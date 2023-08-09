7 культовых российских изданий 2000-х

В постперестроечные годы в новой России сформировался свой медиа-рынок. Какие печатные проекты, от глянца и арта до андеграунда и новостной ленты стали рупором эпохи?

КоммерсантЪ

meshok.net meshok.net

Главное новостное издание современной России ведёт свою историю с конца 1980-х. Газету начали выпускать в 1989-м, на регулярной основе – с 1990-го. Хотя издание до сих пор апеллирует к своей дореволюционной истории (отсюда и сохраненное «ять» в названии), новостным листкам начала XX века. Газету начал издавать кооператив с ироничным названием «Факт», за которым стоял Союз кооператоров. Издание обращалось к формировавшемуся в России бизнес-сообществу, которому нужны были факты, хотя бы какая-то информация о том, что происходит в новой, неплановой экономике.

Газета быстро стала рупором её интересов. Набравший аудиторию проект переходил из рук в руки (из самых одиозных владельцев – предприниматели Борис Березовский и Бадри Патаркацишвили), пока его не купил нынешний владелец Алишер Усманов. В 2000-х статьи «КоммерсантЪ» охватывали все сферы жизни российского общества. Трактовки тех или иных событий для многих становились определяющими. Так, со страниц газеты сошло определение народившегося постперестроечного класса – «новые русские», ставшее знаковым для русского менталитета в новейшей истории.

Афиша

Avito.ru Avito.ru

Если «КоммерсантЪ» формировал деловую повестку дня, то «Афиша» отвечала за досуг. Журнал появился в 1999-м и сразу стал ультрапопулярным, ведь ему не было аналогов. В 2000-х она была главным гидом по столичным событиям. Именно здесь родились новые кино-, арт-, гастро-, музыкальные и литературные критики, рецензировавшие новые меню, выставки, альбомы, фильмы и книги. Взрывной рост развлекательной сферы поставлял изданию практически неограниченный материал. Журнал быстро стал трендсеттером.

Впоследствии издание включило в сферу своего влияния и Санкт-Петербург. Расширялась и направленность: значительную часть журнала начали занимать fashion и beauty-обзоры. Обозреватели «Афиши» стали звёздами русской развлекательной журналистики, а фестиваль «Пикник “Афиши”», многие годы проводившийся изданием, – главным событием каждого лета.

Именно со страниц журнала с русской публикой общались и мировые звёзды. И если «КоммерсантЪ» превратился в библию бизнес-сообщества, то «Афиша» стала тем же для креативного класса (кстати, во многом ей и сформированного).

Журнал выходит до сих пор, в том числе уже в онлайн-версии. Сайт «Афиши» – главный гид по событиям в городе, а также агрегатор по продаже билетов на них.

Медведь

Avito.ru Avito.ru

Первый мужской глянец в России, предшественник GQ и Esquire, появился в 1995-м. Журнал основала редакторская группа, в которую входил Влад Листьев, главная медиа-фигура 1990-х. Очень русское название прикрывало вполне западный контент: мужская мода, арт и музыкальные обзоры. Существенную часть журнала занимали статьи о политике и социальные лонгриды (консервативно-популистского толка).

Инфлюенсеры 2000-х из шорт-листа «Медведя» – это и Билл Клинтон, и Джорджио Армани, и, например, российский телеведущий Леонид Парфёнов. Журнал закрылся в 2011-м, не выдержав конкуренции с продукцией крупных западных медиа-холдингов, вышедших на российский рынок.

ПТЮЧ

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Главный рупор андеграунда новой России, «ПТЮЧ» до сих пор вспоминают многие. Журнал стал флагманом интересов поколения Х, как его тогда называли. Он выражал сам дух эпохи – абсолютной свободы (часто доходящей до вседозволенности). Редакция журнала во главе с Игорем Шулинским играла на интересах яркой, новой молодежи, «модной тусовки». «ПТЮЧ» рассказывал о сексе без купюр, запрещенных веществах, любил материться и обожал клубиться (параллельно с изданием существовал одноименный ночной клуб).

В интервью журнала звучали голоса одиозных законодателей мод десятилетия вроде художника Владислава Мамышева-Монро. Во многом именно «ПТЮЧ» раскрутил в России такие популярные в 2000-х музыкальные направления, как рейв, транс и техно. Помимо музыки журнал рассказывал об альтернативной моде, фильмах, выставках. Отчасти именно «ПТЮЧ» сформировал новый российский культурный андеграунд.

ОМ

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Культурный глянец, как бы мы сказали сегодня, журнал «ОМ» появился почти одновременно с «ПТЮЧ», но не был таким радикальным. Редакция видела своей задачей рассказывать обо всём, что становилось трендом: от музыки до моды. Привычные нам списки: что носить, куда сходить и т.д., – одними из первых стали публиковаться здесь. И диктату «ОМ» следовали. Журнал сам по себе стал модным и на протяжении почти десяти лет (закрылся в 2006-м) формировал мейнстрим-повестку дня во всём, что касалось стиля жизни. Гибридный формат альтернативного глянца, впрочем, так и не устоялся, а мощная интервенция русских версий легендарных западных журналов, вроде Vogue и Tatler, окончательно лишила «ОМ» шансов на выживание.

WAM (World Art Музей)

Московский музей современного искусства Московский музей современного искусства

Яркое явление 2000-х в сфере арт-журналистики сегодня можно найти в букинистических отделах и в книжных агрегаторах. Первый в России глянцевый журнал об искусстве мирового уровня выходил шесть раз в год на роскошной бумаге и ограниченным тиражом. WAM делался и воспринимался как альманах. Каждый выпуск был посвящён определённой эпохе или явлению. До сих пор его можно использовать как своего рода энциклопедию. По прошествии нескольких лет концептуальное издание переросло в книжный формат, хотя и сохранило общее название.

Тематические выпуски вроде «Московское актуальное искусство 2000-2003» или «Российский акционизм», полномасштабно освещали происходящее на отечественной арт-сцене. Однако, роскошное глянцевое издание, а затем и полноценный иллюстрированный альбом, оказалось дорогой «игрушкой» даже для тех лет. И на исходе десятилетия издатель, известный дизайнер Арсений Мещеряков, его закрыл.

Мегаполис-экспресс

Auction.ru Auction.ru

Это первый российский таблоид, создавший в стране сам жанр бульварной прессы. Он начинался как новостное издание (со статьями Анны Политковской, например). Но в 1994-м пилотный проект обанкротился, и его решили переориентировать, взяв за основу условный британский “The Sun”. Обложку украшали портретом звезды с броским заголовком. Наполнением служила соответствующая тематика, хотя на разные темы сюда писали и известные в разных сферах серьезные журналисты.

Газета била рекорды по продажам, но многие материалы в ней были выдумками редакции. Это-то в итоге издание и подкосило (закрылось в 2005-м). Однако нашествия крыс-мутантов и интервью с женщинами-паучихами и практикующими колдунами-сталинистами стали ярким стартом рождения отечественной бульварной прессы.

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