Грэмми» появлялись все, от Селин Дион и Дженнифер Лопес до Леди Гаги и Бейонсе.

Актрисы Эмма Робертс и Кейт Бекинсейл в нарядах Yanina Couture, 2019 ImagePressAgency/face to face/Global Look Press; Dia Dipasupil/Getty Images ImagePressAgency/face to face/Global Look Press; Dia Dipasupil/Getty Images

Еще одна гранд-дама отечественного фэшна, «хозяйка соболиной горы», как назвал ее журнал Vogue, Елена Ярмак до 1990-х занималась… кибернетикой. Математическое образование помогло ей построить успешный бизнес, а художественное чутье – превратить русский мех в мировой бренд.

Презентация Елены Ярмак на Неделе моды в Нью-Йорке, 2016 Fernanda Calfat/Getty Images Fernanda Calfat/Getty Images

Она настолько взбудоражила подиум, что в 2003-м на Нью-йоркской неделе моды ее единогласно объявили лучшим иностранным модельером года. Те же Леди Гага и Бейонсе носят шубы дома моды Helen Yarmak. Специфика ее произведений – нешаблонные образы, она работает с мехом, не боясь экспериментировать. Тут и яркие цвета, и необычные лекала.

Модели на презентации коллекции Елены Ярмак на Неделе моды в Нью-Йорке, 2017 Noam Galai/Getty Images Noam Galai/Getty Images

К новому десятилетию утвердилась в статусе премиум-брендов марка Tegin Fashion House Светланы Тегин и появились новые, такие известные сегодня русские дома моды, как, например, марка Ульяны Сергеенко (ее носит, например, Анджелина Джоли).

Наряд Ульяны Сергеенко из коллекции осень–зима 2012 года на Неделе моды в Париже Chris Moore/Catwalking/Getty Images Chris Moore/Catwalking/Getty Images

Появились первые концепт-сторы. Стала формироваться аудитория. А благодаря мультибрендовым проектам вроде Sunday Up Market и их корнерам в универмагах дизайнерской одежды типа «Цветного» постепенно стали развиваться и продаваться и русские fashion-стартапы, рассчитанные на самую широкую и креативную аудиторию.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, VK, Одноклассниках и Дзене